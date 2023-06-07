「鴻海在這幹大事」特斯拉、電子五哥全落地墨西哥 直擊毒梟之國變身路

【撰文‧今周刊編輯團隊】

電子五哥長年在筆電與伺服器市場爭搶代工訂單，現在，它們在墨西哥，也在比拚蓋廠速度；其中，電子代工業公認殺傷力最強、規模最大的企業——鴻海，也正在墨國，複製一個「小鄭州」。

「台商圈都在傳，鴻海要在墨西哥『幹大事』，他們要在這裡招1萬個員工！」一名墨西哥台商說。

鴻海在墨西哥的最大廠區，是一片在沙漠中央隆起的工廠群。現場，除了有兩座剛竣工、也是英業達與緯創都在搶建的主機板打件廠；當下讓我們最震驚的，是在該廠不遠處，還有兩座被起重機團團包圍、正在興建的工廠。

陪同我們的鴻海墨西哥台幹說，這兩座廠將生產金屬與塑膠的機構件，是主機板打件的上游製程，「我們希望在這裡發展L5、L6、L10製程，也就是自己做機殼、打板子，再到組裝。」他邊說、邊用手一層層由上往下比畫。

這讓人聯想到的，是鴻海鄭州廠。以往，該廠最為人稱道的，是生產蘋果iPhone所需的金屬件、塑膠件、主機板、鏡頭模組、最終組裝，全部在這座廠區垂直整合；而現在，鴻海正在移植同樣策略到墨西哥，複製一個小鄭州。

據《今周刊》爬梳，過去3年來，鴻海與電子五哥：英業達、緯創、廣達、和碩、仁寶，全部都在墨西哥增建新廠，讓墨國成為繼中國、越南之後，另一個電子五哥全員到齊的國家。

而且，當最下游的組裝廠群聚，創造了出海口效應，更吸引中上游的零組件廠，也都搶進墨國建廠。衝墨西哥製造的，不只台商，像美國電子代工廠捷普（Jabil）、偉創力（Flex），全球第二大筆電商聯想、韓國電子龍頭三星、汽車零組件第一大廠德商博世（Bosch），過去3年也砸下數十億到100億新台幣，在這個面積約台灣55倍大的國家，增建新廠。

外資簇擁，也讓墨西哥連續3年成為全球前10大外國直接投資（FDI）目的國、創15年來最佳成績；今年起，它更一舉成為美國第一大進口國，終結中國連續14年對美出口的龍頭地位，墨西哥製造的逆襲，已然上演。

但，假若回到6年前，它，卻是一枚被「中國製造」打趴、遭眾人遺忘的棄子。

1910年代起，墨西哥的邊境城市華雷斯、提華納（Tijuana），由於最靠近美國，因此成為鴉片、大麻、古柯鹼等毒品貿易的熱點，毒梟也在當地扎根茁壯。這座城市，就這麼褪去了科技業的應許之地光環，變成駭人聽聞的「謀殺之都」。

那麼，發生在我們眼前的大建廠潮，是何時發動？為何發動？背後又有哪些力量驅使？墨國台商不約而同指出，「地緣政治」就是第一股趨力。

第二股趨力，是區域市場。外貿協會董事長黃志芳用「同心圓」概念，解釋美國重塑供應鏈的邏輯，「最裡面的圓，叫『美國製造』。第2個圓，是『USMCA』3國，也就是在美墨加製造。第3個圓，是友岸外包，像在越南跟印度製造。」

「墨西哥製造」再起第三股趨力，就是特斯拉。這家全球最大的電動車車廠，正有如一塊巨型磁鐵，將全球供應商吸往墨國建廠。

過去20年，台商與台青的淘金地，是一海之隔的中國；現在，當供應鏈重整、企業分散布局，有前景與潛力的工作地，極可能是越南、印度跟墨西哥。這一頁新歷史，不只改變供應鏈的地貌分布，也將影響你我的就業路。

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