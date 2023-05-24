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日本軍事專家：台人想保台抗中 為何最佳線索是蔣介石？

聯合新聞網／ 今周刊
示意圖／Ingimage
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「唯有眾志成城，方能將習近平變為第二個蔣介石。」

長期研究美中台關係的日本東京大學東洋文化研究所教授，也是前日本防衛省防衛研究所主任研究官的松田康博認為，台灣想要保衛自己，不讓對岸武力侵略成真，理想策略有兩個，而且彼此高度相關。

第一是「『不是今天』理論」，也就是設法拖延對岸真正動武的時機。

第二是促進「習近平的『蔣介石化』」。

簡單來說，1960年代蔣介石在位時，曾經認真計劃反攻大陸，惟受到客觀條件限制，反攻大陸的可能性隨著時間過去而愈來愈低，最終只是淪為口號。

松田康博認為，台灣人想要保衛家園、嚇阻可能的中國武力進犯，就是要提高中國動武的成本及風險，維持各國對中方動手的嚇阻力量，以促使習近平重蹈當年蔣介石的覆轍，最終讓武力犯台只是口號。

他曾任日本防衛省智庫研究官、輔佐內閣國安事務

現年57歲的松田康博，是日本慶應義塾大學法學博士，曾長期擔任日本防衛省（即國防部）防衛研究所的研究員及主任研究官，並曾在2003~2004年兼任日本內閣官房（相當於首相辦公廳）在國安事務的參事官。

自從2008年轉至東京大學東洋文化研究所服務後，他也一直是東大「兩岸關係研究小組」成員，曾多次訪台拜會我國政府高層，包括2013年9月會見時任副總統吳敦義，去年8月也來台拜會總統蔡英文。

他也有多本著作，主題橫跨中國政治、兩岸關係、台日關係及國家安全等。

或許可以說，松田在日本學術界，是擁有自衛隊智庫背景及相關行政經驗的台灣研究專家。

「不要讓他覺得，今天是打台灣的好機會」

松田康博本月初接受國立政治大學東亞所邀請，發表題為「日本的『台灣有事論』與其防衛戰略的轉變」的專題演講，在結語時他闡述了何謂「『不是今天』理論」，以及「習近平的『蔣介石化』」。

第一，中國有野心那麼大的領導人，他也會盤算，「不要讓他覺得今天是打台灣的好機會，因為現狀就是（各方）嚇阻成立」。

第二，現在中國就像1960年的台灣，當時蔣介石為了反攻大陸，修改動員戡亂時期臨時條款，得以三選（總統）連任，準備好要反攻對岸，但客觀條件不允許。

「但（反攻大陸）口號他一直在喊，反攻大陸原來（可能性）是100%，後來是80%、50%、30%，最後沒有了，這是可以做的。」

今周刊提供
今周刊提供

「反攻大陸漸漸淪為蔣介石四度、五度當選總統的藉口，最終轉化為口號」

2022年11月松田康博在自由時報刊出的文章也提到，蔣介石1962年曾認真探詢反攻大陸的機會，「然而，當時客觀情勢使蔣介石之反攻大陸行動受阻。」

「美國研判，國軍沒有勝算，如果付諸實施，國軍將損失殆盡，甚至連台灣，說不定也會落入共產黨之手。美國藉由巧妙外交手腕，促使蔣介石延後其反攻大計。」

「與此同時，中國為了做好迎戰準備，在台灣對岸的福建省，集結數十萬大軍，因此蔣介石不得不延後反攻大陸。」

「於是，反攻大陸漸漸淪為他四度、五度當選總統的藉口，最終轉化為口號而已。結果反攻大陸成為泡影，台灣海峽維持現狀。」

松田在文中指出，「今後幾年，鑒於俄羅斯入侵烏克蘭失利教訓，習近平或許仍不會輕舉妄動。惟十年後，他會怎麼做呢？屆時79歲的習近平會盤算自己所剩的時間，以及對台動武的成本及風險，付諸行動的時刻，說不定就會到來。」

「因此最重要的，是提高中國對台動武時的成本和風險，使習近平不會選擇孤注一擲。只要此計成功，統一台灣就會逐漸淪為他四任、五任中共中央總書記（或主席）的藉口。於是，獨裁者把持權位的時間即漸漸所剩無幾。」

「唯有眾志成城，方能將習近平變為第二個蔣介石。」

蔣介石。聯合報系資料照
蔣介石。聯合報系資料照

美日對中國嚇阻成立 「但它絕對不會放棄的！」

另外，既然中國口口聲聲說，要對台灣反獨促統，更不放棄以武力統一的手段，為何至今還沒發生？

因為各國對中國的嚇阻成立。

對此松田提出以下幾點觀察：

1. 若中國專打台灣，就怕美國隨時介入

2. 若先打美國，美國100%會介入，日本也100%會反擊（因為美軍基地在日本）

3. 想要先癱瘓美軍，再打台灣，風險非常高

他說，「美國、日本、台灣及中國都認為，中國若要攻台，一定要打美、日，但這一定會變成第二個珍珠港，而且又不可能偷襲，所以中國需要的能力、必須付出的代價、成本及風險，都太高了」。

然而，中國為了打破現有嚇阻，需要花上5~10年發展先進武器、加強兩棲作戰能力等，「它絕對不會放棄的！」

應該要問「具備什麼條件，中國比較不可能打台灣？」

因為如此，有些台灣人想問，中國何時最可能武力犯台？

但松田康博認為，這是問錯了問題。真正應該要問的是，「具備什麼條件，中國比較可能打台灣？具備什麼條件，中國比較不可能打台灣？」

「如果你自己繳械，美國宣布不介入台灣，那中國就比較容易打。」

「如果美國動作頻頻，日本動作頻頻，台灣的抵抗能力又很強，（中國侵台）就比較不容易發生。」

「現在很清楚，中國想要打破嚇阻，我們要繼續維持嚇阻。」

本文授權自今周刊，原文見此

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