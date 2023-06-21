台股卡了「這2群人」直攻萬八有可能？國泰首席林啟超給答案：現金再留一下

【文．林韋伶】

台股此波出現逾5000點的反彈、站上萬七關卡，投資人都在期待是否有機會站上萬八、甚至突破歷史高點。國泰世華銀首席分析師林啟超分析，台股面對兩大天險，分別是在2020年1月與2021年6、7月站上萬七關卡後，被套牢的籌碼還沒有解套，但因升息已經進入尾聲，建議把握股市回檔進場承接的機會。

林啟超回顧，在2020年與2021年，台股分別有兩次站上萬七的前例，「這兩個點位其實是台灣套牢最多人的點位，現在台股又來到這個地方，要面對許多人尋求解套，所以要上萬八有一點困難，這裡是兩個天險。」

也因為有兩大天險在前，林啟超認為台股將進入一段修正、調整期間，「後續需要有比較多的資金支撐，才有辦法再做一波表現，我自己的看法是台股下半年會變較震盪的格局。」

林啟超也預估，儘管台灣廠商因為直接受惠AI成長題材，也渴望因美國科技股短線評價過熱產生外溢效應而受惠，但投資人在指數來到高檔區時，將更認真去了解，過去兩個月講的這些題材，在未來真的將轉化為營收，抑或只是嘴上說說的利多？

升息進入尾聲有助投資市場表現 林啟超：股市回檔應逢低承接

儘管台股短線壓力難免，但根據歷史數據顯示，當升息屆頂1年後，比較股、債、匯三類資產的報酬率表現，股市表現有相當大的機會優於其他資產，因此林啟超建議，有別於過去一年來，資產配置偏重於債市，下半年投資人不妨預留現金，把握股市回檔機會進場承接。

此外，林啟超分析，升息雖告一段落，但下半年不易見到降息，且過去1年暴力升息20碼的後遺症將持續發酵，景氣走緩及銀根緊縮影響，市場波動難免。

然而，隨著製造業去庫存步入築底階段，下半年訂單有機會較上半年改善，投資人可適時逢低進場，以把握2024年經濟復甦的回升機會。

在債市方面，目前美國2年期公債殖利率仍有約4.7%以上的水準，進入下半年對於降息時點的臆測，將讓市場隨之震盪，若逢殖利率反彈，對看重現金流的投資人而言，還是布局債券的好時機。

匯市方面，考量美國升息即將屆頂但降息未至，美元指數仍在100~105區間整理，待降息訊號浮現將有趨貶空間。至於新臺幣兌美元匯率，除了受國際匯市、科技股表現牽動外，明年美台大選也將為新臺幣走勢帶來雜音。

整體而言，2023下半年整體經濟呈現下行趨勢，但有賴於服務業的支撐，以及製造業漸從谷底往上，顯示全球經濟正在走過最糟的時刻，2024年有望迎來新一輪上行機會。

本文授權自今周刊，原文見此。

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