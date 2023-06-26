印度能複製中國成長軌跡？ 謝金河：克服瓶頸 將追過日「穩居世界第3」

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聯合新聞網／ 今周刊
印度總理莫迪。 美聯社
印度總理莫迪。 美聯社

【文．謝金河】

莫迪的印度時刻

22日拜登設國宴款待來訪的印度總理莫迪，在美中角力的愈演愈烈的情勢下，印度在地缘政治的角色也愈形重要，這是印度的時刻，就像鄧小平在1978年改革開放帶起的勢頭一般，中國出現人類歷史上罕見的飛躍成長，印度的下一棒，會出現什麼格局？值得拭目以待。

印度目前的GDP總值約3.17兆美元，中國已經超過18兆美元，印度人口已超過中國，但經濟總量只有中國的六分之一，從好的角度看，印度有低基期之利，可以複製中國的成長軌跡，只不過，印度仍有很多瓶頸待克服。

中國的經濟總量在1985年全球排名第九，大約只有3060億美元，印度排在中國後面，是第十名，雙方差距不大。但是1990年中國搖身變成世界工廠，全球爭相投資中國，企業來了，資金源源不絕流入中國，中國開始超法趕德，再追過日本，現在穩居第二，中國進一步稱霸世界的雄心。

現在世界再度出現再平衡戰略，大家現在看到的都是生產基地的移動，從中國移出到印度、東協、墨西哥。最近庫克造訪印度，宣示到2025年的Iphone有50%的比重在印度生產。莫迪訪美也前去拜訪Tesla的馬斯克，力邀Tesla到印度設廠。還有大家不太知道的，過去一年多來，印度派出代表來台灣，希望台灣協助印度建立半導體產業。

過去廿年來，印度股市從2904漲到63601，這個漲幅非常驚人！中國跑過傳奇的卅年，下一棒印度開始複製超法、趕英、追德，最後會追過日本，穩居世界第三！

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