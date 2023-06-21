景氣何時回來？晶圓女王：環球晶連續13季業績新高恐熄火 但2塊需求超強

【文．劉煥彥】

在有「晶圓女王」外號的徐秀蘭主掌下，全球第三大、台灣最大矽晶圓生產商環球晶圓（6488），2022年交出了營收突破700億台幣的成績單，再創歷史新高。

徐秀蘭周二（6/20）在年度股東會現場表示，繼2022年營收、淨利及每股純益（EPS）再創歷史新高，2023年第一季營收也締造連續13季的單季新高後，這股成長動能到了第二季恐怕無以為繼，估計第二季至第三季都可能低於第一季，但數字不至於差很多。

從目前市場反應來看，需求面有機會在第四季至2024年回穩，甚至小幅回升。

但儘管如此，徐秀蘭指出，環球晶在化合物半導體及FZ（中子照射區熔晶片）這兩塊，「需求超級強的」，也是公司的投資及擴產重點。

她也提到，在當前全球地緣政治壓力下，過去20年來環球晶以跨國併購的成長主軸將改弦易策，若未來這股壓力及風險未變，接下來5~10年環球晶將以有機成長為主，也就是在目前分布全球九個國家的18座工廠，持續擴產或建新廠。

12吋磊晶仍滿載，整體稼動率維持80~90%

徐秀蘭上午在股東會結束後，接受媒體聯訪時表示，今年第一季環球晶以單季營收來說是歷史新高，第二季及第三季之所以說有壓力，是指沒有辦法連續第14季再創新高，但與第一季差距也應該很微小。

從主要矽晶圓的產品稼動率來說，小尺寸及八吋晶圓早就沒有滿載，12吋非磊晶的產能也沒有，但12吋磊晶依然滿載，整體稼動率仍維持80~90%的健康水準。

「不過，有兩個需求超級強的，一個是FZ（在丹麥廠），一直在擴產，還是不夠供應；化合物半導體也非常強，特別是碳化矽（SiC）。」

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全球地緣政治逆風 未來十年改以有機成長為主軸

徐秀蘭也說明，過去20年的國際併購策略，在目前的國際氣氛下不易推動，因為各國都把半導體產業視為重要的國家安全產業，以一家台灣企業要併購外商，特別是半導體業的外國企業，難度比較高，尤其是去年併購德國同業世創（Siltronic）失敗之後。

「過去20年我們是以非有機（就是併購）為成長主軸，去年開始改變為有機成長，就是自己要積極成長。」

「也是非常好的時機，有天時及地利，因為各國把半導體當成國家安全的標的，所以我們在各國投資都獲得了對等的支持及幫助。」

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「環球晶在九個國家有18座廠，要再擴產就是在這九個國家，這應該是未來5~10年我們的作戰方向，除非全球地緣政治的風險鬆下來。」

徐秀蘭強調，未來環球晶並非一定不做跨國購併案，只是會更謹慎評估成功機會，「以後會更小心評估它成就的機會」。

增資吃下兆遠科技100%股份 是著眼化合物半導體

至於今年5月環球晶宣布，擬發行新股以取得兆遠科技100%股份一案，徐秀蘭表示，這是著眼兆遠完全是做化合物半導體，環球晶希望透過本案拉抬兆遠的業績。

「過去幾年兆遠的經營狀況，讓外界有點擔心，所以有些Tier 1客戶不太敢把新產品放到兆遠去試。」

「當它是100%環球晶擁有，製程技術可以穩定下來，再由環球晶銷售通路介紹到客人，應該有機會做得更好。」

兆遠科技股東會已通過環球晶與兆遠科技之股份轉換案，由環球晶圓發行新股為對價取得兆遠科技百分之百股權，暫訂今年11月1日為股份轉換基準日。

環球晶圓表示，環球晶具備優異的營運管理經驗、綿密的全球銷售道路，透過組織業務重整，可望加速擴大砷化鎵、鉭酸鋰及鈮酸鋰晶圓產品應用與擴展相關商機。

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環球晶之營收、淨利及EPS 2022年均創下歷史新高

徐秀蘭在給股東的2022年度的營業報告書中指出，隨疫情逐漸趨緩，各國邊境解封並回歸實體經濟，疫情帶來的個人消費性需求趨緩、回歸正常，加上受通膨影響，筆記型電腦等產品需求疲軟，致小尺寸產品拉貨力道放緩、墊高庫存水位。

然隨著下游廠商調整出貨量，預計2023年庫存將逐漸去化；大尺寸及特殊晶圓（FZ、SOI）因強勁的車用與工業應用支撐而持續熱絡；電動車和淨零碳排等政策激勵，化合物半導體市場規模預期將迅速擴大。

環球晶圓2022年全年合併營收為702.9億元，年增14.98%，營業毛利303.4億元，營業淨利249.8億元，稅前淨利201.1億元，稅後淨利為153.7億元，稅後每股盈餘為35.31元。

也就是說，環球晶在2022全年表現亮眼，營收、毛利、營業淨利、稅前淨利、稅後淨利與EPS皆創下歷史新高。

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環球晶布局先進製程大尺寸晶圓及化合物半導體 同時擴產+建新廠

展望未來，徐秀蘭及公司經營層認為，世界局勢瞬息萬變、劇烈變化的財經政策及匯率波動為全球經濟帶來不小震盪，無線通訊、車用半導體、計算和數據存儲（雲端）、工業/物聯網等多項需求為半導體產業提供結構性支撐、創造永續成長動能。

科技的進步推動半導體產品數量及單位含量的成長，產業著眼於成本綜效，提升對大尺寸晶圓的需求。

環球晶圓透過擴增現有產能及興建新廠的雙軸擴產策略，積極布局先進製程使用的大尺寸晶圓及化合物半導體，其在產品光譜的佔比將大幅提昇，產品組合亦更加優化，環球晶圓藉此得以迅速掌握終端科技創新商機、更進一步擴大領先優勢。

本文授權自今周刊，原文見此。

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