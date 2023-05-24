「改變被歧視狀況」台中海線囝仔北漂 成台大教授還摘下學術最高榮譽

【撰文‧陳彥宇】

10年內，二度榮獲專為國內大學教授設計，層級最高的學術獎座，並獲得「終身榮譽」殊榮。單眼失明的台大數學系教授陳榮凱，如何替自己迎來精采人生？

空間約莫4、5坪大，從窗戶向下看，映入眼簾的，是擁有蜿蜒木棧道與一大片綠色湖水，名列台灣大學校園內12美景之一的「醉月湖」。辦公室裡陳設簡單，擺著一張電腦椅、兩個書櫃、幾張桌子，乍看正對桌子的牆面，以為掛著一幅書法草書的字帖；定睛一瞧，原來是一面寫滿密密麻麻數學運算公式的白板。

這間辦公室的主人——台大數學系教授陳榮凱，致力於代數幾何研究，是橫跨「代數」與「幾何」的數學領域，近來多被應用在物理學界，用來探索時間與空間，以及萬物的構成。

領銜高維度代數幾何研究 獲終身榮譽

今年4月，他從總統蔡英文手中接下代表學術界最高榮譽的「國家講座主持人獎」。包括肺癌權威楊泮池、前科技部長陳良基、前台大校長管中閔等人都曾獲得不同類別的國家講座。陳榮凱因鑽研代數幾何20多年，成為國內高維度代數幾何領導者，並因提升研究品質、引領國內組成強大研究群而獲獎。

事實上，這已是陳榮凱人生中的第二座國家講座。上次是2014年，他當年才44歲，是該屆所有得獎大學教授中的最年輕得主；也由於兩度獲獎，直接晉升終身榮譽的國家講座主持人，獲得國家講座終身榮譽。

談到「終身榮譽」這項不易達到的學術成就，陳榮凱沒什麼太大反應，「我做的事情都一樣，就是不斷嘗試怎麼解出下一道難題。」

穿著合身短袖藍色襯衫、灰色長褲，戴著細框眼鏡，面容白淨斯文、講起話來不疾不徐的陳榮凱，卻經常留給第一次見到他的人深刻印象；因為，出現在右邊鏡框之後的，只有一條緊閉到幾乎看不見縫隙的細線。他出生後被診斷出罹患「先天性小眼症」，右眼球與視神經未發育，造成永久性失明。

「快看！有獨眼龍」、「你看他長得好奇怪。」身為家中唯一與眾不同的孩子，排行老三的陳榮凱成長過程中，不免碰上親戚間的異樣眼光，更不時遭遇他人的閒言閒語，或多或少刺痛他的心。

所幸，在家人支持，尤其是母親關愛與付出下，個性內斂的陳榮凱，沒有放棄自己，「既然不可能改變失明的事實，那就設法改變被歧視的狀況，」他選擇不與人正面衝突，總是鼓勵自己，「以後一定要讓這些人跌破眼鏡」。

「想走不同的路」 高二確立數學志向

為實踐心中誓言，陳榮凱特別努力地學習。出生成長於台中海線龍井的偏僻海邊，即使國小上學途中會遭遇強勁海風吹拂，國中光車程來回要花費3小時，他都沒抱怨過苦，成績都維持班上前段。甚至高中時，因為聽聞台北學生很優秀，他也捨棄台中一中，獨自「北漂」到台北租屋就讀建國中學，藉此砥礪自己的求知欲。

他高二時，參加校內數學奧林匹克培訓隊，享受與同學一起動腦解題的過程，陳榮凱自此確認從事數學研究的志向。後來大學聯考，考試成績足夠踏進當時全國第一志願台大電機系，說服家人後，陳榮凱毅然選填台大數學系。「畢竟數學才是我真正的興趣，而且我外表跟別人不一樣，所以想跟多數人走不同的路。」他平靜地還原當下心路歷程。

