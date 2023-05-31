黃仁勳14歲靠擦球場地板賺錢參賽桌球…3個小故事！為何合作夥伴對他又愛又恨？

【撰文‧今周刊編輯團隊】

輝達的創辦人黃仁勳，用一份財報，瞬間炸開這個世界對人工智慧（AI）的進度想像，被封為全球AI之王、身價兆元。黃仁勳是何方神聖？能在短短30年間打造出叱咤全球的AI帝國？一切，得先從他的成長經歷說起。

今年60歲的黃仁勳生於台灣台南，父親是化學工程師，母親是小學老師。在他約莫9歲的年紀到美國念書，幾年的寄宿生活養成黃仁勳求生性格。14歲時參加全美青少年桌球巡迴賽，竟在隔年1月登上美國知名運動刊物《運動畫刊》。

精準地說，他當年並不是被《運動畫刊》的記者報導，而是被一封「讀者投書」提及。針對該刊一篇關於1977年全美青少年桌球賽的報導，讀者提醒記者，「你忽略了整個西北地區最有前途的另位選手，黃仁勳。」

在投書中，讀者直陳當年14歲的黃仁勳是靠著自己打工賺錢才能參賽，「他在一個名為『球拍皇宮』的桌球體育館擦地板、掙工資，他是成績全A的優秀學生，他對成為冠軍有極度的渴望；而他只打了3個月的桌球……。」這位投書者，正是當時「球拍皇宮」的老闆。

在這段時間，黃仁勳也培養出對數學和工程的興趣。1993年初，在黃仁勳30歲生日的一個多月前，他與另外兩位工程師好友以4萬美元共同創辦輝達，而擁有技術、銷售和管理三重背景的黃仁勳，順理成章接下總裁兼執行長的位置。

與黃仁勳有20餘年交情的技嘉董事長葉培城觀察，這幾年，從電競、挖礦、元宇宙（VR／AR），到AI、自駕車，所有的熱門商機，輝達幾乎全部搭上，這些應用的背後都需要伺服器運算，而伺服器算力的關鍵則是GPU，輝達又幾乎主宰全球GPU市場。「只要任何應用起來，受惠者一定都有輝達！」

能無畏外界風雨、深蹲多年，無疑需要有相當程度的「自信」。對此，曾於台積電擔任財務長的前聯利媒體集團（TVBS）董事長張孝威，在2018年出版的自傳當中回憶，1998年他進入台積電，就注意到有一家矽谷客戶，下單金額持續增加，而且產品頗獲好評，但卻經常延遲付款，貨款已累積了數百萬美元。

為了控管風險，張孝威利用赴美出差的機會，拜訪這家公司，當年親自接待張孝威的，自然就是黃仁勳。

當時，張孝威對黃仁勳表示，即使延長付款期限，也必須設定信用總額的上限。不料，黃仁勳聽完後，竟立刻以極度自信的口吻回應：「請你們不要這樣對待我們，因為，將來我們會是你們最大的客戶。」

高度自信之外，黃仁勳另一廣受熱議的領導風格，是凡事「親力親為」。「他似乎不怎麼靠祕書，基本大部分行程都是他自己安排。」一位親近黃仁勳的人士觀察，他常常會走到第一線，直接給工程師安排任務，並在檢查進度時，要求任何可能阻礙進度的狀況都得第一時間向他匯報。

另一方面，也因為黃仁勳的「掌控力」非常強，葉培城補充，據他了解，合作夥伴對黃仁勳常常是「又愛又恨」。有聽過業者反饋，輝達曾因為晶片銷售不如預期，公司不但馬上針對相關產品斷貨，甚至為此砸下2、300億元，把幾個供應商的庫存全部買回去，為的，就是怕影響後續的產品推出。「這樣的手筆和霸氣，可能只有黃仁勳做得到！」葉培城笑說。

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