540人第2大部門卻戰績最弱 新主帥拚率隊換腦！1紙改組命令 能讓華碩找到轉型方向？

【撰文‧侯良儒】

時隔5年，連續兩季度虧損的華碩，再次進行組織改組，近年幾乎原地踏步的商用產品事業，成為這次被調整與檢討的焦點。

一艘迷航的大船，將船員打散、撤換大副，真的就能導向正軌嗎？

6月12日，全球第五大筆電品牌、第一大主機板廠的華碩，連續被爆出組織大整併、高層異動、裁員八百人的傳聞；面對消息飛竄，逼得雙執行長許先越、胡書賓，在3天後緊急召開一場30分鐘的閉門記者會，卻引爆網路社群諸多「華碩同學會」群組，罵聲連連。

連串的新聞事件，讓外界霧裡看花：明明，華碩還是一家股價逾3百元、市值超過兩千三百億元的公司，今年第一季更超車宏碁（Acer）、搶下全球個人電腦（PC）第五大廠，它，究竟何以至此？

筆電市場量縮 娛樂需求減緩

原因，就在於它身處的產業，正面臨2020年以來最低迷的時期。研調機構顧能（Gartner）統計，從去年第二季起，全球筆記型電腦的出貨量，已呈現連續四個季度負成長，尤其在最近兩個季度，衰退幅度更雙雙近30％，而華碩也在過去兩季，呈現連續虧損。

「需求疲軟、庫存過剩、宏觀經濟惡化，導致今年出貨量衰退，」研調機構IDC分析師烏伯尼（Ubrani）指出，通路的高庫存現象，將持續到今年年中，「甚至，可能會延伸到第三季度。」

量縮之外，質，也在改變。「未來的筆電市場，商用機種的價值會愈來愈高，也是量的主要來源，」一名外資分析師表示，消費者正回復到疫情前的使用情境，也就是，筆電是用於「生產力」，情境，就是辦公室等商業領域，至於對應到「娛樂」需求的消費性機種，「人們會選擇買手機，而非消費性筆電。」

這個變，就與華碩這次的整併組織，有最直接連結。

在這次整改裡，華碩將占營收三分之二的系統事業群，精簡為三大部門：其中，消費型桌機、一體機，被併入「商用產品」部門，並交由「手機產品」部門總經理張凱舜兼管，而先前是單獨部門的電競產品，則被合併至「消費產品」部門。

將過去以消費性產品為主的單位、「化繁為簡」為三大部門，目的，就是要把分散的資源集中化，尤其是商用產品——這項華碩在同業裡最「弱」的領域。

「商用這塊，我們還不到10％（營收與出貨量），外部（全球）市占率也不到5％……。」胡書賓面對《今周刊》提問坦言，然而，他同時也透露了另一項資訊，華碩的商用電腦團隊其實高達540人，「是我們內部的第二大事業部。」

用數一數二多的員工人數，繳出僅僅3％的市占率，也是其商用電腦部門，這次「換帥」的主因。

成立迄今5年的華碩商用電腦部門，先前皆由集團全球副總裁林宗樑領軍，然而，從這次的人事命令，該部門主管改由張凱舜兼任，不難看出，這次整改擘畫者、也是該公司董事長施崇棠的「急」。

因為，對比聯想、惠普、戴爾等全球前三大筆電商，各家每年的筆電出貨量，有超過六成是商用機種，當中，戴爾更逾7成；而戴爾去年第四季財報也揭露，該季的消費性機種衰退四○％，但商用機種僅下滑17％，足見這項產品抵禦通膨、對抗消費性市場劇烈波動的力量。

至於華碩的最大競爭對手宏碁，近年在教育筆電布局有成下，商用機種占比從2014年的35％，至今也接近5成，而華碩，則如前述僅10％，進展微乎其微。

隱憂 9成營收曝險消費市場

其實，若把視角放到整個華碩，「偏食」問題更嚴重。該公司今年第一季財報顯示，除了營收占比約三分之二的電腦事業，剩下三分之一，就是以主機板為主的零組件事業，由於該事業的主要市場也是消費性通路，「等於華碩有超過9成的營業額，都是曝險在消費市場。」一名筆電供應鏈人士說。

施崇棠過去知名的「巨獅策略」，讓華碩登上主機板龍頭，也躋身前五大筆電商，儘管回頭來看，這些成績的引擎，是消費性產品所帶動，但是，又是為什麼，他不能把一樣的魔術，施展在商用產品上呢？

「因為，商用市場的邏輯，跟消費性市場完全不同，」台經院分析師邱 芳一語道破其中眉角。

一名筆電業人士向我們分析，商用市場的通路、終端客戶、產品要求，都與消費性市場全然不一樣。以通路為例，賣消費性筆電，關鍵在是否打進少數的大型通路業者，像美國的百思買（Best Buy）與亞馬遜，台灣的燦坤與全國電子，「但是在商用市場，還細分成政府採購、大型企業、中小企業，而在這些次市場裡，招標單位都不同，數量比消費性通路商多得太多。」

尤其，許多企業採購案，除了賣硬體，還規定要安裝許多企業軟體，「所以筆電廠還要跟當地的SI（系統整合商）合作，不是賣到通路就沒事了。」她指出。

產品要求也不一樣。在華碩擅長的消費性市場，功能的推陳出新，是產品勝出的關鍵，「可是在商用市場，企業要的是『穩定』，企業不要你的軟硬體一直更新，所以像微軟的商用軟體，更新速度就比家用軟體慢很多。」該名人士說。

手機大將掌商用電腦 惹質疑

以上種種差異，也讓不少業界人士懷疑，接手林宗樑擔任商用產品最高主管的張凱舜，真的能夠力挽狂瀾、進而帶領華碩「換腦」嗎？「畢竟，他之前主管的手機事業，也是屬於消費性市場，」一名研究機構的手機分析師表示。

不僅如此，在通訊軟體的群組裡，也有許多華碩內外部人士質疑，「公司的手機一直虧損，為什麼現在還要用同樣的人，去管商用電腦？」

對此，許先越在那場30分鐘記者會裡，沒有多做說明，僅坦言尚未設定商用電腦的「硬指標」，擔任共同執行長五年的他，反倒是針對華碩「為什麼手機不賺錢？」解釋了近5分鐘，並透露「它們（手機事業）過去曾經有單季獲利的表現，在在證明這個團隊的基本功很扎實。」

他的解釋，反而引發更多質疑，「既然只有一季賺過錢，為什麼不是手機被其他部門整併？」同時，對於新的組織與人事調整，雙執行長究竟想打造什麼樣的「新華碩」？兩人面對《今周刊》提問，也沒有給出明確答案。

多名筆電業人士告訴我們，對於華碩未來的圖像、該走什麼方向，「只有Jonney（施崇棠英文名）才能夠回答，」事實上，華碩無論在前執行長沈振來的年代，還是現在的雙執行長年代，「施崇棠才是那個訂方向、下策略的人。」

10年前，當同業微星、宏碁全力往電競轉型，華碩選擇的是衝刺手機；5年前，它縮編手機事業、撤換執行長，將資源重新轉移至電腦本業，在業界人士眼中，這些轉折的背後，其實都與施崇棠的決策有極大關係。

也許，施崇棠此時應該親自站上前線，向海內外11萬多名股東說明，身為船長的他，究竟要把華碩這大船駛往何處？這家公司若要克服「贏家的詛咒」、不被過往勝利方程式所囿，他又將祭出什麼策略？

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