廣達股價超車鴻海 AI伺服器概念股還可買？張捷：4面向找到產業趨勢

【文．盧沛甫】

今年四、五月的台股雖呈現盤整，但加權指數於5/18日攀上萬六，近期軍工、儲能、AI概念等產業題材表現火熱，不少中小型股輪番上漲，對此曾在法人機構擔任研究員、今周學堂理財老師張捷，在《毛利小姐變有錢》節目中分享自己研究產業的五大心法及對下半年產業趨勢看法。

張捷表示，要確立一個產業趨勢，可透過觀察CEO談話內容、公司法說會資料、日常生活觀察以及類股齊揚來佐證。

「站在巨人肩膀上，你可以看得更遠！」張捷認為，投資人研究產業時，可從世界知名的CEO或大公司來看見趨勢，例如：微軟公司創辦人比爾˙蓋茲對於AI題材的談話內容、美國晶片大廠輝達（Nvidia）砸錢研發晶片運算技術、各國政府發表對於碳中和的決心等等。張捷認為，CEO、大公司、甚至是政府針對一個趨勢表達認同、投入資金，都特定產業趨勢慢慢確立的觀察跡象。

此外，張捷也建議投資人，可從生活中找投資機會，他以中國餐飲控股公司海底撈為例，當海底撈向亞洲國家拓點時、紛紛在各國出現大排長龍景象，也帶動該年度海底撈在中國大陸A股大漲，這就是從街頭觀察延伸出的投資智慧。

近期AI伺服器題材火熱，相關概念股如：緯創（3231）、廣達（2382）、奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、金像電（2368）股價皆有表現。「類股齊揚，也是一種確立趨勢開端的方法！」張捷表示。

至於看好一個產業，是否直接投資該產業龍頭股就好？張捷表示：「不同產業的觀察角度不同，必須根據產業別與相關供應鏈判斷，不能概括而論。」

他以護國神山台積電與被動元件國巨為例，由於台積電在5奈米以下的製程，全球市佔率高達86%，投資人若看好先進製程，基本上沒有其他更好的選擇；反之，被動元件因產品分為電容、電阻、電感三大類，加上材質與應用情境不盡相同情況下，若只購入龍頭股，反而會錯失因題材受惠的小型飆股。

針對今年下半年產業變化，張捷強調，景氣谷底快要浮現，產業輪動也將隨之而來。上半年「重傳產，輕電子」趨勢，將在下半年開始反轉，各產業庫存變化將是觀察重點，投資人可耐心等待，結合上述觀察產業方式，尋找出手時機。

張捷最看好哪一個族群？投資人如何觀察公司法說會說詞是否可信？歡迎收聽這一集的《毛利小姐變有錢》：https://reurl.cc/2LM8Kv

本文授權自今周刊，原文見此。

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