英特爾又放話超車台積電…輝達才是半導體霸主 謝金河：6檔AI產業鏈受惠

【撰文・謝金河】

Intel超車台積電？很難！

一向喜歡說大話的InTel執行長Pat Gellsinger來台，接受媒體訪問說：將擘劃三大策略，奪回全球科技制霸權，這是Gelsinger的性格。但是要超車台積電，恐怕沒有想像中那麼容易。

先不談技術能量，從市值背後代表的競爭力來看，以前InTel市值至少是台積電的一到兩倍大，現在只剩下台積電的四分之一，除非台積電被突發事件擊倒，否則看不出InTel可以快速超車台積電的門道。

到目前為止，台積電市值4674.59億美元，現在Adr盤後大漲7.09%，股價上漲至97.22美元，市值5045.7億美元。Intel股價在29美元上下，市值1209億美元，只有TSMC的四分之一，雙方差距愈拉愈遠，Gelsinger只剩下心戰喊話。

先不談台積電，InTel眼前最直接的競爭對手AMD，十年前市值只有InTel十分之一，現在在蘇姿丰領軍下，AMD跟上Nvidia腳步，不斷向前奔馳，市值1743.5億美元，至少贏Intel500億美元。今天AMD盤後大漲10.43美元，領先差距又拉大。

這兩天，中國蓄意制裁美光，消息出來當天，美光股價一度下跌5%，現在盤後又來到69.02美元，又創了新高。其實美光在中國市場占比已降到2%左右，這個制裁只是中國對美國的表態，影響不大。

倒是Open Ai的力量愈來愈大，今天Nvidia盤後大漲26%，股價跑到386.25美元，市值高達9540.34億美元，黃仁勳領軍的Nvidia才是全球半導體產業真正的霸主。Gelsinger說要當霸主，只是空話！

Nvidia噴出大漲威力驚人，也勢將帶動AI產業鏈，台積電是最直接受益者，台灣的IC設計業者創意，世芯都沾光，還有AI伺服器，緯穎，廣達，技嘉，連伺服器機殻業者也受惠。

本文授權自今周刊，原文見此。

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