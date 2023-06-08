30年在地台南建商打造智慧小宅！引進台南晶英當雲端管家、送餐機器人、智慧電梯一路刷臉回家去

【撰文・彭蕙珍】

在房市一片低迷之際，台南是全台少數房市表現亮眼的城市。台南在地宗大建設週三（6/7）公開位於仁德區的「宗大青田」個案，共有200多戶，每坪開價33~39萬元，總價位於1100萬~1500萬，瞄準首購族，目前銷售成績相當不錯。

宗大建設執行副總林子鈞表示，宗大在台南經營超過30年，洞悉台南日常生活品味， 2020年將台南火車站前老字號「天下大飯店」翻新為台式復古時髦旅店「天下南隅」，從空間設計、飯店備品到時令餐飲，適切結合在地品牌，是宗大展現台南文化精神的重要里程碑。

2015年回到台南生活後，他深知台南在地人的喜好，尤其喜歡騎自行車當成交通工具，在設計宗大青田建案時，任性地在一樓規劃自行車停車區。同時，邀請安耐美自行車合作，提供住戶30多台電動自行車。

在公設部分，邀請boven雜誌圖書館，替住戶打造圖書館。他說：「我們找來到台南拓點的boven雜誌圖書館，不是連鎖書店，請他們協助挑選生活風格等品味雜誌，讓人更想翻閱、充實日常生活。」 由左至右，Boven雜誌圖書館總監周筵川、宗大建設執行副總林子鈞、台南晶英酒店總經理李靖文、安耐美自行車經理許政憲。今周刊提供

台南晶英酒店 提供雲端管家服務

宗大青田引進台南晶英酒店的雲端管家服務，協助創建住戶專屬平台，將飯店服務延伸到社區，在家就能享受度假生活。台南晶英酒店總經理李靖文表示，2021年推出新的商模「雲端管家」，不是物業管理，而透過AI和住戶直接溝通，服務內容包括4大領域、8大服務。

她舉例，雲端管家可提供親子學習、線上課程等；餐飲服務，如私廚到府、冷凍料理訂閱制，不定時向住戶推薦新鮮食材及海鮮等，只要「一指」就可以吃到美食；娛樂部分，結合晶華飯店系統，將各品牌活動以更優惠方案提供給住戶。

若是住戶有party等需求，提供event package，如告別單身party、婚宴party等，台南晶英酒店都可以提供一條龍的服務。她強調：「希望我們能透過AI，把高級飯店的服務，結合到社區，提供給住戶。」 今周刊提供

首次推小坪數住宅 吸台南在地人

宗大青田建案位於仁德區公所商圈，走路5分鐘就能到區公所，鄰近南紡與京城三地雙科園、仁德家樂福、中山高仁德交流道，到高鐵站只需15分鐘。

聯碩地產協理林三吉表示，宗大青田是仁德市政核心15年來首次上市的新建案，開賣至今成績亮眼。這次鎖定首購、首換族群，吸引大東區換屋客，以及南科、高雄的科技新貴，輕鬆擁有指標品牌建商的家。

他說明，宗大建設過去只蓋透天厝，這是第一次推出23~43坪、中小坪數住宅，在台南人有一定的吸引力。尤其他觀察現代人的居住習慣改變，過去大家以為台南人喜歡住透天厝，隨著時代改變，不少人想住有電梯及管理的大廈。 今周刊提供

劃重實用 電梯可刷臉

宗大青田規劃得相當貼心，林子鈞表示，為了這個建案團隊討論很久，並將重點放在實際生活用得到設備，而不是「好看」。因此，建案透過「類重劃」概念開闢道路街廓、丘坡地景與街角廣場，導入通用設計，貼心規劃全齡化無障礙空間。

採用智慧儲物櫃、送餐機器人等新科技建材，預先佈建EMS電能系統，打造電車友善社區。社區智慧電梯備有人臉辨識可一路刷臉到府，他笑道，因為自己的個性很懶，可以刷臉更便利。此外，宗大青田也是台南罕見的「銀級智慧建築標章」住宅。 今周刊提供

為打造「台南款」仁德新潮聚場，6/10起推出「宗大時光生活節」，安耐美展示多款電輔自行車，周末舉辦試乘會，6月10、11、24、25日舉辦「胖卡餐車輕食派對」，提供鹹甜輕食饗宴。

6月12日起為期7天是「蜷尾家甜品週」，在炎炎夏日邀請來賓享用限量在地知名排隊甜點「蜷尾家」冰淇淋；端午連假攜手百年布莊「錦源興」，舉辦手作造型香粽工作坊，活動期間有機會獲得錦源興與宗大青田限量聯名包款。

本文授權自今周刊，原文見此。

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