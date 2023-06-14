綿羊油打天下！吳家澳洲發跡成百億富豪…「綿羊油大王」二代揭疫後轉型戰略

【撰文‧陳葦庭】

一手成立澳洲前三大保健品品牌納維康的台商吳家，靠一款綿羊油打出天下。疫情後，他們又要如何用橄欖油、紅酒和食材，打造跨足澳、台、日的食材供應平台？

歷經轉機和開車共15個小時，《今周刊》團隊終於抵達位在澳洲東南部，一個名為希爾斯頓（Hillston）的小鎮。在這個人口不到兩千人的小鎮，有著澳洲新南威爾斯州最大的特級初榨橄欖油生產商——獵人谷之夢．希爾斯頓橄欖莊園。

它背後的經營者，是有「綿羊油大王」之稱，一手創辦年營收逾2億澳幣（約40億新台幣）的澳洲前三大保健品品牌納維康（Nature's Care），並曾躋身澳洲百大富豪的台商吳家。三年前，吳家回台灣，成立澳台國際投資，後來又以超過7億新台幣入主台灣團購票券龍頭夠麻吉（Gomaji）。據統計，光創辦人夫婦吳進昌和陳素珍兩人，身價就超過6億澳幣（約124億新台幣）。

台商傳奇 版圖跨澳、台、日

2018年，夫妻倆將事業交棒給兩個兒子，返台定居。如今，在兩兄弟努力下，吳家總部位在澳洲的Wu's Properties Investment Group，不只手握澳洲前三大保健品牌經營權，多角化的事業更涵蓋橄欖油、葡萄酒、餐飲、零售、電商通路、房地產等項目，版圖遍及澳洲、台灣、日本。

「吳家從保健品到橄欖油、紅酒，如今跨足餐廳、電商通路，每一個milestone（里程碑）看在澳洲台商眼中都是傳奇。」澳洲台商協會祕書長程紀罡如此評價。

早上9點，溫度不到攝氏10度，蓄著落腮鬍，身穿防風夾克，吳家二代長子、現年40歲的納維康執行長暨夠麻吉策略長吳鎧圳，一面領著我們走進這片廣達712公頃、相當於27座大安森林公園、種植19萬棵橄欖樹的莊園，一面介紹著自家事業的第二成長曲線。

「這個滴灌系統可精準灌溉、施肥，比傳統的噴灑法更能有效利用水資源……，我們是採用對環境影響最小的震動法來採摘橄欖，每棵樹只能震動二分鐘，否則可能會傷害樹上的鳥、生物，甚至影響橄欖樹生長。」吳鎧圳滔滔不絕地分享自家橄欖園從種植到採摘的過程，語氣難掩驕傲。「我們的莊園內就設有榨油廠，從採摘到榨汁，過程只需花四十分鐘。」

他指出，相較於一般橄欖油莊園是分別採收後統一送至榨油廠，得花上約8天，直接在莊園內設廠生產，更能大幅降低橄欖的氧化程度，將游離脂肪酸降至0.2％，比市售產品的4％要低。儘管一瓶500毫升的早摘頂級初榨橄欖油要價高達2千多元新台幣，是一般市售橄欖油的1到2倍價格，但仍成功打入誠品、統一聖德科斯等通路。

目前，該莊園一年最多可生產約50萬噸的橄欖油，且種植面積持續增加中，除了自有品牌「獵人谷之夢」（Hunter’s Dream）外，也有部分供應給澳洲主要橄欖油製造商。

其實，2018年，吳家才以獵人谷之夢品牌投入橄欖油這門生意，算是業界後進者。但，吳鎧圳不諱言，拜過去納維康在保健品所打下的口碑，加上近年歐洲乾旱，橄欖油產量銳減、全球橄欖油價格走揚因素，因此在短短3年內就轉虧為盈，比原本預期的還早獲利。

接著來到雪梨北邊約120公里的獵人谷（Hunter Valley），這個南半球最知名的酒鄉，是吳家人打造專營橄欖油、葡萄酒等產品品牌——獵人谷之夢的起點，每年生產約十萬瓶葡萄酒。

不只如此，從山坡上俯瞰，這片逾300公頃的土地，種了葡萄老藤、麥蘆卡茶樹、甜橙、葡萄柚、薰衣草等植物。這些作物，大部分都被用作納維康的保健食品原料，或旗下餐廳食材。

最新投資 進軍頂級度假村

「我們將在這裡打造一個全新的頂級度假村，希望能吸引更多遊客造訪獵人谷。」第二代次子吳鎬任首度在媒體前，興奮宣布這項數億台幣的計畫，這也是吳家在疫情後的首件大型投資案。

表面上，吳家憑藉著30年歷史的保健品品牌納維康打下的底氣，進一步展開多角化布局。但其實，無論食材、餐廳、通路經營，都與他們擅長透過垂直整合，創造產品競爭力的核心價值息息相關。

