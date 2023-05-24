日製不再稀少？廉價日圓掀爆買潮 製造業產能回流日本能擺脫失落30年？

【撰文‧今周刊編輯團隊】

過去30年，資本市場談到日本，想到的，是停滯的經濟成長，是流失的產業活力，但過去一年，在疫情解封與日圓貶值的助力下，它似乎正逐步擺脫這個「失落國」的標籤。

「過去10年，是這個國家的盤整期，」談到日本的未來展望時，元大金控策略長吳杰用篤定與樂觀的語氣提出定調：「現在，它即將全面邁入復興的階段。」

時間回到5月17日，當天，代表日本大型股表現的日經225指數升破了3萬點關卡，不僅創下2021年9月以來新高，更逼近1990年8月以來的最高水平；同期間，反映日本整體企業表現的東證指數（Topix）也突破了2127點，來到33年高位。

帶動日股創新高的一大功臣，是外資。根據日本財務省日前公布的統計資料顯示，今年4月，外資在日本股市總計買超4.98兆日圓，這個單月買超金額，創下自2005年1月日本開始統計外資動向以來的歷史最高紀錄。

外資為何瘋狂湧向日本？要拆解這波熱潮，就不得不談到股神巴菲特。針對巴菲特大動作布局日本之舉，熟稔日本經濟與產業發展的吳杰認為，主要原因有二，第一，是在當前美國經濟瀕臨衰退之際，分散過度集中於美國市場的風險；另一主要原因，則是「看好日本經濟的發展潛力。」

不少分析認為，巴菲特、避險基金和私募股權公司等外資的先來後到，除了分散風險考量之外，另一原因，則是扣緊「日本經濟發展潛力」，而從短期來看，日本經濟的「潛力」，又與「低價」二字高度相關。

首先，是極度廉價的日圓。「日本現在真的、真的太便宜了！」吳杰觀察，在過去1年的日圓遽貶潮下，不僅是實體資產，所有「日本製造」、抑或是日本境內的民生消費與奢侈品價格，在海外人士看來，都比過去便宜了很多。

另一個推動日本「不一樣」的轉型因素，是製造業的回流。今年4月初，日本知名被動元件大廠京瓷的社長谷本秀夫，對外宣布了一項投資新工廠的計畫。不只京瓷宣布「強勢回歸」，過去一年，如日本空調生產大廠大金工業、汽車大廠本田、電機製造商日立製作所、數位相機組裝大廠佳能、成衣製造商WORLD與TSI控股等，都紛紛表態欲將部分及多數產能移回日本。

「這將會開啟日本經濟的一個『良性循環』。」談起日本製造業的回歸潮，吳杰觀察，在預期日銀持續寬鬆的背景下、日圓貶值勢將推動日本製造業加速回歸國內，而企業回流後，預料將帶動一波員工加薪潮；接下來，薪資成長推動消費，消費活絡推升企業獲利，企業也將更有意願擴大投資，最終，擴大投資又將促進就業……。這是他認定日本經濟可望擺脫30年的陰霾，走向「全面復興」的連串推演。

不過，這套劇本若要順利上演，當然也有必須克服的挑戰，「少子化，仍然是日本經濟的大問題。」日本知名經濟學家、曾擔任前首相安倍晉三經濟顧問的昭和女子大學特聘教授八代尚宏對本刊指出。「受制於少子、高齡化，國內勞動市場人力不足。」製造業一時回流後，終究還是會面臨困境，被迫再次轉向海外發展，導致對境內投資意願降低……，「擺脫失落30年」的願景，也會在此卡關。

無論如何，一場經濟與產業的「質變」，正在日本各地展開。若能走出陰霾，在不遠的將來，一個嶄新的日本，或將出現在你我眼前。

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