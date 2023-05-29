搶搭輝達AI概念股熱潮 1大牛股飛衝！00878也換血2檔「輝達好朋友」納名單

【文．林依榕整理】

AI晶片大廠輝達（Nvidia）股價上飆，不僅讓創辦人黃仁勳身價一天之內隨之暴漲超過2000億台幣，5/27將在台大畢業典禮擔任致詞嘉賓掀起一片轟動，輝達AI概念股也交出亮眼成績單，甚至連人氣ETF 00878都跟進換血加入2檔「輝達好朋友」，其中一檔便是連2天觸及漲停的緯創（3231）。

Our CEO, Jensen Huang, is one of seven honored on @TIME’s cover for the annual issue of the world’s 100 most influential people. #TIME100 https://t.co/XpTcPhmS51 pic.twitter.com/oDEZK0KSUG — NVIDIA (@nvidia) September 15, 2021

AI晶片大廠輝達（Nvidia）近期股價上飆，市值逼近1兆美元大關，有望成為全美首家市值破兆的晶片企業。台裔創辦人「AI教父」黃仁勳身價一天之內隨之暴漲超過2000億台幣，成為全球竄升最快的億萬富豪。

黃仁勳計畫將在一週內拜訪台積電、技嘉、微星等廠商，5/25人已經抵達台灣。5/27他將率先前往台大畢業典禮擔任致詞嘉賓，不僅吸引大批媒體報名，連網友都敲碗直呼想拿顯卡排隊簽名。由於備受各界矚目、報名太過踴躍超過台大場地負荷，迫使校方提早截止報名聽講。

而在輝達樂觀財測推動其股價飆漲下，激勵了相關AI概念股再度上攻，台股5/26在電子股的帶動下，終場大漲213.05點、漲幅1.31%、收在16505.05點，寫下近一年來新高。

輝達概念股太夯 00878跟進換血！成分股納「輝達好朋友」

人氣ETF國泰永續高股息（00878），是繼0050、0056之後，第3檔擠進規模2000億的ETF。由於主打ESG和高股息等30檔成分股，加上又是季配息，深受許多投資人喜愛。

00878今（2023）年首次進行成分股調整，根據5/25國泰投信官網揭露持股名單，新增緯創、日月光投控（3711）2檔新面孔，緯創持有比重0.61%、日月光投控比重約0.21%；特別的是，這兩檔都是輝達概念股，尤其緯創（3231）已經連續兩天股價狂飆觸及漲停。

不過00878先前被詬病金融股占比成分太高，投資人擔憂金融股今年配息不佳，可能會影響到00878的配息，雖然目前已公布新增緯創、日月光投控2檔AI熱股，但並未公布即將下架的舊成分股，也讓市場相當關注未來這場換血戲碼。

00878成分股調整將從5/31生效，生效日前5天，將分批依市況進行權重、持股調整。

輝達AI熱、0878換股效應 緯創存股變飆股

緯創（3231）搭上AI概念股漲勢熱潮，5/25股價上漲9.98%觸及漲停，5/26漲勢未歇持續狂飆，上午10：09股價再度觸及漲停價67.8元，上漲6.10點、漲幅9.89%；最終以65元作收，上漲3.30點、漲幅5.35%。

緯創瞬間從存股變飆股，讓投資人議論紛紛，想脫手大撈一筆卻又怕錯過更大魚尾。

同樣為輝達概念股的日月光投控（3711），外資持股超過76%，5/25三大法人大買，而5/26也上漲2點、漲幅1.84%，最終以110.5元作收。

本文授權自今周刊，原文見此。

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