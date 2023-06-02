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金控業首例！永豐金員工禁用ChatGPT 總座朱士廷：考量生成式AI服務風險 2情況不准用

聯合新聞網／ 今周刊
永豐金控。 圖／聯合報系資料照片
永豐金控。 圖／聯合報系資料照片

【撰文・林韋伶】

ChatGPT從論文、情書到程式語言都會寫，在全球颳起一陣旋風，然而，在高度講求風險管控的金控圈，則採較謹慎的態度面對，永豐金控（2890）總經理朱士廷周四(6/1)宣布，在金管會8月公布指引前，禁止金控員工兩方式使用外部生成式AI服務，成為國內金控首例。

朱士廷說明，考量生成式AI服務風險包含：公正性、正確性、合規性及可解釋性，在金管會公布指引前，永豐金禁止金控全體員工做兩件事：第一，禁止使用公發設備連線公司內部網際網路，存取外部生成式AI服務；第二，禁止使用個人電腦與行動裝置於外部網際網路，將公司機密敏感資料輸入至外部生成式AI服務。

由於生成式AI服務產出的內容正確性有疑慮，加上金融機構必須嚴謹保護客戶資料，且市場還不清楚內容到底是如何產出，為避免未蒙其利、先受其害，永豐金因此向員工發布兩大禁令。

不過，在同時間，永豐金加速數位轉型的腳步不會停止，永豐金從數年前就已經將AI列入最高策略中，像是於2020年啟動的數位變革專案，以AI人工智慧與新興科技推展場景多元應用，積極發展金融創新且成果豐碩。

執行成效包含數位帳戶客群精準行銷作業流程上減少40%時間，一年預估可節省行銷作業工時約1500小時、銀行換匯交易金額成長近3倍、交易次數成長超過150%、信貸撥款數單月平均相較於以往未使用人工智慧分數成長近7成、房貸承作案件提升成長超過180%，與證券沉睡戶簡訊觸動率提升逾3成。

本文授權自今周刊，原文見此

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