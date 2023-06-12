台大醫院急診待床滿到電梯口？醫貼1照片：上百位在等床…院長親曝實際狀況

【文．李易紓】

伴隨著腸病毒、流感同步發威，有醫師在臉書上貼出一張台大醫院的照片，看似急診待床滿到走廊電梯門口了，他說醫院帳面上是100位在等床，但實際上更多人是回家等床。

衛生福利部晚間表示，據資料顯示，全國急救責任醫院自防疫降階後，急診就診人數平日約每日2萬人、假日約2.5萬人，近兩週急診就診人數無明顯上升；加護病房空床數持續維持約1,100至1,300床，重症醫療穩定供給。

衛福部持續監測急診、醫院調床及轉診合作機制，維持與重度級急救責任醫院溝通聯繫管道，確保急重症醫療量能供給。

衛福部說，每日監測急重症醫療量能，包含檢視醫院急診就診人次、等待住院人數、加護病床數等，並建立急診壅塞示警回饋機制，如連續4小時通報滿床之醫院，則瞭解醫院情形並回饋地方衛生局，督導醫院啟動調床機制，紓解醫院急診壅塞。

按平日監測資料顯示：台大、林口長庚等部分醫學中心，每日等待住院人數約70至100人。

衛福部前於6月10日上午，與台北區、北區區域緊急醫療應變中心執行長召開連繫討論會議，亦與重度級急救責任醫院溝通，瞭解情形。

按今日(6月11日)，台大、北榮、馬偕、亞東、雙和及台北市聯醫等醫院回復，狀況正常。衛福部除了持續監控量能，也持續推動分級醫療，並與醫療院所攜手提高醫療品質。

究竟有沒有缺床問題，衛福部表示近2周全台病床數與醫護人力並沒有不足，應該是就醫分配不均所致。台大醫院院長吳明賢也表示，因為假日很多診所沒開，因此台大醫院在假日一直都是這樣，目前急診和病床並沒有爆滿問題。

醫師蘇一峰周日（6/11）上午在臉書上貼文，說有網友在台大現場即時提供照片，看到急診待床都滿到走廊電梯口，他質疑衛福部說目前醫院沒有缺床，但同一時間系統顯示台大長庚破百人在等床，且實際更多人是在家等床。