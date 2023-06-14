半導體女王蘇姿丰清大畢典露臉 回憶當年前輩一句「建議」造就職場上勇敢的她

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聯合新聞網／ 今周刊
▲清大名譽博士蘇姿丰勉勵清華畢業生向難攻堅。 今周刊提供
▲清大名譽博士蘇姿丰勉勵清華畢業生向難攻堅。 今周刊提供

【文．林依榕】

國立清華大學6/10舉行畢業典禮，校長高為元勉勵5106位學碩博畢業生，每天多做一點點，把一點一點的小成功累積起來，就會形成你追求的未來。而清華大學名譽博士「半導體女王」蘇姿丰也特地錄製影片，期勉畢業生向難攻堅，成為典禮上矚目的焦點。

▲清華畢業生開心在南校門拍畢業照。 今周刊提供
▲清華畢業生開心在南校門拍畢業照。 今周刊提供

清華本屆畢典共有2338人獲頒學士學位，2545人獲頒碩士學位，223人取得博士學位。今年終於迎來疫情解封，典禮重回校本部體育館舉行，讓更多畢業生能參與這場盛事。從校門口、大草坪到成功湖畔，清華校園隨處可見穿著畢袍的學生與家人們開心合影，留下珍貴又難忘的回憶。

「要是有個魔法水晶球可讓你看到未來的一景，你會選擇什麼？」校長高為元認為清華學生的未來擁有無限可能，但如何實現這個未來，沒有固定的方法，只有自己才可以畫出這條路。而怎麼走這條路，將由一個個選擇累積而成。不必試圖去尋找那最平坦的路，而是抱持學習的心態，用心體會不知道、沒做過的事物。

「一年365天，如果每天的日子都和昨天一樣，一年之後還在原地打轉」高為元勉勵畢業生每天多做一點點，只要每天比昨天多知道或多做百分之一，一年下來就多了37倍的知識，37倍的經驗，離你的目標也近了37倍，「十年下來這個數字更是驚人，有了這種能量，未來是無限的」。

蘇姿丰：面對越困難的問題，你越有機會做出重大的正面影響

▲清華畢業生開心在台積館前草皮拍畢業照。 今周刊提供
▲清華畢業生開心在台積館前草皮拍畢業照。 今周刊提供

矽谷半導體女王、超微半導體（AMD）董事長兼執行長，同時也是清大名譽博士蘇姿丰特地錄製影片，鼓勵清華畢業生大膽築夢、努力打拚，真正去改變世界。

她提到當她還是年輕的工程師時，一位導師就建議她要向難攻堅，不是走向難題，而是要跑向它！(Run towards problems. Not walk, but run!) 面對越困難的問題，你越有機會做出重大的正面影響。

蘇姿丰指出，這個世界十分渴求創新思維，也亟需偉大的領導者來支持這些新的想法。清華的教育已為畢業生迎向挑戰提供了紮實的基礎，「我想鼓勵你們抱持熱情，並相信自己有能力改變世界。」

今年清大共有10位畢業生獲頒最高榮譽「梅貽琦獎章」，畢業生代表化工所博士生王祺嫻致詞表示，「期許我們踏出校園之後，也能帶著這樣的清華精神，去面對世界的萬千變化。」校長高為元最後也祝福清華人，都能發掘隱藏在內心的勇氣，成為奔赴目標的動力，迎向充滿意義及無限可能的人生。

▲「梅貽琦獎章」是清華畢業生最高榮譽，獲獎學生開心合影。 今周刊提供
▲「梅貽琦獎章」是清華畢業生最高榮譽，獲獎學生開心合影。 今周刊提供

本文授權自今周刊，原文見此

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