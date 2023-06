國家地理、衛視中文台11頻道撤台 回顧迪士尼獻給世界「第一次」經典6作品

【文.林依榕】

迪士尼6/13拋出震撼彈,旗下國家地理頻道、衛視中文台、衛視電影台等11頻道將於2023年底全面撤出台灣;至於內部員工該何去何從?迪士尼表示,將給予「優離優退」、「協助轉業」2方案處理,若員工對此皆不同意,只好依台灣法令來辦理。 邁入100週年的迪士尼,創作了許多動畫作品,其中共有6個「第一次」獻給了全世界。

重心移往串流平台 迪士尼11頻道和台灣說「掰掰」

1995年來台開播的迪士尼頻道,2022年初宣布關台,不料時隔一年,2023年6月13日再度拋出震撼彈,旗下國家地理頻道、國家地理高畫質野生頻道、STAR Movies Gold、衛視中文台、衛視電影台等11個頻道,將陸續於年底前停播關台、全面撤出台灣市場。

國家通訊傳播委員會(NCC)當天也發出聲明稿證實此項消息,指出迪士尼及國家地理兩家公司基於集團經營策略及全球布局考量,規劃陸續退出臺灣及其他區域之電視市場,原有頻道部分節目,未來將轉至串流平臺(OTT TV)播出。

然而迪士尼頻道大規模關閉,不僅影響民眾收視習慣,許多從業人員恐怕將失去飯碗;對此,NCC也強調,迪士尼須依照我國勞動基準法及勞動主管機關相關規定,保障員工應有的權益。

新聞報了才知道...台灣員工錯愕 迪士尼祭2方案保權益

迪士尼頻道關閉初估影響約100多名台灣員工,但消息一傳出時,據《TVBS》報導指出,內部員工當下還不知情,是看到新聞報導才得知此事。

而迪士尼6/14也回應,所有員工將於2023年底終止契約,為了保障員工權益,會尊重其意見給予「優離優退」、「協助轉業」(含亞太地區)2方案處理,倘若員工不同意這2種方案,那麼公司最後會台灣法令辦理資遣及大量解僱勞工相關通報作業。

勞動部表示,迪士尼應該要盡快和員工說明後續相關規劃及時程安排,讓員工們能夠充分瞭解自身權益,如果有大量解僱的情形,依法應在60天前通報主管機關並開始與員工協商,主管機關接到通報時,將立即啟動就業服務與職業訓練等輔導措施,適時提供勞工協助,盡全力維護勞工權益。

6經典動畫作品 迪士尼獻給全世界的「第一次」

《威利汽船》(Steamboat Willie) 第一部有聲動畫

1928年11月18日,迪士尼經典角色「米奇」首次於動畫《威利汽船》亮相,而那天也成為了他的生日,100年來不只米奇成為了迪士尼的標誌,同時該作品也是史上第一部有聲動畫。

《白雪公主》(Snow White and the Seven Dwarfs) 第一部長篇動畫電影

1937年發行的《白雪公主》或許是許多人童年時的回憶,但你可能不知道的是,《白雪公主》不僅是迪士尼動畫「第一位」公主,也是全球第一部長篇動畫電影。

在當時多數人不相信,一部超過10分鐘的動畫能夠吸引觀眾,但迪士尼《白雪公主》讓許多人跌破眼鏡,還獲得美國電影協會選為百大經典電影之一,開啟了後來「迪士尼公主們」的路。

《幻想曲》(Fantasia) 第一部立體聲商業電影

動畫融入管弦樂團演奏,8部古典樂交織成的作品,既保留趣味又富有「文化、歷史或美學意義」的經典名片《幻想曲》,1940推出後即被國家影片登記表選中保存於國會圖書館中。

《小美人魚》(The Little Mermaid) 第一部採用百老匯音樂劇風格的動畫

1989年推出的《小美人魚》,打破了動畫配樂的配角身分,採用百老匯的創作原則,扛起了推動劇情的重責,一首《Part of the World》講述女主角愛麗兒對愛情、自由的嚮往,此片也掀起了一陣「迪士尼文藝復興」,把全球觀眾對迪士尼的喜好又再升溫了一點。

《美女與野獸》(Beauty and the Beast) 首部使用全數位科技製作的動畫

迪士尼1991年的作品《美女與野獸》,這是迪士尼動畫第一次使用動畫全景加上電腦3D模擬真實的攝影機移動,創造了壯觀的場景,是第一步部被提名為奧斯卡最佳影片的動畫片。

而女主角貝兒和野獸共舞的配樂、歌曲,更獲得奧斯卡最佳原創歌曲與最佳原創音樂的殊榮。

《冰雪奇緣》(Frozen) 第一部獲得奧斯卡最佳動畫長片

視覺效果、劇本、音樂,讓2013年上映的動畫作品《冰雪奇緣》締造了動畫票房傳奇,超高票房不僅打敗了當時熱門的《玩具總動員3》,經典曲目《Let it Go》還成為當時的年度金曲,隨後發行的電影原聲帶,更是繼《鐵達尼號》之後,在美國公告牌專輯銷量位居榜首長達九週。

本文授權自今周刊,原文見此。

