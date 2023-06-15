不只高通英特爾 連BMW谷歌都來台灣會師聊6G！中華電信帶看「質變的3GPP」

【文．林韋伶】

被全球視為引領行動通訊技術標準革新的全球行動通訊標準組織3GPP（3rd Generation Partnership Project），周一(6/12)起一連5天，來台舉辦第100次全體會員大會，進行未來6G技術規範研商。 此次是3GPP首度將會員大會移師來台，吸引來自逾40國、約千位專家共襄盛舉，有利台灣廠商掌握行動通訊發展全貌。

3GPP從1998年12月成立至今大約有將近25年歷史，其中，台灣電信龍頭中華電信自2006年起開始參與，今年是第17次參與會議。

中華電信研究院無線通訊研究所所長陳瓊璋分析，儘管過往3GPP曾在台灣舉辦過工作小組會議，但此次舉辦的會員大會位階較高，具有三大指標意義，包括第一、讓台灣產業全面掌握整個5G、6G技術發展全貌。

第二、在5G邁向6G的時代能承先啟後，提早將6G想法於5G實現；第三、讓全球專家對台灣蓬勃發展的行動通訊環境、完整的資通訊產業鏈與半導體聚落留下深刻印象，有機會把台灣帶向全世界。

3GPP會議到底是什麼？專家：如同行動通訊技術標準立法院

對一般民眾來說，可能對3GPP會議相當陌生，陳瓊璋比喻：「它就像是行動通訊技術標準立法院」，立法院制定大眾都需要遵守的法律，3GPP會議制定的則是通訊產業的技術標準和通訊規約。

「為什麼不同公司做的設備能互通？蘋果跟諾基亞明明是兩家不一樣的公司，但為何蘋果的手機可以連接諾基亞的基地台呢？」

陳瓊璋解釋，通訊的本質就是要互通，3GPP會議是世界行動通訊技術標準的立法院，3GPP做出來的技術標準全世界都要遵守，例如民眾常使用的手機簡訊、出國手機漫遊、收到手機地震告警訊息等都是3GPP制定的標準功能。從高通、英特爾、諾基亞、愛立信、三星、LG…等全球知名大廠皆為該會議的會員。

3GPP會議發生正面質變 非行動通訊產業玩家也積極加入

長年參與3GPP會議的陳瓊璋回顧分析，從3G、4G時代到5G、6G時代，可深刻感受到會議的量變與質變，量變即參與會議的人數愈來愈多，而在質變的部分則是有許多非行動通訊產業的玩家也加入，像是車廠BMW、三菱、谷歌、Meta…等。

「我們認為這是非常正面且重要的現象，因為以5G來講，我們就特別強調應該與其它垂直行業有溝通與鏈結，有這些來自其他領域的專家與會，是非常正向的發展。」陳瓊璋這樣解釋。

▲中華電信研究院無線通訊研究所所長陳瓊璋。今周刊提供

行動通訊發展從1G與2G時代僅完成人與人之間語音與簡訊的溝通，到了3G與4G時代又完成了人跟人之間影像與數據之間的溝通，5G時代進一步提供人跟物、物跟物之間的溝通，到了6G時代又能實現什麼樣的連結與溝通呢？

「目前全世界較有共識的部分，便是6G將扮演物理世界與虛擬世界之間的溝通，且預計會具有感測跟智能交互的能力。」陳瓊璋這樣分析。

6G應用有何特色？提供實體世界人、物「數位分身」

由於6G能偵測物體的遠近、方位、前進速度…等條件，也就是說會對周遭環境與動作具感知能力，便可由此催生許多新應用，像是走在屋內，房子可自動偵測到人的移動，把室內的燈光相應地去打開或是關閉；又例如目前要喚醒手機必須透過手動、用觸覺去啟動，但未來可能隔空就可以喚醒手機。

此外，往後從人、物、建築…等，都會有所謂的「數位分身」，是實體世界在虛擬世界的一種抽象映射，而6G能提供實體世界與虛擬世界間抽象映射的溝通橋梁。

舉例來說，一位行人帶著手機走在路上，在隔壁巷子有一輛疾駛而來的車子，行人與汽車駕駛並沒有看到彼此，但在虛擬世界的分身，透過6G感知到雙方移動的速度與方向，且智能地判斷可能產生危險，因而提前發出警告，提醒行人應該閃避或是提醒駕駛要減速。

另外，6G也能促成感官多模態通訊，未來像是觸覺、嗅覺、甚至是象徵意圖的腦電波訊號，可以被轉化為虛擬世界的映射。實際的應用場景如有些需要手把手的觸覺課程，像是學鋼琴、高爾夫球、手拉胚等，或是醫生的觸診，都可以透過6G通訊傳遞回來。

儘管業界目前對6G的應用已經有不少想像，但實際要能商用，可能要等到2030年，在此之前，3GPP會員大會來到台灣舉行，有機會讓台灣廠商在6G發展中搶得先機

本文授權自今周刊，原文見此。

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