瑪莎拉蒂車牌是0050！上市第1天就買進 他長抱ETF20年：懶人必勝策略

【撰文‧今周刊編輯團隊】

0050（元大台灣卓越50，簡稱元大台灣50）問世至今20年，有元祖級達人從第1天就買進持有至今，他們為何能一抱20年？

「正確的投資方法，就是靠在指數的道路上耍廢。」政治大學商學院副院長周冠男開門見山說。從2003年0050掛牌就開始投資，20年來，他的投資致富之道就是：隨便買，不要賣；而自家名車瑪莎拉蒂掛著特別挑選的0050車牌號碼，更足以見證他的真愛。周冠男寓意深遠地微笑著說：「我選這個號碼來謝謝自己堅持長期投資，才能有底氣買這部車。」

「我們學財務的，以前在碩士班都說，分散與時間是投資最好的朋友。」周冠男說，在投資的世界裡，唯一最接近「免費午餐」的，就是「分散」。意思是：沒有什麼免費午餐，都要花很多時間去研究、做功課；但是投資只要做到分散，就非常接近「免費午餐」。

他指出，被動式投資「買進後長期持有」所帶來的投資效果，「在學術文獻中是最強悍的一個策略！」幾乎打敗8、9成以上的主動投資；短線雖然股市起伏劇烈，但時間拉愈長，勝率愈高。換句話說，時間愈長，被動式投資的好處愈明顯。

周冠男強調，進入市場的時機並不重要，留在市場的時間長短才是關鍵。因為只要時間一久，不論是高點或低點進場，影響都會變得很小。

另一位0050的元祖級投資人黃柏仁，也是從20年前就開始投資至今，靠著長期投資走在致富退休的路上。畢業於紐約大學電腦科學碩士的他，經歷過網路泡沫時代後，便開始往長線投資、價值選股的方向走。

過去，他還曾做過一場長達14年的實驗，把資金分兩部分，一邊買0050，一邊用巴菲特選股的方法挑股票操作，他每年檢討績效，每年都輸給0050。在投資數年後，黃柏仁個人選股績效，終於小贏0050，但卻決定把幾乎全數資金投入0050。

「這14年，針對選股我花了很多精神；但投資0050卻完全不花心思，兩者的績效並沒有差別太大。」從此，他不再花心思選股，把時間拿去做自己喜歡的事，並選擇在40歲時退休，今年他已邁入退休生活後的第11年。

在退休那年，他已準備好約20年的支出，也分享以0050打造退休後現金流的方法。黃柏仁試算，若有2000萬元退休老本，將其中1000萬投入0050，另一半用於日常支出，以0050長期平均每年約8%到9%的報酬率來看，10年下來，0050所累積的投資報酬應有千萬元。

屆時，將總共2000萬元的0050部位再撥出其中1000萬元用於退休日常，開始另一個10年的新階段。上面這套計畫，前提當然是要有一定的本金，而對年輕人來說，重要的人生功課是要先設法讓收入加速提高，過程中，「緊抱0050」也可扮演一定的財富累積角色。

至於要如何說服自己抱緊處理？他有2段自己經常與自我對話的口白，提供年輕朋友參考：

第一段：「抱著0050，我會跟全台灣最有錢的人賺得一樣多。因為台灣50就是台灣最大型的公司，公司老闆大部分資產都還是這些股票。所以，郭台銘今年賺多少，就比率來看，我跟他賺的也差不多。」

第二段：「只要經濟繼續運行，我們繼續走資本主義路線，資本家賺多少，我們就跟他賺一樣的就好。不要想打敗資本家，但是要搭順風車。」

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