中國控制台灣「蘋果困境比特斯拉還糟」！全球經濟彼此切割 馬斯克：你能在哪買到iPhone？

【撰文・黃明惠】

特斯拉執行長馬斯克接受外媒訪問，提到中國若試圖控制台灣的影響，馬斯克表示：「人們應該擔心美中之間的緊張局勢。」 同時他也說，目前特斯拉仍需要台積電代工處理器，蘋果也是，「但如果中國控制台灣，蘋果的受限影響將會更多」。

2022年，蘋果開始在印度組裝iPhone 14，雖然iPhone目前主要生產基地仍集中在中國，但印度商務和工業部長皮尤什·戈亞爾（Piyush Goyal）曾說，蘋果的目標是在將「印度製造」iPhone的比例從目前5%～7%增加至25%。以減少對中國的依賴。

而特斯拉不只在上海製造汽車，也在加州、德州和德國經營其他工廠；同時加緊布局中國市場，今年4月宣布將在上海建設一座專門生產電池Megapack的超級工廠，預計2024第二季投產。

結束特斯拉2023年度股東大會後，馬斯克接受外媒CNBC專訪，被問到是否會擔心美中之間「日益增長的好戰」？他回答：「每個人都該為此感到擔憂」。

馬斯克指出，特斯拉在中國擴張的能力，受到一些限制，因此會依產能製造出更多的汽車；他也坦承，特斯拉仍依賴台積電代工處理器，蘋果也是。因此若中國設法控制台灣，都將造成台積電代工處理很大的損失。

被問到中國是否會設法控制台灣時，馬斯克回答，「統一台灣是中國官方政策，不需要額外解讀」；若是中國控制台灣是否會對特斯拉或其他公司不利？馬斯克認為中國經濟跟全球猶如連體嬰，現在卻要彼此切割，這就是問題的嚴重性。

馬斯克也不認為與中國經濟切割會對特斯拉造成傷害，「跟特斯拉相較，這種情況對其他公司更加糟糕。舉例而言，我不確定你能在何處買到iPhone。」意即馬斯克認為蘋果的困境比特斯拉更糟，未來可能無法產出iPhone。

本文授權自今周刊，原文見此。

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