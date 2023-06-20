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台灣有琉球、呂宋火山弧…井挖深點、100GW怎會缺電？經濟部推地熱3方向

聯合新聞網／ 今周刊
圖／ingimage
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【文．彭蕙珍】

夏天即將到來，又是缺電的季節！謝金河在《數字台灣》節目中邀請森崴能源總經理胡惠森、麥斯管理顧問公司創辦人陳世芳談台灣綠電的未來發展。

陳世芳指出，台灣應要將半導體和能源產業當成兩大護國神山，因為能源對台灣非常重要，是國家安全，所以一定要產業自主及國產化。

他強調，台灣絕對不會缺電，也能實現RE 100和非核家園，因為台灣有得天獨厚的地理環境，就是地熱發電。

陳世芳指出，北台灣有琉球火山弧、花東有呂宋火山弧，只要有溫泉的地方就很適合地熱發電。今年經濟部重新探勘，發現台灣有40GW的地熱發電， 「如果我們把地熱井挖深一點，40GW就變成100GW，把這100GW地熱發電都開發完，台灣怎麼會缺電呢？」

他說明，只要經濟部下定決心，將地熱發電的併網處理好，台灣就有100GW綠色基載電力，在2050年實現非核家園目標可以達成，並不是很難的事情。

美國也瘋狂投入 台灣有優勢

他指出，現在有一個技術叫AGS，是非常先進的地熱發電技術，可以挖得很深，取熱不取水，不會引起地震，而且每度電成本大概是台幣1.5元。

他強調：「美國德州油氣公司最近也瘋狂投入這個行業，今年成立德州地熱資源協會，大力promote。美國政府已經預估在2050年地熱發電要達到120GW，台灣在此時此刻應該更前瞻一點勇敢投入AGS地熱發電產業。」

「台電應該把花蓮、台東、宜蘭、新北，這些地熱優勢區域345 KV電網趕快建好；只要將這些骨幹電網建好，就會有很多鴨子劃水開發商，在這些電網旁找好他們的戰鬥定位，一舉將40GW地熱發電做起來。」

《數字台灣》節截圖
《數字台灣》節截圖

經濟部推動地熱 有3大方向

經濟部在今年初舉辦的「2023台灣國際地熱論壇」指出，台灣地熱發電潛能約40GW。全台有10個地方，較大的地熱潛能在大屯山，約有8.5GW。政府規劃在2050年設置容量目標為3GW至6.2GW。

經濟部推動地熱發電有3大方向：一是加速推動傳統地熱發電。二，因地熱探勘風險較高，會由政府投入，並提供相關補助分攤民間業者進場風險。

三是嘗試先進技術，在探勘的部分交由中油、地調所等評估，包括「增強型地熱」（EGS）、「進階型地熱」（AGS），「超臨界地熱」（SGS），哪些技術適合台灣，再進行後續發展。

專業脫鉤 讓綠能更乾淨

為實現淨零排放目標，謝金河指出，台灣有許多企業在很短的時間累積上百億市值，包括：森崴、泓德、雲豹等，相當不容易。

不過，在發展中也有很多出現問題，像是台南爆發很多弊案、光電蟑螂等，出現許多不同勢力在其中角力。他請教胡惠森，有沒有一個好的機制讓綠能產業比較乾淨？

胡惠森指出，最重要的是回到制度面，讓審查程序標準化，不能有模糊空間，「一有模糊空間就會很複雜，比如說在某縣市一樣的資料一個月就辦起來，到某縣市一年還是辦不出來對，中央和地方對審查程序的不一致，讓業者抓不住。」

另外，政府常會要求企業舉辦說明會和民眾溝通，他強調：「只要不是非利己的設施，投資要得到支持是很困難的，即使和民眾溝通5場、10場，大家還是認為這件事跟我沒什麼相關。」

最後，他認為政府要專業脫鉤，「當你硬要捆綁在一起就有搶地的問題，漁民在養殖，地主只租他3萬，光電業者租40萬，地主當然租給業者，不租給漁民，漁民當然會反彈。」

要讓能源歸能源、養殖歸養殖，才不會造成地方意見分歧，大家才能共榮共生。

《數字台灣》節截圖
《數字台灣》節截圖

本文授權自今周刊，原文見此

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