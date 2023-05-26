她們財金所高學歷、卻捨金飯碗去當YouTuber 月收砍半：家當僅一卡皮箱反而自由幸福

【撰文・彭蕙珍】

如果你不到30歲，對現在的生活不滿意，會勇敢離職去做自己想做的事嗎？ 1989年出生的雙胞胎姐妹—布蘭達（朱雅薇）和維尼（朱偉菱）就是這樣的年輕人。 大學念企管系、研究所念財金的她們，都進入銀行當儲備幹部，不到30歲月薪逾5萬，同時對上班族工作和生活感到厭煩。 28歲那年勇敢離開高薪工作去創業，當起YouTuber。儘管月收入是過去的一半，但她們笑道：「現在的生活別人或許很難理解，不過我們正過著猶如極樂世界與天堂般的生活。」

布蘭達和維尼彷彿是命運的共同體，長相、興趣、個性、喜好都相仿。大學聯考，甚至研究所考試，在不同學校都念了相同科系。

初進職場，她們都想進入銀行業。布蘭達說明：「財金所很多同學都會選擇到銀行或是證券業，因為職缺多，其中銀行薪資較高，儲備幹部底薪5萬5千。」

她們很想賺錢，選擇挑戰難度較高的業務。但，個性內向的她們發覺自己不擅長喝酒應酬，對八卦抱怨也不太感興趣。

銀行工作很累，常需要加班，兩人對此感到很疲累，「每到周末都睡到下午，作息很亂；收入高也花很凶，我們都很愛去吃吃到飽的麻辣火鍋，或是去日式居酒屋，每周按摩1~2次，一年總結下來只存到年終獎金。」

想當「整理師」 決定去創業

工作2~3年後，她們思考自己適合做什麼？

無意間在書店看到「整理師」這份工作。很愛整理的兩人，第一次發覺自己對一份工作是「喜歡、想要去試看看的」。

發現有「整理師」這份職業後，姐妹倆第一次冒出「離職創業」的想法。

在存款不充裕、沒做好萬全準備、對創業也不是很有信心的情況下，28歲那年，布蘭達和維尼毅然離職。她們坦言：「單純只是因為內心太痛苦了。」

「痛苦真的是一份禮物。」

不要恐懼 活在當下

「我們沒做過整理師，到陌生人的家裡也會很害怕，沙盤推演，覺得自己無法去應對，於是去做整理師預約平台。」

維尼說明：「一開始找2~3家網站公司討論做預約平台，後來選擇的網站公司說他們3個月就可以做好，而且最便宜。」然而在合作過程中才發現對方對預約平台不熟悉，結果當然是慘痛的。

花2年時間，投入40萬做的網站，因為實在太難使用，只能忍痛放棄，她坦言：「這是當初我們貪小便宜心態帶來的後果。」

事後反省，她們明瞭做事時如果抱著想要快速追求利益，通常不會有好的結果，「其實應該要做的是了解自己當下內心真正想要做的事情。」

「不是為了利益、不是為了擔憂、不是為了恐懼、沒有預期的心理，才是活在當下！」

找到另一個自己 好好生活

花光存款後，有段時間為了節省租金，就去打工換宿，展開了游牧生活。同時間，開始提供線上整理師培訓課程，開了YouTube頻道、方格子文章訂閱專題、提供網頁設計服務，也在Hahow平台開設線上課程。

「我們幾乎將想得到、能力所及的各種創作和經營模式都去嘗試。」這時候的她們會先去確認「做這件事是來自於內心真正的嚮往，而不是因為可以賺比較多錢。」

嘗試各種有趣工作後，無意間找到另一個自己。現在，布蘭達會寫小說和彈鋼琴、維尼會畫漫畫，「這是以前的我們難以想像的。」

7年後，她們發現自己最需要做的就是「好好生活」，並且持續透過創作來表達自己。

不買保險 好好照顧自己

雖然，布蘭達和維尼現在並沒有月收入豐碩，更沒有財富自由。然而，年輕的她們，透過不停的嘗試和找尋，卻看到了活著最需要的東西是什麼。

她們不想活在恐懼和擔憂之中，「擔憂未來是我們不喜歡的事情，有不舒服的情緒一直卡在心裡。」

現在的她們還「消除了沒錢的煩惱」，維尼解釋：「我們辛苦工作、存了一筆錢，會擔心自己可能生病，而去醫治，我們不喜歡這種感覺。」

她們沒買保險，是因為不想要擔心未來而去做這件事，「與其去保險，不如照顧好身體，定時運動、注意飲食。」

將物品降到最低 最自由及幸福

頂著財金所學歷，布蘭達和維尼對想離職，卻又擔憂沒錢的年輕人有什麼建議？

她們表示，最好能存1至3年生活的費用，如果每月生活支出是2萬3千元，3年就是83萬，「有80萬就能挑戰不同的自己。」

實際上，她們當年是在存款接近零的時候離職，現在也過得好好的。

在遊牧生活的那段期間，姐妹倆將身上的物品降到最低，只要一卡皮箱就能四處移動，她們認為：「那段時間是最自由且最幸福的時候。」

現在，她們將過往的經歷及想法，出版《今天，就過喜歡的日子：布蘭達＆維尼一步步實現心靈與物質自由全紀錄》，希望自己的能幫助更多想離開現狀的人。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

抗癌期間卻是出社會後休息最長的時間…朱芯儀：罹癌後才發現，我們這些癌症病友有2共同特徵

台積電從688元到現在，她帳面就少8位數獲利…該繼續抱嗎？中年人想安穩退休別犯「這個錯」

買不起台灣50，這3檔「0050進階版」可考慮！台股ETF新兵不見高股息，近期6檔標的比給你看

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】