「一定要做垂直整合，不然無法永續經營。」吳鎧圳接受《今周刊》專訪時，一語道破事業成功的關鍵。

時間回到2018年，當時吳家以8億澳幣（約165億新台幣），釋出納維康所屬的ANCB公司75％股權，從經營者退居幕後大股東。

「時間變多了，但我爸媽卻認為兒子不能閒下來，於是我們就決定從自己的葡萄、橄欖園品牌獵人谷之夢出發，開拓第二個本業。」吳鎧圳解釋。

原來，一手打造納維康保健品的吳家，為了確保產品品質安全無虞，同時還能控制成本，在澳洲買下多座莊園，種植不同植物，作為保健品的原物料來源。例如，在獵人谷買下的葡萄園，起初就是為了取得葡萄籽原料，後來才漸漸發展出葡萄酒事業。

這樣的策略也深深影響吳家兄弟，他們深信，獵人谷之夢作為供應鏈上游，如果能先取得產品品質和成本的平衡，好東西自然能在通路上被接受。

為此，2018年吳家兄弟投入上千萬元，引進新的機器設備，並花兩年時間整頓旗下莊園，同時與橄欖油、葡萄園員工溝通公司的品牌計畫。「策略方向很明確、員工也看得見未來，覺得有信心，很快大家就動起來了！」吳鎧圳說。

接著，他們又在隔年底，併購了澳洲有機食品通路Naked Foods，販售獵人谷之夢的有機產品，瞄準重視健康的消費者。

當一切計畫都在順利進行時，一場疫情，卻打亂他們的腳步。

疫情衝擊 經營夠麻吉失利

「疫情期間，很多店根本不能營業，Naked Foods就關了十幾個據點。」吳鎧圳解釋，新的有機產品是需要透過嗅覺、觸摸和試用才能被消費者接受，而疫情期間，當所有實體通路都被迫暫停，生意發展自然受限。

不只如此，原本收購台灣夠麻吉後，打算轉型發展垂直電商，引進澳洲產品的成績也不如預期。

攤開財報，去年夠麻吉營收3.31億元，每股稅後純益（EPS）負4.66元，是10年來首度虧損。

「當時是我太樂觀，覺得Gomaji有通路，我們有產品，應該是最好的結合。」談及併購原因，吳鎧圳母親、夠麻吉董事陳素珍坦言，當初吳鎧圳就提醒，夠麻吉雖是台灣團購票券龍頭，旗下App會員數高達3百萬人，但消費者和原有的客群樣貌不同，經營起來恐怕會較為辛苦，「結果這3年真的是有吃到苦頭。」陳素珍苦笑。

「Gomaji主打的是團購檔次，這正好是疫情期間最難經營的模式。」吳鎧圳直言，疫情三級警戒期間，主打餐廳、按摩票券團購的夠麻吉，在疫情期間生意驟降，好不容易捱過了疫情，迎來報復性消費時，業者的生意又好到不需靠團購電商銷售。

「所以它（夠麻吉）必須轉型，接觸到新的消費者，並和商家建立新的合作關係。」吳鎧圳說。他口中的轉型，是將夠麻吉打造成一個垂直整合農產品、食材、原物料的開店平台。

垂直整合 轉型食材供應平台

原來，吳鎧圳發現，台灣多數餐廳食材都來自不同供應商，透過盤商採購時，往往因為價格不透明，難以控制成本。

於是，吳家在台灣成立「農良公司」，來作為原物料軍火庫，提供夠麻吉食材、進口澳洲產品，還在宜蘭購置一塊十甲的土地，用來種植農作物，甚至，也到北農考察蔬果批發。

他思考，團隊在澳洲已有垂直整合的成功經驗，若能複製到台灣，從蔬菜、橄欖油、健康、美容產品供應給夠麻吉的合作商家，就有機會解決對方痛點，同時帶進澳洲的產品。

但，要打進台灣的農業市場並不容易。第一年，因為供應餐廳數不多，陳素珍甚至得抱著自家種的蔬菜，到處送人品嘗。「地瓜、茄子、秋葵……，什麼都種過了。」她回憶。

後來，吳家發現，高麗菜是全台餐廳需求量最大，且需要穩定供貨的品類，於是全面大規模種植高麗菜，光今年上半年，就銷出超過45萬公斤。供應的餐廳也由一開始167家，成長到今年近800家，知名的添好運、雙月食品、麥味登等餐廳，都是他們的客戶。

「夠麻吉供應品項目前雖不多，但品質非常穩定，價格也很具競爭力。」添好運所屬的和億生活集團執行長蘇嬉螢說。

樂芙健康餐盒創辦人陳平指出，台灣很少菜商能做到售後服務，但只要一發現問題，夠麻吉的客服幾乎都能立刻解決，也成為他們長期採購的關鍵。

「他們（吳家）家族總是把眼光放得很遠，寧可少賺一點，但生意可以做長遠一點。」澳洲台灣商會副會長王奕斌觀察。

不過，不具名食材進口商指出，台灣餐飲市場競爭激烈，不少業者跨足餐廳第一線時，都可能在服務、管理等環節遇到挑戰，甚至鎩羽而歸，澳洲吳家能否將這個模式複製到台灣，還有待規模擴張後驗證。

「得跟著大環境不斷調整腳步。」近年，又重新回到納維康經營團隊擔任執行長的吳鎧圳笑稱自己不只是時間管理大師，也相信在團隊、策略到位後，台灣、澳洲、日本的事業都可擺脫疫情陰霾，再創家族事業高峰。

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