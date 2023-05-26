揭「AI孫燕姿」爆紅歌曲生成內幕 《挪威的森林》卻成翻車現場 AI歌手怎顛覆音樂產業？

【撰文・黃明惠】

AI人工智慧崛起，除了帶起某些職業是否會被取代的討論，沒想到也出現「AI歌手」的現象。中國影音平台bilibili(B站)最近出現大量由知名歌手翻唱經典歌曲影片點閱突破百萬，仔細聽這些歌，你會發現都不是本人唱的，都是由AI產出。 除了周杰倫、陳奕迅，又以「AI孫燕姿」超高模仿度引起話題，更讓孫燕姿本人發文分享看法，自嘲已經成冷門歌手，「AI超越人類原本就是預期中的事，靜靜看著技術發展、繼續做好自己，已然足夠」。 這些AI歌曲也起討論，讓不少孫燕姿歌迷表示「連換氣聲都能清晰聽到，咬字尾音都非常像本人」。不過，這些AI訓練後模仿出來的音色，真的能取代真人歌手嗎？這些「機器歌手」又會對樂壇帶來什麼樣的波瀾？

實際搜尋B站，發現的確有大量以AI模仿知名歌手的歌曲，而這些歌曲模仿的歌手大多是有獨特音色與唱腔，讓人簡直分不出是真人還是AI。 「AI孫燕姿」影片成為近期成為熱門話題。圖翻攝自bilibili網站

AI技術應用在唱片業，又有哪些問題？

這些歌曲背後的生成要素，從技術上是如何實現的？

綜合陸媒報導，中國清華大學人工智能國際治理研究院副院長、人工智能治理研究中心主任梁正表示，這些由AI生成的歌曲，基本上是用開源的生成式語音訓練模型，運用一些語音素材進行訓練；簡單來說，就是透過AI技術「音色轉換」加持實現的。

首先AI對歌手的聲音數據進行了訓練，前期收集了真人歌手的聲音素材，接著進行「去除呼吸聲」等細節處理，進入一系列複雜的「訓練」，最後得到一個仿真模型，再通過模型進行推理進行聲音替換，最後讓音色與歌手本人的原聲高度相似。

這讓AI歌手從流行到民謠，任何曲調都能駕馭，甚至每天都有數十首「新作」面世。

不過以目前AI模仿歌曲來說，主要是模仿音色，感情、技巧方面還是與真人有差，像是「AI孫燕姿」唱《挪威的森林》，就有說不出的怪異感；唱《髮如雪》卻模仿不出周杰倫的唱歌技巧。

孫燕姿自嘲粉絲都已跳槽：我是冷門歌手

歌手孫燕姿的聲音就被拿來運用在AI，製作出多首歌曲的翻唱版本，包括《下雨天》、《安靜》、《一場遊戲一場夢》等等其他歌手的歌曲，聲音逼真程度讓不少人驚呼AI科技的技術，就連孫燕姿本人都發文感嘆科技進步，自認是冷門歌手，早已接受粉絲跳槽。

孫燕姿說：「我的粉絲們都已跳槽，也同時接受我就是一名冷門歌手的事實，而我的AI角色也成為了目前所謂的頂流。畢竟該怎麼跟一個每幾分鐘就能推出一張新專輯的『人』比呢？」

儘管很多人認為，AI創造的歌聲裡沒有情緒，也沒有音調變化，外界還是能分辨出來，但孫燕姿認為「很抱歉，我懷疑這只會是個非常短暫的反應」，在萬事萬物都可以被複製、創造出來的世代，AI技術都可能會有一種專門為你創作的獨特內容，「你並不特別，你已經是可預測的，而且不幸的是，你也是可塑的」。 孫燕姿回應「AI孫燕姿」話題。圖翻攝自孫燕姿微博

AI歌手「以假亂真」有無侵權？兩派意見吵翻

聽到久未發表作品歌手唱別的歌手歌曲，歌迷是如何想的？有些歌迷持支持意見，認為聽到喜歡的歌手唱別人的歌是一件很幸福的事，「本來以為AI最不能替代的是藝術類，沒想到AI也能往藝術發展」；但也有歌迷覺得即使模仿音色，但在情感面上還是不及真人歌手。

然而，不論是「AI孫燕姿」、「AI周杰倫」，這些歌曲創造高點擊率，卻也同時衍生創作版權的問題。

當然也有人認為這些AI歌手翻唱的老歌新曲，大家就是拿來「自己聽聽」，沒有進行商業性質交換，應該不算侵權；但若是明星的聲音可以用來「被訓練」，那一般人的聲音不就也有被利用的可能？

面對AI版權問題，今年5月，知名串流平台Spotify宣布，將陸續下架由AI平台Boomy生成的歌曲，以保障原創者的版權收入。Spotify指出，人工造假的歌曲一直都是整個行業存在的問題，「正努力從平台消除上述問題，下架人工造假串流音樂和扣留版稅，以保護誠實、勤奮藝術家的版權稅收入」。

環球唱片執行副總裁邁克爾·納什（Michael Nash）則指出「人工智慧音樂」正在稀釋市場，使原創作品更難找到，並侵犯藝術家獲得作品報酬的合法權利。

新歌AI唱的 陳珊妮：音樂製作人還是無法被取代

究竟「聽歌客製化」是趨勢，還是對音樂產業的顛覆？

金曲歌后陳珊妮今年推出新單曲〈教我如何做你的愛人〉，她在記者會宣布這首歌的原唱其實不是她，而是由她擔綱製作人調教AI產生的歌聲，是台灣首支最擬似真人AI單曲。

對於利用AI生成音樂，陳珊妮本人的態度很坦然，「現在AI的趨勢是不可逆的，而且AI Vocal不受限於時間、場地等限制，加上AI是不會疲累的，若未來真的崛起，歌手的工作很有可能受到影響」。

不過陳珊妮也說，因為 AI 的配唱過程，仍需要由專業音樂製作人加入，以人類的美學和經驗去引導AI擁有情感面，「音樂製作人的工作是無法被取代的」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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