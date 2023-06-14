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黃仁勳變救世主 全球CEO滿嘴輝達！馬斯克不以為然：1原因「他們不會長時間壟斷」

聯合新聞網／ 今周刊
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【文．黃明惠】

曾被外界認為在疫情期間因為過度生產晶片，預期在今年面臨生產趨緩的半導體產業，因為AI熱潮、需求暴增，再次成為市場焦點。AI概念股更帶動晶片大廠輝達(NVIDIA)股價，市值突破1兆美元，成為史上第8家達標的企業，創辦人黃仁勳身價跟著水漲船高。

輝達究竟討論度有多高？外媒將其稱為「全球商界的年度之星」，每個企業家、CEO為了「表現時髦」，都必須把輝達掛在嘴邊。

不過，特斯拉(Tesla)創辦人馬斯克(Elon Musk)似乎不以為然，他認為輝達現階段股價飆升、主宰市場，但這種狀況不會持續太久，認為還有許多其他製造商正在研發更高效的處理器，「輝達將不會長時間壟斷」。

《財富》商業洞察報告一文指出，2022年全球人工智能市場規模為 4280 億美元，未來更預計從2023年的 5153.1 億美元增長到 2030 年的 2.02 萬億美元。

從微軟、Alphabet 旗下的谷歌、亞馬遜、Meta Platforms, Inc. 、Facebook、Instagram 和 WhatsApp 的母公司以及幾乎每個科技集團和許多平台，幾乎都在開發自己的 AI 平台和工具。從汽車到金融再到時尚，人工智能無處不在。

BBC報導，輝達之所以在AI晶片行業中領先，有2大因素：一是在圖形處理單元（GPU）領域擁有領先地位、二是多年來致力於開發專用於人工智能的硬體和軟體工具（如TensorRT等），為開發者提供了強大的工具和支援。

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誰領先AI晶片生產？

綜合外媒報導，特斯拉執行長、ChatGPT母公司 OPEN AI早期投資人馬斯克認為，輝達目前受歡迎程度是由於「該集團享有虛擬壟斷地位」，是因為在AI晶片領域的市占率幾近壟斷，但再過不久就會被超越。

馬斯克認為輝達的市場優勢不會持續太久，只要其他市場參與者研發出被稱為「神經網路加速器晶片」後（NN accelerator），就能夠高效執行數據採集任務的處理器後，輝達就不再獨占鰲頭；不過馬斯克並未點名輝達有其他哪些競爭對手。

馬斯克甚至還在推特發文：「輝達不會永遠壟斷大規模訓練和推理。」

TrendForce表示，NVIDIA GPU為AI伺服器市場搭載主流，市占率約60~70%，其次為雲端業者自主研發的AISC晶片，市占率逾20%。

輝達「軟硬通吃」 客製化生成式AI模型

今周刊曾報導，輝達給大眾的印象經常是GPU(繪圖處理器或圖形處理器)的主要製造商，但在人工智慧（AI）時代，其實輝達早就軟硬通吃，而非僅生產硬體。

黃仁勳在台北國際電腦展(Computex)的專題演講中曾提到，「現在很多產業都可以從生成式AI受惠。（對此）我們有幾件事要做，第一，要幫助各個產業建立客製化的語言模型。」

黃仁勳說：「我們成立了一個服務，叫做Nvidia AI Foundation，它是個雲端服務，具備Nvidia的AI專業，可以讓你訓練你自己的AI模型。」可以幫客戶開發自己的AI模型，透過客戶監督微調、建立護欄、專有知識資料庫等，讓這個AI模型可以完美運用。

▲AI帶動輝達股價上揚。路透
▲AI帶動輝達股價上揚。路透

第一季GPU出貨量下滑 輝達市佔仍居首位

過去10年多來，輝達一直在GPU市場投資，GPU和CPU最大的不同之處在於，兩者處理計算的方式不同。

可以想像，GPU內的資料處理，是同時並進運行；CPU的處理方式則是按照順序進行，兩者之間沒有優劣之分，而是當初開發的目的不同，所產生的最終結果。

市場調查機構 Jon Peddie Research 公布 2023 年第一季 GPU 市佔率，出貨量顯示，輝達、AMD 和英特爾出貨都大幅下降。

資料顯示全球 GPU 出貨量 2023 年第一季總計 630 萬片，較上一季下降 12.6%，較 2022 年同期下降 38.2%，低於 -4.9% 的 10 年平均；不過雖然輝達單季出貨量下降 15.2%，但仍以 83.7% 市佔率領導市場。

本文授權自今周刊，原文見此

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