高股息ETF除息秀！00713變飆股...該賣0056改存00878、00713？想「月月領息」這樣選

【文．林依榕整理】

6月將迎來高股息ETF的密集除息潮，隨著元大高股息（0056）宣布改成季配息，越來越多人開始比較元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）以及元大台灣高息低波（00713）近期3檔受歡迎ETF間的差異；特別是00713已經連9漲，加上0056損益翻紅，讓不少投資人心癢是否該把「存股變飆股」的00713賣出，還是把0056換股轉存最近熱門的00713或00878呢？

6月高股息ETF除息秀上演 「季配息」投資越來越夯

投資人近來越來越喜好ETF投資，6月將迎來高股息ETF密集除息潮，包含元大台灣高息低波（00713）、凱基優選高股息30（00915）等9檔ETF（不含債券型）接力上演。

而這些ETF過半幾乎都是季配息，由此看出，投資人在選高股息ETF投資標的，逐漸偏好「季配息」型的熱門商品。

搭上AI熱潮！00878換股選緯創 2大ETF早納入「其中1支變飆股」

或許是嗅到「季配息」的熱潮，元大投信5/26宣布成立超過15年的0056，5/27起正式改為季配息，並於7/18進行第一次配息。

元大投信表示，0056持續與時俱進以符合市場需求，改為季配息後，過去1年1次的除息前後進場策略，將可季季參與，且投資人不用再於「季配」與「長期穩定高息紀錄」間取捨，完整建立個人現金流資產布局。

0056為市場唯一至今連續12年配息且填息之高股息ETF。資料來源：元大投信，填息天數採交易日計算。 資料來源：Lipper，採含息報酬計算，截至2023/4/28。

除了國民ETF 0056，近期最具投資討論熱潮的還有國泰永續高股息（00878）以及元大台灣高息低波（00713）。尤其是00878首次調整成分股，換血加入緯創（3231）、日月光投控（3711）引起市場上的關注，但其實0056、00713兩檔成分股中，已擁有這兩支「輝達好朋友」，0056甚至還將緯創納入權重之首。

值得注意的是，據統計，00713今年漲幅已來到20.2%表現亮眼，目前連9日上漲、漲幅來到5.89%；5/29開盤43.82元，最後以每股44.22元作收、漲幅1.75%。

部分網友認為，「00713的選股邏輯接近因子中的品質因子+價值因子選股法，所以才能跟大盤互有勝負」、「抗壓小的人，和要股價和股息都穩定的選00878，要高股息+中度總報酬的選00713」。

不過也有其他人覺得00713「存股變飆股」，幾乎快變成緯創翻版，更有人直喊存股變飆股，快要控制不住好想賣出，甚至看到存了大半年的0056最近損益翻紅了，是否該換股操作改買00713、00878呢？

0056損益翻紅、00713變飆股、00878熱度高 該賣還是換股操作？

今周刊《該賣掉0056，改存股00878、00713？一表比較「7檔高股息ETF」，存股標的這樣選》文中，陳相州分析師表示，ETF的設計初衷都是讓投資人能夠「長期擁有」，只要該檔ETF回漲能力、填息表現佳能通過時間驗證選股邏輯有效，就無須執著要不要換股操作。

陳相州說明，無論哪種投資組合，一定有順風以及逆風期，沒有一種投資組合可以年年擊敗市場、贏得勝利。

因此上述3種熱門的ETF，各自擁有不同選股、編制規則以及不同的配息時間，想要賣誰去換誰，就怕貿然換股越換越糟，反而是誰跌較多就買誰，或是均分投入才是非常安全的做法。

0056、00713、00878比一比 3檔擁有季配息秒變「月配息」

由於0056已改為季配息，若搭上另兩檔熱門的00713、00878，3檔ETF恰巧配息月份都沒有重複。

0056配息月份：1、4、7、10月

00713配息月份:：3、6、9、12月

00878配息月份：2、5、8、11月

投資人其實只要同時持有，季配息就會變成「月配息」，每個月擁有穩定現金流。

本文授權自今周刊，原文見此。

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