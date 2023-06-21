「被坑殺3千萬，只領過1次8萬利息」有人離婚、有人跳樓...3個imB受害者血淚告白

【撰文‧今周刊編輯團隊】

今年4月，台灣爆發首起網路借貸媒合平台大型詐騙案，imB負責人吸金逾25億元，受害者上看萬人。imB提供的是「二胎房貸借貸媒合服務」，讓有資金需求、無法透過銀行借款的人，以不動產作為抵押品，將債權上架平台，再媒合投資人認購，提供資金給借款人，賺取高額年息，平台則從中收取手續費。

只是，平台運作未如外界想像透明，上架的債權標的，雖會列出不動產抵押物件價值、銀行估價等資訊，卻沒有原始抵押文件。「他們告訴我，若覺得是假的，可以跟平台聯繫，假裝自己有借款需求並可提供不動產抵押，絕對借得出來，債權也會上架。」在imB投入2500萬元的傑生（化名）表示。

而且imB業務員還會逼真地提供教戰守則，要投資人多挑雙北的房子、貸款成數不要太高、要評估哪些項目，「講得頭頭是道，結果全部都是假的，我還傻傻陷在裡面。」傑生壓抑不住怒氣。

按照imB遊戲規則，投資不動產債權的年息是9%，一年合約結束可拿回本金。但事實上，待合約期滿，imB幾乎未返還本金，反而展開新一波洗腦攻勢，說服投資人按時拿利息就好。

若遇到堅持出金的投資人，業務員會再給甜頭利誘，稱借款人要續約，年息將提高到10.4%，「這又吸引了一些人留下，畢竟多數人目的是為了取得被動收入，只要確定利息發放穩固，不斷加大本金，每月取得收入就愈高。」

但，這種心態，正是釀下許多悲慘故事的開端。

傑生甚至推薦親友，現有年利率低於9%的資金，都可以投進來，由於不斷加碼注資，直到imB倒台那刻，他的帳面累計投資金額高達2500多萬元，但真正留在手裡的利息，僅不到30萬元。

加上親友評估有利可圖，分別貸款700多萬、200多萬元，掛在他的帳戶上，如今也血本無歸。傑生不忍拖累親友，決定默默吃下近1千萬元損失，總財損高達3500萬元。

另一名投資人、軟體開發商小丞（化名），觀察imB長達2年，一開始5000元、1萬元試水溫，到第5個月，累計投入40萬元。利息發放穩固，加上平台經營8年，客戶達上千人，有名人代言背書，還參加過金管會指導的金融科技展，他忍不住反問，「這樣你會覺得它不合法、不安全嗎？」

眼見小丞戒心降低，時機成熟，原本就熟識多年的業務員開始向他推銷大額投資的「VIP方案」，一案至少300萬元，年息高達13%，他和太太不疑有他，決定用房屋貸款套利，前後砸下3000萬元，僅領過一次8萬元利息，平台就倒閉了。

20多歲的Monica財損金額沒那麼高，然而320萬元負債，對社會新鮮人來說仍是不可承受之重，「這筆錢是我說服爸媽，請他們拿房子貸款出來的，真的很對不起他們。」加入imB僅僅4個月就遭坑殺，她形容像做了場噩夢，到現在還沒醒過來。

「外界說被害人就是貪、就是笨，我也知道很多環節看來很詭異，但錢已經在那裡了，又能怎麼辦，只能說服自己繼續相信……。」Monica感嘆。

「這個大洞很難補啊，我負債3000多萬元，公司整個停擺，得先處理其他資產，日子才過得下去。」這段時間，小丞耳聞許多受害人慘況，有人跟太太離婚，有人去跳樓，他決定站出來組自救會，協助被害人整理資料、提告。

會後悔嗎？小丞頓了2秒說，遇到就遇到了，沒什麼好後悔的，只是這一次栽跟頭，代價未免太大了。

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