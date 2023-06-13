台灣1年遭駭7420萬次全球之冠！資安人才超缺、金融業重砸2-3倍薪水挖角

【文．鄭鴻達】

資安人才正夯！安碁資訊董事長施宣輝透露，金管會去年頒布新規範後，到2023年底，只要有獲利能力的上市櫃公司，都必須設置專責的資安人員和單位，這使全台資安人才非常缺乏，也讓安碁學院培養出的資安人才，常很快就被金融機構以兩倍甚至三倍的薪水挖角。 隨著科技發展，資安成為個人、企業乃至國家必然面對的挑戰，智慧資安科技董事長詹伊正指出，台灣資安產業發展，取決於目前台灣遭受資安攻擊的狀態。 他表示，從趨勢研究報告來看，今年2月全球有146萬次的網路勒索攻擊，其中就有7%在台灣、排名全球第4，「台灣資安防護刻不容緩」。 財信傳媒董事長謝金河表示，台灣很多產業以前沒人注意，但若「政府花一點力氣，企業又很爭氣」，該產業就會變大。 他以台灣軍工產業如漢翔、台船等公司，近期因地緣政治緊張而大幅成長為例，點出資安相關公司股價開始成長，都顯示出資安產業開始蛻變、市場也對其有非常高期待。

台灣遭駭次數為各國平均值2.7倍、網路勒索全球第4多 台灣資安防護刻不容緩

謝金河在周日（6/12）播出的《數字台灣》節目中，與施宣輝、詹伊正以「駭客來襲 資安警報大響」為主題，探討台灣資安現況、資安產業發展與資安人才需求等議題。謝金河開頭便直指台灣是眾所皆知被駭客攻擊密度最高的地方，也讓大家意識到台灣需要強而有力的資安。

▲財訊傳媒董事長謝金河（左起）與安碁資訊公司董事長施宣輝、智慧資安科技董事長詹伊正暢談資安議題。取自《數字台灣》節目畫面

謝金河透露，台灣2022年遭駭客攻擊7420萬次，為各國平均值2.7倍，密度居全球之首；詹伊正補充，從趨勢研究報告來看，全球在2月有146萬次網路勒索攻擊，其中有7%在台灣，排名全球第4，因此台灣資安產業發展，取決於目前台灣遭受資安攻擊的狀態，台灣的資安的防護其實是「刻不容緩」。

施宣輝則點出，安碁資訊研究發現，在台灣或亞太地區，駭客在組織、單位內從埋伏暗樁到發動攻擊，平均潛伏時間約為1年，歐美則為6個月左右，如今大家都有最先進的資安防禦工具，如防火牆、防毒軟體或端點偵測等工具在隨時監控，所以駭客很聰明，會埋伏伺機而動，也讓資安無法做到100%的防護。

老謝：資安相關股價大幅成長 市場高度期待台灣資安產業未來

對於台灣資安產業的發展，謝金河舉近期正夯的軍工產業為例表示，台灣在開始國機國造、國艦國造後開始不一樣，各國每年國防支出都在成長，尤其在地緣政治緊張後，讓軍工產業的餅更大，例如漢翔過去沒人關注，如今股價也大幅成長，台灣從過去只製作漁船、遊艇，至今台船現在也開始製造潛水艇。

他認為台灣在產業自主化道路上，目前資安產業仍不大，但經過過去這1年的發展，相關企業股價都大幅上漲，例如安碁資訊、精誠資訊股價都有顯著成長，這也是資安產業顯著的蛻變，股價大漲的背後，顯示的是市場對該產業未來有非常高的期待。

資安市場產值每年兩位數成長 全球收併購最多者為MSSP

詹伊正則指出，全球資安市場大幅成長，台灣資安市場今年預估產值約為新台幣700多億元，且產值會愈來愈大，基本上每年都是兩位數成長。就國際市場部分，他指出目前全球收併購市場案件數量最多的，也正是安全管理服務提供商（MSSP）相關。

企業需設資安長、專責人員 金融業等祭高薪搶資安人才

談到企業界資安防護與資安人才需求大幅成長，施宣輝表示，從金管會去年頒布的規定，要求一定規模的上市櫃公司，要設資安長、成立有資安專責人員的資安專責單位，到了2023年底，有獲利能力的上市櫃公司，全須設立資安人員與相關單位。

施宣輝表示，目前全台的資安人員非常缺乏，一方面也是因為金管會對金融業要求愈來愈嚴格，而安碁資訊多年前就看到這個機會，因此去年初成立了安碁學院，該學院培養出的資安人才，也常被金融機構以兩倍甚至三倍的薪水挖角。

詹伊正也透露，目前資安領域在全球大概有超過350萬個人才缺口，資安人才缺口問題不是只有台灣有，但台灣面臨的挑戰更大，因此精誠集團的恆逸教育訓練中心的資安課程，目前幾乎每班都爆滿。

資安要「以人為本」 企業應透過社交工程演練找出漏洞

施宣輝也介紹，常見的通訊、社交軟體Line、Facebook平台上的詐騙，他們都歸類為「社交工程」，其實這是一般企業員工甚至個人都需要有的基礎資安概念，例如對於企業員工的資安訓練，要使他們了解何種情形可能會有哪些駭客手法或釣魚手法，以提高警覺。

詹伊正分享，全球資安盛會RSA幾年前提到以人為本的資安（human element），資安防禦作法取決於人的行為，因此除政府要求建置的資安長、資安專責人員等要求外，企業單位員工資安意識，也要透過「社交工程」演練提升，如透過「資安意識人因分析系統」（HEIS）訓練，找出易受資安攻擊的變數，並進行教育訓練，導正員工的行為。

本文授權自今周刊，原文見此。

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