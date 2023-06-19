「補班日」是平日還假日？月租停車戶怨「被收假日費用」 消保官說話了

【文．翁申霖】

今年週六補班日特別多，不過，補班日究竟是算平日還是假日呢？不少消費者認為，既然是補班就應採平日收費，但業者作法則不一，也因此產生雙方矛盾。有多件停車場投訴案件，指出業者將補班日週六，以及彈性放假的「平日」都以假日收費，顯失公平；然而，業者卻辯駁，「週六、日均為假日，沒有補班與否的問題」。對此，消保官也出面說話了。

宜蘭縣政府接獲多件停車場投訴案件，認為業者將補班日週六，以及彈性放假的「平日」一律以假日收費，明顯有失公平。根據《自由時報》報導，一名周小姐指出，原先以每月1200元向某公立學校停車場承租「平日月租」方案，也就是平日可以停車，假日要另收費用。

「2年多來，補班日都列為平日，但在今年，停車場業者突改變認定標準，將補班日也視為假日，需另外收費」，而周小姐被收取假日停車費單日上限240元，認為此事不合理，「如果把補班日定義成假日，那彈性放假日就應該算是平日。」

面對消費者的指控，停車場業者反駁，「週六、日均為假日，沒有補班與否的問題，週一至週五屬平日，平日如遇國定假日或彈性放假均視為假日，收費沒有問題。」

（示意圖／Ingimage）

因停車的平、假日收費問題，使宜蘭縣政府接獲多起類似案件投訴，交通處表示，「公立停車場應視補班日為平日，已函請承包業者改善。」縣府認為，承包業者應依行政院人事行政總處公告的上班日、非上班日，進行收費，連假期間可採假日收費，但補班日則為平日。

而消保官王雅琳說，業者與月租消費者約定，平日週一至週五可以停車，國定例假日除外，但在「紀念日及節日實施辦法」有明確定義，國定例假日是指春節、清明節、端午節等節日，並不含彈性放假日，「業者認定補班日、彈性放假日都要另外收費，對月租消費者不公平。」

至於餐飲業者也出現類似亂象，宜蘭縣觀光協會理事長王文新指出，約7成業者依據客源淡、旺收費，將補班日算為平日收費，但也有業者把補班日訂為假日收費；對此，王雅琳說，業者必須充分揭露資訊，主動向消費者說明，以避免消費爭議。

本文授權自今周刊，原文見此。

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