00878股息入帳 股利價差兩頭賺！19元還能買？7檔ETF年化配息率最高11％

【文．黃明惠】

除息列車開跑！「國民ETF」00878國泰永續高股息今年第二次配息0.27元，於5/17除息後3個交易日即順利完成填息，股息也在週一(6/12)入帳；以當期配息率來看是1.5％、年化配息率達6.1％。 本週還有7檔股票型ETF將於週五(6/16)除息，包括00919群益台灣精選高息、00915凱基優選高股息30、00713元大台灣高息低波、00918大華優利高填息 30、00896中信綠能及電動車、00907永豐優息存股、00916國泰全球品牌50；00921兆豐龍頭等權重除息日為6/21。 其中群益台灣精選高息的年化配息率超過11%，兆豐龍頭等權重8%、凱基優選高股息30逾7%、元大台灣高息低波6%。

00878目前規模已經突破2000億，今年以來成長逾23.9萬人，是目前受益人數最多的ETF。國泰投信表示，以長期存股的目標來說，抱得住、抱得久，其實往往比短期賺得多，來得更重要。

觀察00878的指數選股規則，其條件不是只從追求最高殖利率的這個角度出發，選股中還有包含了ESG、近四季EPS、殖利率平穩性等等的要求，所以其持股屬性，基本上都是平穩營運、永續經營的公司，訴求提供投資人長期安全的持股，波動性較小。

那現在接近19元買能買嗎？理財達人安娜媽咪在方格子「安娜媽咪的育兒理財路」分享，00878股價歷史高點在2022/03/31的19.35，如果在2022/3/31買進一張00878股票，到現在2023/06，會參加到五次配息。

每次配息如果大約0.27元，配息5次後，總配息為0.27*5=1.35，此時2022/03/31購買的股價為19.35的00878，在2023/06，你所持有的成本會降為19.35-1.35=18 (不考慮手續費)。

現在00878股價約為18.65，用這個角度去思考的話，當初在歷史高點19.35買進的00878，未必是真的買貴了，時間成本對於存高配息ETF來說，是可以列入考慮的。

（示意圖／Ingimage）

00919、00713等7檔ETF將除息

本週五(6/16)有群益台灣精選高息(00919)、凱基優選高股息30(00915)、元大台灣高息低波(00713)、大華優利高填息30(00918)、中信綠能及電動車(00896)、永豐優息存股(00907)、國泰全球品牌50(00916)等7檔股票型ETF要除息，最後買進日是週四（6/15）。

群益台灣精選高息(00919)第一季以15.52％拿下台股高息ETF績效王後，公布每受益權單位預估配發0.54元，預估年化配息率超過11％。

今周刊報導過，00919的配息機制是由「成分股現金股息」+「可分配資本利得」+「收益平準金制度」組成，ETF設立平準金機制的主因在於避免配息金額被稀釋，以00919來說，若有投資人因為看到11.3%的配息率搶進投資，造成ETF規模明顯放大，應不至於影響後續配息表現，有助於配息穩定性。

投資人還是要特別留意，由於00919是新成立的ETF，這次是經過180天的閉鎖期後首度公布配息，在這段閉鎖期期間並非企業發放股利的旺季，而是因為搭上台股漲勢，累績了許多資本利得，後續每季配息表現是否能維持穩定是一大觀察重點。

凱基優選高股息30（00915）成立以來第二次配息，預計每受益權單位配發0.32元，預估年化配息率有機會達7.14%。

元大台灣高息低波(00713)本次預估將配出每股0.68元股利，年化配息率6.17%。

中信綠能及電動車(00896)本次預估配息0.15元，年化配息率3.90%

大華優利高填息30(00918)主打「填息力」也將於6月首次除息，第一階段公告預估配息金額為0.2元，單次殖利率1.10%、年化配息率4.38%。

國泰全球品牌50(00916)本次配息0.17元，是年配息ETF，年化配息率有1.00%。

兆豐龍頭等權重(00921)6月將迎來首次配息，預計6/21除息，最後買進日為6/20。兆豐龍頭等權重ETF研究團隊表示，00921選股邏輯均衡佈局在各產業，可享有各產業股價表現時的紅利，兼顧獲利能力與股息配發，適合存股族納入資產配置。

以上這7檔本月除息的ETF，除了兆豐龍頭等權重除息日在6月21日之外，其他6檔都是在本週五（6/16）除息，只要在週四6/15（含）之前買進，都可以配到股息。

本文授權自今周刊，原文見此。

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