不是特等獎產區米都會漲 關鍵是複製！他推「池上米」攀台最貴 連蔣勳都把農民當老師

【撰文・彭蕙珍】

遇到無法阻擋的困難，你會怎麼做？ 2002年台灣即將加入WTO，農業是海嘯第一排。台東池上建興碾米廠第三代經營者梁正賢明瞭，農民生計將面臨的威脅和挑戰。 幸好，早在1994年他已著手轉型，在自家3公頃水稻田試行有機，讓池上成為台灣最早推動有機米的鄉鎮，也是第一個取得產地認標章的地區。 20多年來池上米不但創下台灣最高米價，他更實現想讓農民「走路有風」的心願。

日前政治大學「興隆安康 共好文山」USR計畫辦公室舉辦《稻浪上的夢想家》播映及座談會，邀請導演蕭菊貞、建興米廠三代梁正賢、徐月鑾夫婦、高雄旗美社區大學校長張正揚、政大傳播學院副教授王亞維等人座談。 今周刊提供

蕭菊貞表示，多年前她正在拍攝南迴鐵路紀錄片《南方，寂寞鐵道》，經常路過台東，順道探訪梁正賢夫婦。梁正賢問她：「妳為什麼不拍池上，這裡也有很多值得記錄的故事。」

徐月鑾告訴她，曾聽到來池上的觀光客說，「池上就是很會廣告和行銷。」、「梁大嫂很生氣，她很激動的說，我們做了這麼多的努力！」

此時，她認真思考記錄池上的故事，「我有一種感覺，再不拍好像來不及了，農民都老了；我們這一代有義務跟責任感，將台灣很重要轉型期裡很棒的東西交給下一代。」

不懂放棄 推有機轉型

訪問老農民的過程中，蕭菊貞不斷問他們為願意改變，從慣行農法轉做有機？「他們說，是被梁老闆逼我的。」因此將紀錄片焦點放在梁正賢身上。

梁正賢推動池上米有機轉型，一年賠300萬至400萬，連虧8年。多年來，她不斷的問：「梁大哥，你會不會想放棄？8年不是開玩笑！他竟然很瀟灑地回答：『不懂得放棄是我的優點，也是我的缺點。』」

她有感而發的說：「在這個過程中，有太多的堅持和頂住，只要在一個選擇點上，選擇了『我想休息』、『我太辛苦了』或者是『為什麼我要做這麼多』，你只要起了一個這個念頭、做了這個選擇，其實路就不一樣了。」

梁正賢是促成池上轉型背後重要的推手。 今周刊提供

冠軍米團隊 大家一起好

除了種植有機，梁正賢更帶著農民挺身而出，保護池上米的商標。高雄旗美社區大學校長張正揚表示，他們替農村走出一條前瞻性的道路，首先是有機，後來是產地，某種程度對抗、打破原來的慣性。

「那時全台米廠都有50種、80種米袋，看你要吃那一個產區，都可以貼；梁先生推動產地標章是要對抗全台的米廠，那是多麼困難、多麼不容易的一件事情。但是，他選擇走這條路，而且非常專注。」

池上向經濟註冊「池上米®」，經歷許多抗爭及衝突，直到2005年才執行標章。

梁正賢驕傲道：「從那一年開始，池上米價超過保證價，一包60公斤多出約300元，一公頃多3萬元。一年池上栽種兩期，多出6萬元；池上有1600多公頃土地，一年多出來1億480萬，目前有600戶農家，平均每戶增加16.7萬。」

「池上證明了，只要善用農業的智慧財產權，對農民是有幫助的。」他感動道。

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池上種植有機米成果斐然，產銷班長於2001年奪得「花東縱谷稻米品質競賽」特等獎，「2004年到去年，我們拿了13次冠軍，最大特色是沒有一位得獎者重覆。」

「我們要成為冠軍米團隊，不要冠軍米英雄。」

梁正賢強調，並不是得到特等獎的產區，米價都會漲。池上成功最主要因素在於：「擁有冠軍米的栽培者，經驗可以複製給其他人，這是池上米價格高的主因。」

自信心吸藝術家 互相學習

2002年台灣好基金會在池上舉辦「秋收稻穗藝術節」，邀請雲門舞集、張惠妹、優人神鼓等來此演出，蔣勳則於2014在池上成為駐村藝術家。

背後的推手也是梁正賢。

當農民拒絕協助時，他出錢出力，告訴農民「賺錢算你的，賠錢算我的」，促成了藝術家來池上的計劃。並先後捐出兩座米倉，讓台灣好基金會成立「池上穀倉藝術館」及「米倉生活館」。 今周刊提供

蕭菊貞補充，她從池上農民身上看到的改變，並不只有農業，還包括社區的推動，當地人會去思考「可不可以讓池上更好？我們可以一起做什麼？」

「這其實是公民意識的覺醒，你知道你要做什麼，你知道你可以讓自己變得更好。」

她認為，池上人身上有很重要的「自信心」，「因為對家鄉有文化和土地認同，才會吸引蔣勳、林懷民老師來。」 蔣勳（右）在池上當駐村藝術家。 今周刊提供

「我很少拍一個地方有這種交流：拍農民時，他們喊蔣勳和林懷民老師；訪問林懷民、蔣勳，他們會說農民是他們的老師，這種互相學習和交流是非常美的，這是我希望大家看到的池上經驗。」

最後是教育和傳承，如何將經驗交給下一代。她透露，在拍攝池上國中學生參與秋收稻穗藝術節時，很被他們震撼，例如學生會搶著去掃廁所，「掃完廁所之後，他們會在門口對客人說：『歡迎光臨』，做這件事他會對自己感到驕傲、有榮譽感。」當學生參與社區活動後，成績也變好了。

政大傳播學院副院長王亞維分享，透過紀錄片他到一個啟示：「不要小看自己，也許你堅持下去，就會成為一股力量。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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