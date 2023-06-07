台版N號房！臉書「Risu」社團洩大量不雅片 自救靠7招逃煉獄

【撰文・林依榕】

政壇「#Me Too」性騷擾案持續延燒，如今卻又爆出臉書近期出現許多以「Risu」的社團，散布許多外流、偷拍的私密影像，掀起各界抵制聲浪，但有的人發現自己身邊好友竟然早已加入該社團，還有的莫名受害被加入成會員遭到公審；立委王婉瑜喊話，希望民眾秉持5不原則，「你的惡意或好奇，可能是某些人生命的煉獄」。 Risu公司6/5也發聲明，強調公司遭到不法分子濫用、分享不適當內容，已加強系統審查機制，同時也設立4申訴管道遏止不法；衛福部及警政署也表示，受害者或檢舉人，可截圖存證向「性影像處理中心」申訴，違法個案將追查法辦。目前已有2名受害者報案，警方積極追查中。

什麼是「Risu社團」？

談到「Risu社團」，你可能得先了解什麼是「霸社」。臉書「霸社」有許多分支，多數在未經受害者同意的情形下，隨意散佈、交換性私密影像的群組社團，而這些影片經由社團成員圍觀、下載、再次轉傳，讓受害者的私密影像不斷被大量擴散。

而臉書「Risu」也是類似「霸社」性質的社團。Risu本身是一間短網址公司，但卻遭到不法人士濫用，「Risu社團」意指透過短網址建立連結，只要在限定時間內輸入密碼，社團成員就能觀看影片；一旦被檢舉，這些社團就會備份、繼續增生，且社團人數相當驚人。

「你的惡意或好奇，可能是某些人生命的煉獄」 5不原則自救救人

「你有看過以Risu開頭的臉書社團嗎？甚至，我更直接的問，你有加入任何以Risu開頭的臉書社團嗎？」立委王婉諭6/4在臉書喊話，不論任何理由，如果你在社團中，請你退出。如果你發現有朋友在社團中，請告訴他，這樣的作為非常惡劣。

她表示，受害者是被整個社會的惡意所傷害的，每一個社群上的影像連結、每一位旁觀者好奇跟風的心態，都是對被害人一次又一次的傷害，更是對外流者莫大的縱容，「你的惡意或好奇，可能是某些人生命的煉獄」。

因此王婉諭呼籲社會大眾，請秉持著「不觀看、不下載、不轉傳、不分享、不持有」原則。

抵制潮為何讓Risu成員不減反增？ 他不知不覺變會員遭公審

雖然「Risu社團」在立委王婉諭以及各公眾人物宣導下，受到關注及重視，掀起抵制、刪好友熱潮，只要發現身邊朋友加入該社團就通通刪除。

但據《鏡傳媒》報導，前警員石明謹坦言，抵制運動反而讓「Risu社團」會員人數暴增，一天內就增加1萬人。針對這種奇怪現象，有網友分析後認為，有些人就是越說越故意、越說越好奇，不過也有的人加入可能怕自己成為主角「點進去看看影片有沒有流出」。

一名男網友Dcard發文喊冤，自己莫名被班上同學公審，一問之下才發現自己成了「Risu社團」會員，但他強調自己根本沒加入過這種社團，更是一次都沒看過裡頭的東西，無論怎麼解釋，同學們卻都不相信，「我真的白眼翻到對岸，我也是被害者好嗎！有的社團進入頁面就會被加入，表示裡面不一定全都是知情並支持偷拍外流的噁男好嗎！」

其他有相同遭遇的人也發聲，指出每天滑臉書也都沒發現自己不知道從何時被加入了社團，有的人則是表示，本來是加入好笑的梗圖群組，沒想到突然改名成「Risu自拍流出」、「女大宿舍流出私密群」。

情色社團猖狂 臉書為何不處理？

立委王婉諭說明，或許很多人好奇，面對這種犯罪手法，臉書為什麼不處理？因為這些加害人規避了平台審查機制，利用短網址跳轉到外部網站或雲端的犯罪手法，讓臉書無法審查、束手無策。

根據2023年所通過的性侵害犯罪防治法，有關平台業者應即時移除不法性影像的條文，要等到2023年8月才開始施行。目前被害人僅能向衛福部「私Me」網站檢舉，再由衛福部向臉書溝通刪除，或者以妨害性隱私罪向警方報案。

影片被外洩怎麼辦？「這不是你的錯」 4管道3方法救自己

其實，「Risu社團」中Risu一詞，本身是一間短網址公司，近期遭到不法分子濫用，Risu短網址公司也強烈譴責，緊急發聲明已立即採取行動，正在進行大範圍內容審查，以確保所有不適當的內容都能被找出並刪除。

業者表示，為了防止這種情況再次發生，將在系統上加強審查機制，包括但不限於引入更先進的內容過濾技術，並增加人工審查的範圍和頻率，也會對不法分子追究法律責任。

而Risu也設立檢舉網址，以及提供「iWIN網路內容防護機構」或「私ME-成人遭散布性私密影像申訴服務網」申訴，衛福部及警政署進一步說明，民眾也可透過截圖蒐證（包含群組名稱、散播者帳號名稱、影像被張貼網址、網站名稱）後報警或尋求親友、專業協助，並向「性影像處理中心」提出申訴。

衛福部也提醒，性影像犯罪行為最重可罰5年有期徒刑，民眾勿以身試法。

刑事局偵九大隊表示，目前已有高雄、台中市2名受害者報案，目前正介入偵處並攔阻影像擴散外，也呼籲民眾切勿因為好玩分享不當連結而觸法。檢警也發現，RISU遭到警方介入追查後，不少人擔憂惹麻煩，已自行刪除社團、解散。

延伸閱讀》

為什麼月薪13萬，卻依舊覺得買不起房子養不起孩子？同事的抱怨讓她醒悟：窮人和富人最大的差別

台灣首家好市多要搬家、萬坪亞洲旗艦店落腳這！新地主傳是他，還會有加油站…但關鍵2問題怎解？

除權息旺季到！南亞科、泰山…一表看20檔高券資比股：這2檔6月「融券強制回補」搶賺軋空財

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】