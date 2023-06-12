陸CPI連8月負成長！拉動經濟「3馬車」若失效 老謝：日30年前的失落將在陸上演

【文．謝金河】

9日市場有兩個重要訊息，一個是新光金的股權爭奪戰最後結果揭曉，另一個是中國公布5月的CPI及PPI，出來的結果是5月Cpi0.2%，比4月0.1%上升一點，但比較驚人的是5月Ppi生產者物價指數負4.6%，這是連續第8個月負成長，且愈跌愈重。

從去年3月16日起，美國展開暴力升息，連續升10次，共20碼，利率從0到0.25拉升至5到5.25%，美國把Cpi從9.1%壓下到4.9%，通膨壓力仍然沈重。同樣的時間，中國不斷降息，但是物價不漲反跌，CPI在零附近，Ppi負值持續加大，這是通縮的訊號。如果接下來美國繼續升息，全球需求降溫，中國是世界最大出口國，出口一定受影響。

另一個是中美利差加大，投資人買美國國債，殖利率在5%上下，中國10年期債券殖利率在2.9%上下，居民人民幣存款利率3.65%，利差愈大，愈容易引來資本外流。除此之外，中國人民不敢消費，大家努力還債及存錢，這正好是日本失落卅年的病灶。

去年中國居民存款17.84兆人民幣，今年首季9.6兆人民幣，4月減少1.2兆人民幣，前4月仍有8.4兆人民幣，接下來要看居民存款上升的速度及力度。如果居民存款増速不減，這是惡化的徵兆。

1990年日本泡沫經濟吹破，日本人努力還錢，銀行不良資產暴增，銀行頻倒閉，日本這個去槓桿持續25年，今年日經指數創下33年新高，很重要的原因是日本完成去槓桿，日本企業及個人無債一身輕。現在中國才要開始面對房地產泡沫及去槓桿的調整，如果出口衰退，失業率上升，消費力下降，拉動經濟的三頭馬車都無力，接下來地方政府財政壓力，人口老化問題也會接踵而至，日本卅年前的失落，下一棒可能輪到中國！

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

趙建勳「腦動脈瘤破裂」享年50歲…前一天頭痛吃普拿疼緩解、隔天昏迷猝逝，有3症狀絕不能拖

收「交通罰鍰逾期未繳」簡訊別被騙！他信用卡一刷9千元飛了 警曝：真正逾期罰單長這樣

史上最大房地產崩盤即將來臨...《富爸爸窮爸爸》作者示警「金融危機將比2008年嚴重」：3投資將成避風港

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】