AI教父快閃廣達！遇熱潮被英特爾誇幸運 黃仁勳兒女原來在做這行
【文．林依榕】
輝達創辦人黃仁勳來台掀起熱潮，不只論壇擠爆人、週二(5/30)在COMPUTEX的媒體記者會，也吸引超過150家媒體與分析師參與，他一連5次提到要大家去廣達（2382）旗下雲達科技（QCT）的攤位，直呼太棒了！
隨後大批人潮跟著黃仁勳前往雲達展位，與廣達副董事長梁次震、雲達總經理楊麒令開心合影，他還特別脫下招牌皮衣給楊麒令穿上，楊麒令對媒體透露，黃仁勳穿的皮衣品牌是Dunhill。
梁次震致詞時則透露，和黃仁勳是從20多年前就一起攜手打拼，這些年黃仁勳努力不懈，接連推出5G及AI各種技術，真的非常驚人「我們絕對不能辜負他的期望」。
輝達在AI領域超車英特爾，英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）上週接受媒體訪問時，直說輝達遇到AI熱潮很幸運。
黃仁勳今天被媒體問到如何看待基辛格的說法，他說，自己真的是很幸運，有很棒的家庭，還有兩隻很可愛的小狗。
黃仁勳也說，英特爾是技術很好的公司，他有很多英特爾的朋友，英特爾有很多很棒的工程師，不能小看英特爾！「面對市場上的眾多競爭，只能用跑的，不能用走的」。
事實上，黃仁勳行事低調，很少提到自己的家庭。
他是在奧勒岡州立大學求學期間，認識了太太Lori，Lori當時是黃仁勳的工程實驗室合作夥伴。當時黃仁勳才20歲，是大學實驗室工程師，他一見鍾情、並向Lori承諾，會在30歲時擁有自己的公司，兩人就在交往5年後結婚。
黃仁勳婚後育有1子1女，長子黃勝斌（Spencer Huang），2015年時回到台灣跟朋友一起合資經營酒吧，餐酒館位在台北市信義區，還曾獲得富比士肯定。
2017年，黃仁勳接受交大頒發名譽博士學位的現場，黃勝斌也到場觀禮祝福，當時台積電創辦人張忠謀致詞時，都不忘提到當時27歲的黃勝斌，稱讚他是「傑出的企業家」。
至於女兒為Madison Huang，曾經在飯店業工作，而後跟著黃仁勳在輝達擔任營銷經理。黃仁勳身為「一兆男」、又擁有美滿的家庭，讓信徒只能說：太羨慕了！
本文授權自今周刊，原文見此。
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