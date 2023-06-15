省電燈泡其實不省電！冷氣「開整天vs.開8小時」誰較省？達人破解用電迷思　

【文．翁申霖】

炎熱的夏季來臨，又到了用電高峰的季節，而6月也迎來夏季電費計價。為了不讓夏季電費暴增，網上開始有許多「教學」教大家如何省電，包括半夜電費較便宜、燈具換成省電燈泡、隨手關燈等，不過，想真正省電費，一定要先破除迷思，別踏入假省電陷阱。

用電迷思1：「隨手關燈」不一定省！

大家都被教導要養成隨手關燈的好習慣，然而，這樣真的有省到電嗎？經濟部標準檢驗局指出，關燈的時間超過3分鐘確實可以節約電力的，但如果只是短暫離開，不超過3分鐘的話，其實不關燈也不會影響太大。

過度追求隨手關燈反而更耗電，台灣綠色生產力基金會經理、《改變開燈習慣，擠出咖啡錢》作者黃建誠也在著作中提到，「開開關關反而會讓電燈提早結束壽命。」

用電迷思2：半夜洗衣服比白天洗更省電？

網路流傳電費將開始分時段計價，而且價差高達5倍、10倍，甚至有民眾說，半夜洗衣服會比較便宜。

對此，台電正式澄清，一般用戶電費是依用電量來計費，跟用電時段沒有關係。一般住家用電戶，每2個月的用電是以累進度數分段計費，因此，台電特別強調半夜洗衣服比較省電是假消息！

如果是改用時間電價，也需要申請，但離峰跟尖峰時段的價差，最大也只有大約3.5倍。

用電迷思3：把家中電燈全換成「省電燈泡」？

黃建誠指出，許多人誤以為所有電燈中省電燈泡最省電，其實不是的！省電燈泡一詞是為了對比白熾燈（鎢絲燈），才有了「省電」的美名。

早期台灣社會多使用白熾燈作為主要照明燈具，但後來號稱省電效率好的「省電燈泡」登場後，才讓家家戶戶把燈具陸續換成省電燈泡；不過，相較於直管式日光燈，省電燈泡其實沒有比較省電。

若想從家中燈具來省電，經濟部能源局推薦改用LED燈泡，不僅能源效率比省電燈泡高出6成，LED燈泡的耗電量為省電燈泡的70%。比起使用省電燈泡，

LED燈泡才是省電的最佳選擇。

用電迷思4：冷氣吹整天比8小時省？

台灣夏季氣候悶熱，待在家整天開冷氣又怕電費飆高，究竟該怎麼在維持涼爽和電費之間達到平衡也是眾人熱議的話題。

許多民眾更發現，變頻冷氣開整天的電費算下來，比窗型冷氣來得更加便宜，但這也產生了「變頻冷氣就算開整天也比吹8小時省電」的說法。

（示意圖／Ingimage）

對此，台電強調「當然是只吹8小時比較省！由於變頻冷氣通常標榜比一般冷氣更標榜「省電」效果，台電指出，電費的計算看的是用了多少度電，除了要看電器耗電量（消耗功率），也跟電器的使用時間有關。

也因此，民眾如果想要省電，除了考慮電器耗不耗電之外，家用電器的「使用時間長短」也是關鍵。

本文授權自今周刊，原文見此。

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