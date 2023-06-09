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衰老可逆？哈佛20年實驗找到「逆齡開關」 想活百歲還有這段路要走

聯合新聞網／ 今周刊
矽谷富豪年砸6千萬回春，非新聞當事人。 示意圖／ingimage
矽谷富豪年砸6千萬回春，非新聞當事人。 示意圖／ingimage

【撰文・翁申霖】

不久前，一名45歲的矽谷富豪為追求抗老、永保青春，竟將自己17歲兒子的血液注入體內，同時，為了延緩70歲父親持續衰老，這位科技大亨也把自己的血液貢獻給父親，完成罕見的「三代換血」，相信這樣可以實現逆齡回春，事件一曝光引發外界譁然。

雖說這種「另類療法」並未獲得科學證據支持，甚至有專家認為，如此舉動可能具有危險性；不過，早在先前就有類似實驗，研究人員利用老鼠證明「老化是個可逆的過程」，但能否適用於人類身上則有待討論。

整合支付服務公司Braintree創辦人布萊恩・強森（Bryan Johnson）在矽谷發跡，坐擁近50億美元（約1535億元新台幣）身家，有感於長期工作壓力及工時，導致自己的身型、外貌走樣，為了讓自己保持在年輕狀態，不惜每年豪砸200萬美元（約6142萬元新台幣）聘請30位醫師團隊替他打造「回春」計畫，而其中一項正是交換血液。

過去，布萊恩・強森經常接受匿名者提供BMI值理想、生活方式健康的血液，盼能藉此重拾青春，這次他則帶上兒子和父親，飛往德州阿靈頓（Arlington）一所名為「Resurgence Wellness」的診所，進行長達數小時的「三代換血計畫」。

據悉，換血過程並非從一個人體內抽出血後，立即注射到另一人的體內。而是要先把抽出的血液透過機器分離成液態血漿、紅血球、白血球以及血小板，再輸入體內。

哈佛老鼠實驗找到「逆齡開關」

在波士頓實驗室裡，透過基因工程技術，竄改基因，成功讓年老喪失視力的老鼠再次重見光明，除了恢復視力，甚至發育出更聰明、年輕的大腦，以及長出健康的肌肉和腎臟組織，幾乎接近「返老還童」的程度，《CNN》形容這項重大發現，彷彿是電影《班傑明的奇幻旅程》（The Curious Case of Benjamin Button）的翻版。

哈佛醫學院（Harvard Medical School）布拉瓦特尼克研究所（Blavatnik Institute）遺傳學教授，亦是格倫衰老生物學研究中心（Paul F. Glenn Center for Biology of Aging Research）聯席主任大衛・辛克萊（David Sinclair），用實驗證明「衰老是個可逆的過程」，且可以隨意讓它前進或後退。

根據《CNN》報導，辛克萊花了將近20年時間，研究包括阿兹海默症患者在内的人體大腦幹細胞，發現疾病與老化共存，他直言，老化是不可逆轉的自然現象，而疾病也會隨著人體逐漸老化而陸續到來，但可以透過「重新啟動」（rebooting）細胞編程的逆向操作，讓老化的細胞回到最初年輕健康的狀態。

辛克萊提出「老化資訊理論」（information theory of aging），他認為衰老是因細胞失去讀取原始DNA的能力，導致忘了如何運作關鍵指令的結果。「如果運行的系統完好無缺，體內有備份的副本，就能夠重新恢復運作，逆轉老化過程。」

美國國家人類基因組研究所（National Human Genome Research Institute）指出，DNA可比喻為體內的硬體設備，而表觀基因組（Epigenome）則是軟體。表觀基因會因環境因素動態而改變，進而啟動或關閉基因，而引發這過程的可能是污染、環境毒素，或是長期缺乏睡眠、引起發炎的飲食，或是抽菸等。「作為軟體的表觀基因組如果能被控制，就能讓已衰老的基因重新恢復運作。」

「老化可逆」有望用於人類身上？

從辛克萊發布的老鼠實驗照片中可清楚看到，兩隻同胎出生的老鼠外觀看起來截然不同，一隻毛色漆黑亮麗、雙眼炯炯有神，明顯較年輕；另一隻則老態畢露、眼神黯淡，看起來年紀較大。

兩隻老鼠擁有一模一樣的年齡，外觀、體態卻大相徑庭，背後原因在於研究人員對其中一隻老鼠的基因動手腳，進而「竄改」了老鼠的年齡，使其肉體時鐘不以正常的時間運作。

實驗團隊指出，看起來較年輕的老鼠正是被改造了基因，將「誘導性多能幹細胞」（Induced pluripotent stem cell）結合無害的病毒，植入原本視力已損壞的老鼠體内，進而讓老鼠更年輕、聰明及健康。實驗人員針對小鼠採用的「逆齡」系統，目前結果表明，不僅可應用於單一個組織或器官，還能應用在動物整體。

除了小鼠實驗，辛克萊團隊也已針對非人類靈長類動物身上測試「逆齡」系統；從實驗中得到的結果，在人類對抗老化及延長壽命上的重要性，自然是不言而喻。

辛克萊對這項技術未來有望成功發揮在人體身上相當有信心，共同執筆論文的韓裔遺傳學研究員楊在賢（Jae-Hyun Yang）也說，預料「研究結果將會徹底改變我們看待老化過程，以及治療與老化相關疾病的方式」。

辛克萊實驗室（Sinclair Lab）目前發表在《細胞》（Cell）學術期刊上的相關論文指出，「以時至今日的技術，人類已經可以放心步入100歲大關，而不用在70歲擔心得到癌症，或是在80歲遭遇心臟病發，甚至在90歲出現阿茲海默症。」值得留意的是，目前這項實驗尚在早期階段，進入臨床研究還須走上很長一段時間。

本文授權自今周刊，原文見此

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