但直到就讀台大數學系後，陳榮凱驚覺，「數學強的人實在好多，而且一個比一個還厲害。」他一度迷惘，當初義無反顧選填數學系，是不是個錯誤決定。所幸，這樣的負面情緒並未持續太久，陳榮凱甩開自我懷疑，靠著勤勞解題且多方閱讀學術文獻，秉持「龜兔賽跑」精神，在1992年從台大畢業。

緊接著，負笈美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）繼續攻讀數學，鑽研高維度代數幾何。之所以研究代數幾何，當中一項原因同樣與自我砥礪有關。「當時代數幾何在國內很冷門，也存在很多連國際知名數學家都沒辦法解決的難題。」陳榮凱搔搔頭說，一來基於興趣，二來是具有挑戰性，所以他決定投身這項領域。

UCLA一念就是5年，陳榮凱1997年取得博士學位後返國，先落腳嘉義中正大學，開啟教師生涯，並於2003年，轉任母校台大任教直到現在。然而，即使投入教職已26年，陳榮凱始終沒有停止數學研究。

甚至，在1997年、也是陳榮凱擔任教職的第1年，就和美國學者克里斯多福．赫肯 （Christopher Hacon）合作，在4年內發表多篇研究成果，如今赫肯已成為美國科學院院士，是當代知名數學家。2007年起，陳榮凱開始與中國復旦大學科學院教授陳猛合作，進一步拓展了代數幾何相關領域發展，兩人至今還有合作計畫正在進行中。

2005年時，正在攻讀台大數學系博士班，現為中央大學數學系助理教授的陳正傑，對於陳榮凱當年「一心多用」記憶猶新，因為陳榮凱當時除了備課教書，每周還要抽出時間，指導碩、博士班學生論文，還要花時間做自己的研究、投書國際期刊。他更從師母口中得知，陳榮凱一天只睡四個小時，經常一個人半夜點著燈，埋首在成堆資料、書籍中做研究。為此，同學間還相互開玩笑說，「看陳老師這樣生活，我們要繼續念數學嗎？」

「我走路、搭車，在家坐著，腦袋就開始轉，思索該怎麼解題；有時急著想知道國外學者的想法，基於時差只好犧牲睡眠了。」在旁人看來這樣的生活好像很累，陳榮凱倒是樂此不疲，「數學研究不能急，要一步步來，慢慢思考。」

開拓學術交流 將台灣人才推向國際

由於非常熱愛數學，除了作育英才和投入研究之外，陳榮凱還熱心參與學術推廣工作。包括2006年至2009年擔任中華民國數學會祕書長；2009年至2011年，擔任國科會數學學門召集人；2015年至2020年，擔任國家理論科學研究中心數學組主任，在任職期間，建構與其他國家研究單位的交流管道。

像是，與美國國家數學科學研究所（MSRI）合辦夏令營；和日本京都大學數理解析研究所（RIMS），韓國、越南等國的研究中心合作，進行研究人員互訪計畫等，希望拔尖台灣數學領域。

「他心中早有塊藍圖，想促成台灣學術界與各國交流，協助國內人才站上國際舞台。」與陳榮凱熟識近20年，同樣從師生輩分，轉變成亦師亦友關係的成功大學數學系副教授賴青瑞道出他的觀察。尤其，在他自己投身教職後，更對陳榮凱因著對數學的熱情，盡力付出一切感到佩服，造就數十位學生先後赴美國、德國等一流大學深造。

陳榮凱則謙稱，學術研究不太可能閉門造車，「要跟其他學者相互合作。」如今，他在代數幾何的研究成果，經過層層轉換與推導，相關概念在國外已可延伸應用在材料科學或生物醫學。

提到數學話題就興致高昂，近1小時採訪後，陳榮凱沒有一絲疲態，而是火速打開電腦收信，嘴巴呢喃著一封英文信件的內容，「學術研究嘛！總期待其他學者的看法。」他露出燦爛笑容說。

「數學的本質，就是用來解決問題的學科。」那隻看不見世界的眼睛，並沒有阻止陳榮凱解題，甚至點亮了他至今逾30年的數學人生，「興趣比天分重要。」這位「獨眼教授」相信，只要保持熱忱，持續努力不懈，終會有收穫！

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