台南女兒曾年薪17億 居全球最有身價CEO！ 超微蘇姿丰跟張忠謀都有「這淵源」

【文．劉煥彥】

矽谷半導體女王、超微半導體（AMD）董事長兼執行長蘇姿丰（Lisa Su），於台灣時間3日於美國德州奧斯丁，獲頒國立清華大學名譽博士，由清大校長高為元親自飛往美國德州奧斯汀頒授。

蘇姿丰的父親蘇春槐是清華大學校友，他特別送給女兒一束鮮花，歡迎她加入清華大家庭。

蘇姿丰回顧求學時期，是在麻省理工學院（MIT）大一，擔任研究助理時接觸到半導體，從此打開她在這個領域的興趣及生涯。

巧合的是，台積電創辦人張忠謀，也是在大二從哈佛大學轉進MIT後，開啟了他在半導體領域波瀾壯闊的一生。

她大一接觸半導體 從此深深著迷

根據清大新聞稿，蘇姿丰在獲頒名譽博士典禮上感性表示，她親身感受到教育的力量以及它帶來的機會。

她當年剛進麻省理工學院當新鮮人時，並不清楚自己想做什麼。大一時擔任研究助理，第一次接觸半導體，從此對這能夠改變世界的微小晶片深深著迷。畢業後，蘇姿丰告訴別人她在做半導體，得到的是反問：「那是什麼？」但如今我們的生活中，晶片已無所不在。

因此，蘇姿丰說，要改變未來，教育扮演了非常重要的角色。她對國立清華大學及校長高為元高瞻遠矚的領導滿懷敬意。在行政團隊及教職員的帶領與付出下，清華大學躍居學術與研發最前線，提供世界一流的教育，培養學子出色的創新精神，並深刻啟發下一世代領袖，對全世界發揮了極為深遠的影響。

「清華深深影響了我父親，而父親深深影響了我」

清華大學校長高為元表示，他第一次與蘇姿丰通電話時，蘇就告訴他，「我知道清華深深地影響了我父親，而父親深深影響了我。」

他如今要再補上一句：「蘇姿丰已深深地影響了全世界！」

高為元說，蘇姿丰和他一樣出生在台灣、很小就到美國，因此他很了解蘇身為女性，又是亞裔，在美國社會發展需要付出更多的努力，才能打破玻璃天花板的限制，成為半導體領域的佼佼者，「她在這一切成就背後付出的努力，使她成為清華人學習的榜樣。」

高為元頒授國立清華大學名譽博士證書及永久校友證給蘇姿丰，蘇的夫婿丹尼爾‧林（Daniel Lin）也見證了這場頒授典禮。

蘇姿丰父親蘇春槐 1967年畢業於清大數學所

蘇春槐1967年畢業自國立清華大學數學所，半世紀之後，蘇姿丰追隨父親的腳步成為清華人。

蘇春槐掩不住內心的喜悅，並深以女兒的成就為榮。「Lisa不畏困難、發起挑戰，把不可能變成可能，這樣的故事才會精彩。」

蘇春槐說，即使實力懸殊，只有百分之一的成功機會，也要盡己所能，永不言棄。

她是超微史上第一位女性CEO 2022年出任董事長

蘇姿丰現年53歲，1969年出生於台南，3歲時移民美國，取得麻省理工學院電機工程博士學位。

畢業後，她曾任職於德州儀器、IBM等高科技公司，2012年出任超微全球業務部門資深副總裁兼總經理，並在2014年被提名為執行長，成為超微史上第一位女性執行長，2022年出任超微董事長。

華爾街日報曾報導蘇姿丰領導超微轉型成功的故事，認為蘇在超微搖搖欲墜時，選擇鞏固核心產品優勢，做出了正確的決定。

在疫情之前，蘇姿丰也登上全球身價最高的CEO。美聯社與專門分析高階主管薪資的機構 Equilar 2019年宣布蘇姿丰以5850萬美元(17.5億台幣)年薪，名列標準普爾500企業收入最高的CEO。

蘇姿丰曾任全球半導體聯盟主席 並獲拜登任命為總統技術顧問委員

蘇姿丰獲獎無數。2018年，她獲得全球半導體聯盟頒發的張忠謀模範領袖獎，並被任命為全球半導體聯盟主席。2020年，她當選美國藝術與科學學院院士。

2021年電機電子工程師學會(IEEE)授予她半導體最高榮譽——羅伯特·諾伊斯獎章 (Robert N. Noyce Medal)，這是首位女性獲此殊榮。同年，美國總統拜登也任命蘇姿丰為總統技術顧問委員會成員。

蘇姿丰是清華大學自1996年後頒授的第41位名譽博士。清華名譽博士包括諾貝爾物理獎得主楊振寧、中研院前院長李遠哲、台積電前董事長張忠謀、奧運田徑選手「飛躍羚羊」紀政、國際知名動物保育人士珍古德、央行前總裁彭淮南等人。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

不到耳順之年提前退休，只為圓人生一甲子的創業夢！鑫山保代林重文回憶：我在60歲創業的那一天

開發商跑路、股市全球最弱勢…越南政治變天拖累經濟！下一步怎走？謝金河：外商目標轉向這2國

除權息旺季到！南亞科、泰山...一表看20檔高券資比股：這2檔6月「融券強制回補」搶賺軋空財

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】