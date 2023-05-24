日本軍事專家：台人想保台抗中 為何最佳線索是蔣介石？

「唯有眾志成城，方能將習近平變為第二個蔣介石。」 長期研究美中台關係的日本東京大學東洋文化研究所教授，也是前日本防衛省防衛研究所主任研究官的松田康博認為，台灣想要保衛自己，不讓對岸武力侵略成真，理想策略有兩個，而且彼此高度相關。 第一是「『不是今天』理論」，也就是設法拖延對岸真正動武的時機。 第二是促進「習近平的『蔣介石化』」。 簡單來說，1960年代蔣介石在位時，曾經認真計劃反攻大陸，惟受到客觀條件限制，反攻大陸的可能性隨著時間過去而愈來愈低，最終只是淪為口號。 松田康博認為，台灣人想要保衛家園、嚇阻可能的中國武力進犯，就是要提高中國動武的成本及風險，維持各國對中方動手的嚇阻力量，以促使習近平重蹈當年蔣介石的覆轍，最終讓武力犯台只是口號。

他曾任日本防衛省智庫研究官、輔佐內閣國安事務

現年57歲的松田康博，是日本慶應義塾大學法學博士，曾長期擔任日本防衛省（即國防部）防衛研究所的研究員及主任研究官，並曾在2003~2004年兼任日本內閣官房（相當於首相辦公廳）在國安事務的參事官。

自從2008年轉至東京大學東洋文化研究所服務後，他也一直是東大「兩岸關係研究小組」成員，曾多次訪台拜會我國政府高層，包括2013年9月會見時任副總統吳敦義，去年8月也來台拜會總統蔡英文。

他也有多本著作，主題橫跨中國政治、兩岸關係、台日關係及國家安全等。

或許可以說，松田在日本學術界，是擁有自衛隊智庫背景及相關行政經驗的台灣研究專家。

台日関係に長年関心を寄せられてきた松田康博教授が率いる東京大学「両岸関係研究グループ」の一行と議論する機会を得ました。私は以前より、日本の方々と意見を交わす機会を大切にしてきました。松田教授にはぜひ台湾での観察、台湾側の考えや視点を日本社会で広めていただきたいと思っています。 pic.twitter.com/MvCd0B3Rem — 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) 2022年8月25日

「不要讓他覺得，今天是打台灣的好機會」

松田康博本月初接受國立政治大學東亞所邀請，發表題為「日本的『台灣有事論』與其防衛戰略的轉變」的專題演講，在結語時他闡述了何謂「『不是今天』理論」，以及「習近平的『蔣介石化』」。

第一，中國有野心那麼大的領導人，他也會盤算，「不要讓他覺得今天是打台灣的好機會，因為現狀就是（各方）嚇阻成立」。

第二，現在中國就像1960年的台灣，當時蔣介石為了反攻大陸，修改動員戡亂時期臨時條款，得以三選（總統）連任，準備好要反攻對岸，但客觀條件不允許。

「但（反攻大陸）口號他一直在喊，反攻大陸原來（可能性）是100%，後來是80%、50%、30%，最後沒有了，這是可以做的。」

今周刊提供

「反攻大陸漸漸淪為蔣介石四度、五度當選總統的藉口，最終轉化為口號」

2022年11月松田康博在自由時報刊出的文章也提到，蔣介石1962年曾認真探詢反攻大陸的機會，「然而，當時客觀情勢使蔣介石之反攻大陸行動受阻。」

「美國研判，國軍沒有勝算，如果付諸實施，國軍將損失殆盡，甚至連台灣，說不定也會落入共產黨之手。美國藉由巧妙外交手腕，促使蔣介石延後其反攻大計。」

「與此同時，中國為了做好迎戰準備，在台灣對岸的福建省，集結數十萬大軍，因此蔣介石不得不延後反攻大陸。」

「於是，反攻大陸漸漸淪為他四度、五度當選總統的藉口，最終轉化為口號而已。結果反攻大陸成為泡影，台灣海峽維持現狀。」

松田在文中指出，「今後幾年，鑒於俄羅斯入侵烏克蘭失利教訓，習近平或許仍不會輕舉妄動。惟十年後，他會怎麼做呢？屆時79歲的習近平會盤算自己所剩的時間，以及對台動武的成本及風險，付諸行動的時刻，說不定就會到來。」

「因此最重要的，是提高中國對台動武時的成本和風險，使習近平不會選擇孤注一擲。只要此計成功，統一台灣就會逐漸淪為他四任、五任中共中央總書記（或主席）的藉口。於是，獨裁者把持權位的時間即漸漸所剩無幾。」

「唯有眾志成城，方能將習近平變為第二個蔣介石。」

蔣介石。聯合報系資料照

美日對中國嚇阻成立 「但它絕對不會放棄的！」

另外，既然中國口口聲聲說，要對台灣反獨促統，更不放棄以武力統一的手段，為何至今還沒發生？

因為各國對中國的嚇阻成立。

對此松田提出以下幾點觀察：

1. 若中國專打台灣，就怕美國隨時介入

2. 若先打美國，美國100%會介入，日本也100%會反擊（因為美軍基地在日本）

3. 想要先癱瘓美軍，再打台灣，風險非常高

他說，「美國、日本、台灣及中國都認為，中國若要攻台，一定要打美、日，但這一定會變成第二個珍珠港，而且又不可能偷襲，所以中國需要的能力、必須付出的代價、成本及風險，都太高了」。

然而，中國為了打破現有嚇阻，需要花上5~10年發展先進武器、加強兩棲作戰能力等，「它絕對不會放棄的！」

應該要問「具備什麼條件，中國比較不可能打台灣？」

因為如此，有些台灣人想問，中國何時最可能武力犯台？

但松田康博認為，這是問錯了問題。真正應該要問的是，「具備什麼條件，中國比較可能打台灣？具備什麼條件，中國比較不可能打台灣？」

「如果你自己繳械，美國宣布不介入台灣，那中國就比較容易打。」

「如果美國動作頻頻，日本動作頻頻，台灣的抵抗能力又很強，（中國侵台）就比較不容易發生。」

「現在很清楚，中國想要打破嚇阻，我們要繼續維持嚇阻。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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