4月以來股價超出大盤表現！11檔PCB股整理：「2檔」通吃汽車與伺服器應用

【撰文‧呂玨陞】

電動車發展長期趨勢依舊屹立不搖，在此趨勢之下，車用PCB的長期成長動能無虞，就算總體庫存問題尚未完全解決，仍有相對穩定的訂單來源。

台股驚驚漲，加權指數近1周就從1萬5千點漲破萬6，不但站穩日、周、月線，也創下去年6月以來新高。觀察類股漲幅，盤面上以觀光族群最為強悍，從飯店到旅行社，都呈現整齊上揚的趨勢；另一方面，電子股則是以電腦和零組件最為突出，尤其是印刷電路板（PCB）自4月以來，股價更有超出大盤的表現。

寬量國際投資分析師何柏杰分析，PCB的表現主要來自於伺服器和汽車電子，從營收面來看，雖然PCB產業營收還沒有完全恢復成長趨勢，但是觀察訂單已經有逐漸回溫的跡象。

通吃伺服器、車電 欣興下半年營收拚回溫

今年伺服器市場成長放緩，跨國科技巨擘砍單的情況下，整體伺服器的資本支出依舊在下行階段。何柏杰指出，人工智慧（AI）伺服器在GPT的刺激下，成長需求量大，伺服器的資本支出也有稍微回升一些，整體來說，目前的股價上漲應是在反映回補之前砍掉的訂單。但除了AI，其他的伺服器應用在需求減少下，今年以來的整體表現並不理想。

至於車用，則是另一個帶動PCB產業成長的動能。一方面，是因為去年汽車業飽受缺晶片影響，今年晶片供給舒緩，汽車出貨也隨之順暢，車用PCB訂單也相對穩定；另一方面，在新能源的趨勢下，對於汽車板的需求相對有撐，且隨著汽車的智能化與自動化和互聯化，對PCB的品質和數量要求也更高，市場普遍看好後續的趨勢。

主要產品應用都搭上這兩大趨勢的欣興（3037），是全球第六大的車用PCB廠，前4月營收349億元，衰退16.56％，第一季每股稅後純益（EPS）2.7元，雖然不如去年，不過4月低點以來股價卻上漲逾3成。

華南投顧董事長儲祥生指出，即使整體營收還沒有明顯恢復，但是市場共識是ABF產業已經接近谷底，外資法人也認為，欣興在今年第三季營收開始轉為成長，並且看好營收逐季增加，因此，預期下半年表現可以開始回升。

儲祥生說，ABF載板從去年的表現就相對弱勢，就算是今年第一季大盤盤勢較熱，ABF族群也沒有太好的表現，因此基期相對較低，在其他產業漲多之下，反而到四月才開始上揚。

除了欣興之外，健鼎（3044）也是汽車與伺服器應用通吃的PCB廠。健鼎除了是全球第八大的車用PCB廠，主要產品包括車用雷達系統、車用通訊系統、車用導航系統等，去年車用相關營收占比從二成提高到接近三成，一躍成為健鼎最主要的營收來源。

雖然五月以來，有多家外資調低健鼎的評價，主要原因是預期健鼎上半年的毛利率及營業利益率，表現可能會不如預期。不過，就算在外資逆風的評價之下，健鼎的股價和成交量還是雙雙上漲，投信也持續買超，可見市場上還是有資金持續追求看好健鼎長線趨勢。

不過，攤開健鼎今年的表現，前4月營收187億元，相比去年同期衰退17.42％，同樣表現不佳。因此，投資人還是要注意，若未來第二季的營收表現未見好轉，獲利能力依舊不振，股價確實有可能受到基本面表現的影響。

車用營收占比持續推升 敬鵬成長趨勢可期

至於全球第四大、台灣最大的車用PCB廠的敬鵬（2355）今年第一季的表現相當不錯，雖然營收相比去年第一季減少8.7％，不過EPS則從去年的0.01元上漲至0.11元。細究敬鵬獲利結構，毛利率比起去年同期上升了近5個百分點，獲利能力增加刺激敬鵬EPS逆勢成長。再加上4月單月營收年增8.77％，敬鵬成長趨勢值得期待。

另一方面，從敬鵬的營收組成來看，車用PCB營收占比甚至高達8成，根據法人報告，敬鵬規畫今年提高資本支出，用於擴充泰國廠產能，目前泰國廠生產消費性產品，將提高車用PCB比重，屆時，車用PCB相關營收可能會再繼續提高。

最後，儲祥生分析，過去PCB產業主力的消費性電子在下半年將迎來傳統旺季，雖然表現可能不若往年，但仍可期待產業去庫存告一段落下落底回升。搭配具有題材的產業如伺服器、汽車電子繼續點火，現在基期較低的PCB產業，或許是值得伺機進場的時機點。

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