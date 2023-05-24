G7對中從「脫鉤」轉「去風險」？學者：美中博弈美雖占上風 但台應注意「溫水煮青蛙」效應

【文．鄭鴻達】

俄烏戰爭及中國對台軍事威脅成為七大工業國集團（G7）領袖峰會關注焦點，不過學者王宏仁觀察到這次G7峰會也有為了繼續與中國交往而有一定程度的妥協作法，包括將原本與中國「硬脫鉤」改以新詞彙「去風險」化取代，但仍堅定不希望中國有任何片面改變台海的舉動。 學者尹麗喬則認為，儘管G7峰會許多文件都提到要與中國建立建設性的穩定關係，並非追求脫鉤而是去風險化，但美中外交博弈仍是美國占上風，這包括美國操作的「討厭中國」輿論仍非常強，以及在中國在挖美國牆角之餘，美國其實仍持續在運作菲、韓深化對美關係，以及鼓勵韓日外交破冰。 學者馬振坤則示警，儘管中共不斷加速建設以軍事手段解決台灣問題所需的能力，但因共軍機艦擾台太頻繁，讓台灣民眾逐漸失去警覺性，如此「溫水煮青蛙」的效應已現，這是當前對台灣最危險的事。

G7峰會落幕 俄烏戰爭、台海議題成焦點

在日本廣島登場的G7領袖峰會順利落幕，俄烏戰爭、台海安全成為峰會關注焦點。國策研究院周一（5/22）舉辦「G7、美日韓峰會與美中戰略對抗」座談會，，以「G7 峰會與美中關係」、「美日韓峰會與周邊安全局勢 」兩大主軸，邀請多名專家、學者研探相關議題。

國策研究院副執行長王宏仁指出，此次峰會有幾個醒目的焦點，首先是對俄烏戰爭的討論，尤其是烏克蘭總統澤倫斯基的到訪，讓鎂光燈都聚焦在此；第二，是中國問題，在相關雙邊協議或共同聲明中，雖都隱晦地不直接點出中國，但G7這次都認知到中國是共同關注議題。

第三，則是日本首相岸田文雄關注「不擴散核武器條約」（NPT）以及去核化等相關議題；第四，G7各國對於區域安全，特別是台海問題表達嚴重關切，當然這點與第二點的「中國問題」有密切關係。

日本首相岸田文雄。路透

英相稱「中國是本世代最大挑戰」 美國反對中國片面改變台海

王宏仁說，西方國家特別是英國首相蘇納克在這次特別提及「中國是我們這世代最大挑戰」，美國也提到若中國對台灣片面採取行動，美國一定會有所反應，不過從大部分的共同協議書，都希望有某種程度的妥協作法，例如要如何繼續與中國交往，也有共識從本來「強硬脫鉤」，改成以「去風險」新詞彙代之。

儘管如此，王宏仁表示，G7也有顧慮到中國過去對許多國家的經濟暴力、霸凌，因此在聲明書上也提及盼能共同擁有經濟韌性，或對中國可能的經濟暴力與脅迫採取共同防禦措施，尤其是這次相關的雙邊或多邊協議，都堅定提出不希望台海有任何改變，也不希望中國有任何片面改變台海的舉動。

中國頻發外交攻勢挖牆腳 但美國在「美中博弈」仍占上風

台大大陸研究中心特約研究員尹麗喬則點出，目前國際局勢是朝「無冷戰之名，有冷戰之實」方向發展，北京頻發動外交攻勢，當然是希望美中對抗能單純化，但觀察此次G7峰會，美國仍較占上風，這使民主與獨裁對抗的基本格局沒有改變。

尹麗喬舉例，歐洲各國傳統上認為印太區域似乎遠在天邊，對中關係是美國與台灣的事，不干歐洲的事，且歐洲不少大國認為為了經濟發展，應與中國保持一定關係，這給了北京見縫插針的機會，因此不斷發動外交孤勝，在歐洲各國推廣「強國等距」的戰略。

不過，對於北京的分化遊說、挖牆腳策略，是否有成效，尹麗喬認為從G7峰會結論來觀察，儘管相關文件有提到要與中國建立建設性的穩定歸係，不追求脫鉤而是去風險化，但在美中外交博弈上，仍是美國占上風，民主與獨裁對抗的局面仍沒改變。

尹麗喬分析並結論指出，首先不論中國發動多少外交攻勢，有幾個原因，第一，美國所操作討厭中國的輿論仍非常強大，包括中國駐法大使盧沙野先前的言論，將法國總統馬克宏訪中的勝利揮霍殆盡；第二，中國在挖美國牆角之餘，美國也有作為，包括菲、韓總統要訪美深化雙邊關係，並鼓勵日、韓外交破冰。

四方安全宣言對中「項莊舞劍、意在沛公」 學者斷言印度開始傾向西方

國防安全研究院國防資源與產業研究所長蘇紫雲則觀察，在「四方安全對話」（QUAD）的成員美、日、印、澳在G7峰會期間的對話後聲明，是「具有印度特色的反制中共」，亦即不明指中共，但每一句話都在指中國，有「項莊舞劍、意在沛公」的味道，雖然表面上有給北京留面子，但每一招、每一著都在針對中國。

蘇紫雲表示，四國宣言反對使用武力改變台海現狀，這是有印度特色的反中，印度向來的外交立場都是不結盟，此次會同意作出這樣聲明，對新德里來說已很不容易。

蘇紫雲也大膽研判，此後印度可能將慢慢傾向西方國家，市場也會偏向民主國家。

今周刊提供

中共漸進式對台軍事恫嚇 已對台灣民眾出現「溫水煮青蛙」效應

國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤則示警，面對共軍改變對台軍事恫嚇操作模式，以及採取漸進式操作，要逐步推進台海「內海化」，國人不能因為共軍沒舉行針對性軍演、沒劃設演習禁航區，就認為中共對台軍事威脅僅止於口頭上。

馬振坤指出，從G7公開表達反對中國對台軍事威脅，以及美國對台提供軍援，就可知道台海安全已成全球矚目焦點，就算現在中國國家主席習近平目前未表達以武力解決台灣問題的意圖，但是從共軍不斷加速建設以軍事手段解決台灣問題所需的能力，就可知中共對台威脅與日俱增。

不過馬振坤坦言，台灣民眾逐漸失去對共軍機艦擾台的警覺性，這是因擾台太頻繁，久而久之大家逐漸失去警覺性，但民眾這樣的反應，事實上在中國對台軍事威脅與日俱增時，讓對台灣防衛最不利的「溫水煮青蛙」效應已然浮現，這是當前對台灣最危險的事。

本文授權自今周刊，原文見此。

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