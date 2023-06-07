若把光華商場搬到美國變電商 客單價竟能衝破1萬台幣！這為台賣家帶來啥機會？

【撰文・劉煥彥】

想像一下，如果把在國內3C市場頗負盛名的光華商場搬到美國，變身為一家電商，而且在線上賣場之外，還有美國人透過社群媒體做直播，每天長達八小時，介紹在這家電商銷售的各式IT產品，會是什麼模樣？ 這就是美國利基型電商業者Newegg。 主攻消費電子及IT產品的Newegg，在一般台灣民眾心目中的知名度不高，遑論與業界龍頭亞馬遜相比。 但有趣的是，Newegg去年平均客單價高達411美元（約合12000元台幣上下），遠高於亞馬遜去年Prime Day平均客單價52.26美元（約合1600元台幣）。 換句話說，有4000多萬註冊會員的Newegg含金量，幾乎是亞馬遜的八倍之多！

IT產品大部分來自台灣賣家 貢獻Newegg營收75%

為什麼說，Newegg有如美國電商版本的光華商場？

其實，IT相關產品佔Newegg營收約75%，其中大部分是來自台灣的賣家。若觀察2022年熱賣項目，從機殼、電源供應器、固態硬碟到記憶卡都有。

2019年接掌Newegg執行長的鄒果慶，特別率團參加上周舉行的2023年台北國際電腦展（Computex），這也是該公司睽違七年來，首次參與Computex。

鄒果慶接受《今周刊》專訪時，暢談這次訪台參展的目標，以及對台灣3C產業的觀察。 今周刊提供

Newegg於2001年成立 2021年在那斯達克IPO

來自台灣的美國企業家張法俊，在2001年網路泡沫化之際創立Newegg，名字蘊含「新生、孕育未來希望」之意，看好網路新經濟的發展，當時是專攻電腦零組件。

成立20多年來，Newegg除了在全美擁有極高市佔率，2021年更入選北美「優質物流服務商」，與UPS等國際快遞業者並列。2021年5月更在美國那斯達克（Nasdaq）上市，締造公司成立20年的里程碑。

不僅如此，Newegg更被美國新聞周刊評選為2023年業界最佳線上商店的第十名。

美國市場貢獻Newegg九成業績 且逾90%賣給終端消費者

話說回來，美國的3C市場究竟有多大？

根據統計視覺網站Statista，2021年美國消費電子市場規模為1063億美元，並可望在2025年擴增至1250億美元，年複合成長率為4.14%，而且到2025年用戶數量上看2.679億人，預計每位用戶平均營收（ARPU）約540美元。

其次，2023年美國整體消費電子商品銷售中，將有46%來自電商網路（線上銷售），意味電商通路已經是相關廠商的銷售重心。

以Newegg來說，鄒果慶說明，美國佔了90~95%，而且九成以上是賣給終端消費者，因此Newegg非常了解美國消費市場對於3C及IT產品的變化。 今周刊提供

Newegg建立電商生態系NPS 橫跨物流、行銷、IT

鄒果慶也說明，近幾年Newegg啟動了Newegg Partner Service（NPS），就是要在平台上建立電商的生態系，其中包括下列幾個方向：

第一，在物流方面，Newegg建立了配送倉庫、第三方物流服務等。

第二，在行銷與宣傳上，Newegg成立了Newegg Media，為品牌賣家製作各式宣傳內容，並且透過Tiktok、IG及Youtube等社群媒體及短視頻平台發送，還有Newegg自家的直播服務。

第三，在IT領域，Newegg協助多家品牌廠商建立搜尋引擎，甚至運用ChatGPT，讓賣家透過這些服務，更容易把產品帶給消費者。

Newegg自有Media團隊 每天直播八小時

鄒果慶提到，這次Newegg參加Computex，還特別帶了Newegg Media團隊來台，是希望與眾多台灣賣家面對面交流，了解賣家的需求及問題，讓它們在Newegg平台上的交易經驗更佳。

其次，有些賣家對於Newegg在官網上每天八小時的直播促銷很有興趣，因此這次Newegg Media團隊也在Computex展場攤位做直播節目。

在IT產品之外，Newegg也希望這次來台參展，接觸到非IT類的賣家，可以協助它們推廣其品牌。

「台灣的創新程度、工匠手藝，都有很多潛力」

此外，鄒果慶也提到，他對於台灣電子產品的長期觀察。

「我個人認為，台灣（生產的）是比較細工的產品，例如SSD（固態硬碟），這些產品相較競爭對手，ASP比較低，這在美國還是相對有利。」

「我認為，Made in Taiwan的產品，像是機箱、電源供應器、SSD、電腦零件或攝影包，質量（品質）都非常好，只是少了在做行銷、品牌這一塊。這方面可以好好利用AI、社群媒體的方式，來定位他們的產品。」

「他們產品做得那麼好，沒人知道，而Newegg就可以扮演很好的角色，幫助他們產品在美國推廣。」

愛玩相機的鄒果慶提到一次個人經驗，幾年前來台灣時發現，有一些相機包在台灣做得非常好，「但在美國沒有賣，好可惜！」

「我覺得，台灣的創新程度、工匠的手藝、品質，都有很多潛力。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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