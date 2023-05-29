有超越英特爾的決心！台積電老兵談張忠謀...是「護國神山」成功最大推手

【文．謝金河】

台積電老兵的妙論

這個星期六（5/27），黃仁勳到台大畢業生畢業典禮致詞，我也去台大參加一場由李正福教授發起的金融與經濟政策研討會，我來主持有關地緣政治下的半導體論壇，除了偉詮電子林錫銘，我特別仔細聆聽林茂雄博士的演講，他是台積電建廠的老兵，但大多數人都不認識他。

林茂雄1975年台大物理系畢業，1982年拿到哈佛大學物理學博士學位，他一畢業就進入IBM，從第一代1.5微米開始，後來加入貝爾實驗室，致力研究摩爾定律。

台積電在1987年創立，林茂雄是第一批回來的海歸派，和他同時進台積電的有蔡力行，蔡能賢，林坤禧，他一開始是研發處長，1995年是2B廠的廠長，1997年台灣慧智上市，張忠謀派他去當董事長，後來志在發明的他，出去創辦米輯科技，2001年他已經大談晶圓級封裝測試及半導體覆晶封裝技術，現在是成真股份有限公司董事長。

他擁有超過300項的發明專利，是窮一生之力從來半導體技術研發的人。他在演講中提到，所幸半導體有摩爾定律，技術不斷向前推進，否則，今天半導體可能像面板，太陽能電池，LED般，在中國國家補貼下淪為艱苦慘業。

二，1987年台積電創立的時候，他說不知道是誰的先見之明，那時大多數公司都以中國命名，像中鋼，中船⋯⋯唯獨台積電用台灣。他說在地緣政治敏感的當下，如果台灣積體電路變成中國積體電路，恐怕會很麻煩。

三，他認為台積電的成功最大推手是張忠謀，他深謀遠慮，志在萬里，他說那個時候聯電是唯一對手，他說張忠謀沒有把聯電放在眼裡，揚言要把聯電打到「屁股尿流」，張忠謀一開始就有超越InTel的決心。

四，他認為ASML的EUV可以連結到核融合，下一個世代的新能源，也許可能從新的曝光技術推進，他認為核融合是人造第二顆太陽，核融合反應爐的原理和EUV曝光機製程相近。

五，他非常推崇把台積電稱「護國神山」的創見，台積電的壯大，也是台灣安全的最大屏障。他即將把一生的心血出書，書名是「摩爾旅程」——電晶體數目暴增的神奇魔力。我在這位志在發明的半導體老兵身上看到他對台灣滿滿的愛！

本文授權自今周刊，原文見此。

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