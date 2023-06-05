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黃仁勳揭AI新時代 台股「重振雄風」有望！老謝：甩開港股指日可待

聯合新聞網／ 今周刊
輝達執行長黃仁勳（左）為AI揭開新時代。 圖／聯合報系資料照片
輝達執行長黃仁勳（左）為AI揭開新時代。 圖／聯合報系資料照片

【撰文・謝金河】

過去30年，香港背靠中國，成為海外資金進入中國的中繼站，香港也因為低稅，資金進出方便的特優條件成為東方之珠。到了反送中，港版國安法，黎智英遭到拘捕後，香港的角色逐漸蛻變，未來這個東方之珠會變成什麼？這可能是這個世紀最值得關注的一件大事。

過去香港恆生指數不斷奔馳，在2018年2月2日這一天，恆生指數跑到33484.08，台灣的加權指數在11126.23，雙方差距22357.85，這是台股和港股最遠的距離。

5月下旬黃仁勳台灣行，為AI揭開新時代，Nvidia大漲，拉動費城半導體及台積電，台股也沾光，指數也跑到16752.2，台股在5月大漲999.78，漲幅6.42%，是除了費城半導體指數大漲15.3%外，和日本日經指數表現最亮眼的市場。日經指數5月大漲2031.34，漲幅7.04%，這是日股十分罕見的漲勢。

但同樣5月，香港恆生指數大跌1660.3，跌幅8.35%，全球最慘，滬深300指數也跌230.55，跌幅5.72%，深，滬，港股市成為全球最弱勢的市場。這個時候，港股和台股的差距最近。6月1日台股收在16512.23，港股收盤18216.91，雙方差距只剩下1704.26，這是最小的距離。2日港股大幅回升733.03，台股也上漲194.26，雙方差距2244.03。

過去兩年，在香港上市大型中企股，尤其是科技股，從騰訊，阿里巴巴，小米，美團，京東，快手，嗶哩嗶哩都表現積弱不振，台股如果搭上AI的順風車，半導體產業再現雄風，台灣的加權指數超越香港恆生指數應指日可待！

本文授權自今周刊，原文見此

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