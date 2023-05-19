房價差不多！他買3房新屋的房屋稅 竟比中古大樓多4倍？專家點出「差距關鍵點」

【撰文・彭蕙珍】

根據不動產資訊平台資料顯示，去年第4季六都契稅金額每件在3.6萬~5萬元，全國平均每件4.4萬元，意即平均買1間房屋要繳納給政府的契稅金額，就要4.4萬元，相當於上班族1個月的薪水。 不過，最貴的不是六都，新竹縣買屋平均要繳納6萬的契稅，居全國之冠。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，契稅主要是買賣房子時，買方必須繳納的稅費。稅費多寡和房子的面積、新舊、結構、完工時間點有關係，尤其，前幾年房屋標準單價一次性大幅調整，出現新舊制倍增狀況，影響包括每年的房屋稅與契稅，尤其近年完工的新成屋最有感，中古大樓稅賦負擔則較輕。

以竹北一處新大樓為例，有購屋者買標準3房預售屋，交屋後契稅竟高達13萬，今年收到房屋稅單也高達2萬多，對比新北中古大樓社區，有民眾房屋稅只有4000多。

他指出，兩者房價差距可能不會太多，卻因完工時間適用新標準單價，持有新大樓的代價卻高出許多。

新竹契稅6萬 居全台之冠

根據不動產資訊平台房地交易課稅季報表資料顯示，去年第4季平均全國的契稅平均單價為4.4萬元，新北市為5萬元，桃園市4.9萬元，最低是台南市的3.6萬元，最高的則是新竹縣的6萬元，位居全台之冠。

曾敬德分析原因指出，應是新竹縣新房子供給量大，新成屋的占比高，不像台北市交易老舊中古屋居多。

他建議，建物的評定現值會影響契稅與每年的房屋稅，尤其越新、高樓、大坪數，每年收到房屋稅單可能都會驚嚇一下，若挑選中古屋屋齡10年以上，稅負會明顯減輕，購屋人買屋前可先詢問房屋稅與契稅。 2022 Q4房屋交易契稅課稅金額。資料來源：不動產資訊平台

本文授權自今周刊，原文見此。

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