26歲百萬年薪被3公司重用卻搞砸…33歲赴菲從零開始、谷底翻身「年賺200萬」

【文．彭蕙珍】

政大法律系畢業的洪昇平，踏入社會後先後在3家公司上班，他深受老闆重用。卻因為自我膨脹，33歲那年陷入職場谷底。 幸運的是，一位貴人好友主動投資200萬讓他去創業，2017年將台灣自行車周邊產品，如安全帽、車架等賣到菲律賓。疫情時雖然遭逢低潮，卻也受惠於疫情，自行車產業大好，繳出旺年營收2500萬的好成績。 經歷過職場起伏，現在的他學會安靜下來，並反省過去的自己「真的有很大的問題。」他坦言：「失敗很重要，但不要害怕失敗。」因為這段痛苦又沉重的經歷，才找到真正想做的事。

7年3班的洪昇平是台中一中、政大法律系高材生。但他不愛法律，大二就四處打工，曾到微軟實習，賣Xbox、滑鼠等產品。他的銷售成績很好，以第一名成績完成一年實習工作。

「法律我念不太下去，上課就是應付。」畢業後到外商當業務，「工作內容是拜訪雜貨店、檳榔攤，月薪5~6萬。」一年後便被公司調到台北總部，年薪破百萬。

▲洪昇平大學時期在微軟實習一年。 洪昇平提供

26歲百萬年薪 33歲職場失意

「公司應該是覺得我蠻值得培養的才調我來台北，北上後有租房補貼、配車，福利很好。」他知道自己的英文不夠好，在外商很難爬上去，2年後就決定離職。

26歲就有百萬年薪，他自認還可以更好。他強調：「如果繼續留下來就只會是這樣，這不是我要的。」

他想要挑戰，2012年應徵食品廠儲備幹部。從上千名應試者中脫穎而出，進入最後20強，「只錄取10名，我是第11名。」

洪昇平沒被錄取，卻被其中一位面試主管賞識，邀他進公司當業務。這位主管非常看好他，第二年就派他赴上海成立分公司。

「我沒有很好的把握那個機會，後來跳槽到另一個台商大廠，當副總特助。」不過，特助工作他也沒做好，2015年失意返台。

▲曾被公司外派到上海，在中國待了3~4年。 洪昇平提供

職場受挫 決定創業

這3份工作都讓他感到挫敗，「進入公司時，我是被老闆喜愛、眾所矚目的潛力新星，給我很好的機會、提供最好的資源，我並沒有達到大家的期待。」

當時的他不解，「大家為什麼不願意協助我，回頭來看是我的態度。」

「我沒有很認真靜下心來把事情做好、在職場的態度也沒辦法做好跨部門溝通，因為我沒有用很謙和的態度來做事。」

接連遭遇職場挫敗，洪昇平回到台灣後先休養1年，一邊調養身體，一邊學英文，多益考了近900分。他自信滿滿地覺得，可以再重新出發，這次應該可以找到一份很不錯的工作。那是2017年，他33歲。

求職過程竟感到無比挫折，最後只好進入一家普通的公司當業務。然而，直屬主管不喜歡他，進公司上班就是被拍桌子大罵。這份工作，他只做了8個月就被資遣。

「20多歲到30歲，我有很多別人一生都遇不到的好機會卻都沒有把握，我沒有在這麼多機會下成才，辜負了所有的機緣和期待。」

不過，這些慘敗經歷卻讓他體認一件事：「我的創業家特質很鮮明，是不是應該去創業？」

▲洪昇平（左3）的創業家特質鮮明。 洪昇平提供

經營網路電商年收千萬

在上海時，洪昇平曾經營電商副業，在網路賣自行車，一年營業額高達千萬。當時，他認識一些業內人士，一位朋友在他回台灣時表明，願意投資200萬讓他創業。只是當時的他仍想找份工作。

工作的不順遂，他同步為創業做準備，「每個月我會選一天，周五下班後飛到菲律賓，周一清晨4點回到台灣，早上8點去上班。」

「為什麼想創業？因為我別無選擇。」他自嘲。

2017年不得不創業時，他以為當時的自己就是人生低潮，「不會有更慘的事」。卻沒想到，創業才是更大的坑。

菲律賓找到事業 年薪破200萬

洪昇平將自行車周邊商品賣到菲律賓，但他對菲律賓市場並不了解，加上資金不夠龐大。起初，仍用過去的做事方式，只和一家業者合作，「這家店不認真推，我也沒有找其他通路合作。」

「庫存堆積如山，後來還被台灣代理商踢掉，2018年底錢都燒光了，手中沒有品牌，是另一個谷底。」

「我真的什麼都沒有！」幸好貴人好友力挺，「他要我自己評估，能做就做，或是清完庫存結束，該怎麼樣就怎麼樣，完全沒有責怪我。」

▲2019年菲律賓展會，左一為洪昇平。 洪昇平提供

洪昇平知道自己不可能再去找工作，這一次他全力應對，到自行車展找合作廠商，遇到想將台灣品牌推到國外的業者，加上菲律賓合夥人Allen加入，在他的協助下，和當地網紅及自行車業者合作，慢慢找到方向和優勢。

「好不容易2020年2月業績40萬，損益兩平。」他正為公司的成長開心之際，新冠疫情爆發，「3月業績7萬，4月只有700元。」

正在悲苦時，因民眾不敢搭大眾交通系統，自行車大賣，8月營業額破百萬。2021年營收700萬，小有獲利。

「2021是最好的一年，年營收2500萬，因為通路、網紅和全球自行車產業大好。」去年業績持平，大約1500萬。

▲代理自行車周邊商品到菲律賓銷售。此為自行車架。 洪昇平提供

現在，洪昇平的年收入比起上班時期更好，約200萬。他強調能有今天的成果是因為沒有放棄自己，「我在心裡面當然也會想報復，也會怨天尤人，但更多的是堅持理想，往前走。」他在絕處逢生，並找到自己真心所愛也能發揮的事業。

本文授權自今周刊，原文見此。

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