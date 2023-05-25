一出社會就負債380萬！他靠自虐式省錢法6年還完債 10年摳出北市一間房

【撰文・盧沛甫】

近年來房價居高不下，讓不少年輕對於買房備感壓力，曾負債380萬元的東龍不動產資深經理陳泰源，在《毛利小姐變有錢》節目中，分享他走過負債到還清債務，還累積出購屋金的血淚經驗，「當房仲10年，我終於買到自己的小套房!」他提醒購屋族，不要墊著腳尖買房變屋奴，而是應該量力而為、透過繳房貸當存錢養房子！

從小家境富足、出身繁華饒河夜市商圈的陳泰源，一出社會竟然就負債380萬元，大學畢業由於對政治充滿抱負，義無反顧地投入北市松山信義區市議員選舉，落選後便負債200萬元，為了償還債務，他進入房仲業工作，無奈第一次踏入該行業，就遇到黑心房仲，老闆透過話術說服陳泰源拿出100萬元投資，最終被騙上當，本金全部付諸流水。

即便第二份房仲工作繳出亮眼成績單，但又因過度自信，與買家產生交易糾紛，再添一筆80萬元負債，讓他年紀輕輕就負債金額高達380萬元。

「負債後，我體悟到賺錢沒有捷徑，千萬別想著賺取暴利。」陳泰源說。

一度他又因對自身賺錢能力過度自信，一次買進兩張各1萬美元的六年期儲蓄型保單，等於連續六年，他必需每年需繳60萬元保費。為避免解約帶來虧損，陳泰源展開一連串省錢計畫。

他回想：「所有想要的都不需要，只花必要的。」

以每天三餐為例，他用最少金額餵飽自己。早餐他花150元購買水果，將其製作成四份水果餐、其中三份各以50元賣給同事，第四份自己當早餐吃，等於透過幫忙同事製作水果早餐、省下自己的早餐費用；午餐則是透過主動幫公司購買每月拜拜供品，「不只買自己喜歡吃的，還可累積賣場點數。」同事知道他債台高築，每月都會送他拜完供品，如：泡麵，他會搭配蛋、蔬菜自己煮，就可省下不少午餐費；有連續6~7年時間，晚餐他一定回家當「媽寶」與父母一起用餐，而且謝絕唱KTV、餐敘需要花錢場合。

陳泰源坦言，這段省錢歲月十分自虐，同事朋友唱歌都不去、只看二輪電影，華崗藝校、台藝大畢業的他，收到朋友紅色炸彈，甚至發揮所長、以當婚禮主持或婚禮歌手折抵紅包錢。

這段6年高壓還債時光，他養成了低度消費、延遲享樂的省錢習慣，不只還清債物，隨著儲蓄險到期，他也累積一筆資產，為買房之路打下基礎。

「2020年從事房仲業滿10年，我終於在台北市林森北路買了一間小套房，當作自己還清負債、存下幾桶金的紀念。」這次他變務實了！設定好1000萬元以內房價，十年房仲打底經驗，他看房4個月就挑中一間月租2萬元物件，而且他還在附近租房，為何人生第一次買房就選擇「出租」而不「入住」，節目中他分享獨到的養房心得。

陳泰源表示，消費者看房時，可將房屋條件如：坪數、樓層、屋況、格局、採光等訂在高標，過程中做滾動式修正，「唯一不能上調的，就是買房預算。」

陳泰源也建議看到中意房時，不只早晚各看一次房，也要記得「聞房子」，他舉例，北市天母北投一帶房子，位於陽明山下、空氣中瀰漫硫磺味，易致家電損耗；南港河岸景觀宅，即使有河岸景觀，但空氣中可能會有汐止瀝青廠的瀝青味。

陳泰源在節目中分享「零固定月薪，卻可貸到八五成房貸」的方法，對於房市後續變化有甚麼想法？歡迎收聽這一集的《毛利小姐變有錢》：https://reurl.cc/N0aklp

本文授權自今周刊，原文見此。

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