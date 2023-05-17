夜店飯店都虧損 經營20年Neo19也熄燈…「最懂信義計畫區的二房東」想做3件事

【撰文‧陳葦庭】

疫情期間，王超立旗下的夜店、飯店和商場都面臨虧損，他經營20餘年的Neo19也熄燈。這位被稱為「最懂信義計畫區的二房東」，要如何在古稀之年，和女兒重啟事業？

晚上10點30分，台北市夜生活才正要揭開序幕，台北信義區知名酒吧Barcode裡，卻有一名頭髮灰白、穿著休閒的長者，笑吟吟穿梭其中，往來的年輕男女都叫他「Uncle Charlie」。

他，是現年74歲的大向開發事業董事長王超立。過去，他最為人知的身分，除了是威秀大股東，更以旗下子公司建鑫開發，向宏泰集團承租位在信義商圈的知名商場「Neo19」，最風光時期，與新光三越百貨A11館、紐約紐約購物中心（現已改為ATT 4 Fun）及威秀影城，並列為「信義商圈四巨頭」，被稱為「最懂信義計畫區的二房東」。

由於租約到期，大房東不願續約，Neo19在今年元旦正式熄燈。同集團的另一事業體「Home Hotel」，也因疫情面臨虧損，最嚴重時每月都要賠1500萬元，加上房東不同意降租，最終大安據點不得不結束營業，只保留信義館。

「（信義計畫區）一開始只有一家新光三越，後來一家家開，加上疫情，我就覺得這個生意（指二房東）已經不好做，也不願過著被房東掐著走的生活……。」王超立在Neo19結束營業後，首度在媒體前告白。

當外界都以為王超立失去經營20年的舞台，即將退休之際，他和女兒、意寬公司執行長王念秋接受《今周刊》獨家專訪，分享下一步規畫。

進駐裕隆城 看好親子市場

「還沒有要退休啦，我還有很多事情要做。」話鋒一轉，王超立揚起笑容，中氣十足地透露新布局，看不出來已74歲。

他口中的第一件事，是即將在今年9月開幕的新店裕隆城6樓、7樓威秀商場。「裕隆城絕對是有未來性的，說實在，新店真的是一個好地方！」他興奮地說。

王超立成立的大向開發，從2005年開始，就是威秀影城的創始股東之一。去年，在Neo19確定不續約之後，他就想，既然大向團隊有多年商場經營經驗，何不直接協助威秀在裕隆城規畫商場和招商？

他解釋，透過這樣的合作模式，不只是避免走上過去二房東的舊路，也可以整合兩大公司資源，將效益發揮最大。

只是，不同於該公司過去經營獨棟複合式商場的模式，王超立深知，裕隆城還有誠品生活及裕隆自營兩個商場，團隊必須做出差異化，才能吸引消費者。

王超立觀察，裕隆城位在新店中興路，對面就是裕隆總部，有別於信義區多是聚會的年輕族群或上班族，該區域的消費族群大多是生活有一定水準的年輕家庭，因此未來裕隆城商場必須提供更多體驗，才能滿足他們求新求變的需求。

儘管尚未公布進駐裕隆城威秀商場的業者名單，不過，王超立透露，除了零售、餐飲等基本標配外，還規畫了攀岩場、兒童遊戲區等娛樂空間，瞄準年輕人和親子市場。

酒吧、夜店，則是王超立在挺過疫情風暴後，持續擴大投資的另一事業。

加碼酒吧 攻信義區夜商機

其實，Neo19成立之初，就以引進24小時健身房、夜店、大型餐廳打響名號。沒想到，一場疫情，改變年輕人的夜生活型態，也導致台北不少夜店熄燈。但一心想深耕休閒娛樂事業的王超立卻沒有放棄。

今年初，有18年歷史、由王超立獨資的酒吧Barcode，在改裝後重新營業。甚至，他在疫情期間加碼投資，與友人合夥在信義區開出夜店RUFF TAIPEI，和複合型咖啡酒吧Fake Sober Taipei，目前都是時下頗受年輕人歡迎的據點。

「台北夜店10家做，大概有8家失敗，那我們的成功率都算滿高的。」王超立自信地說。

原來，他在打造Neo19時，就在公司培養了一批十多人的先鋒部隊，負責招商、維護與房客間的關係。由於這些「精兵」過去接觸的業態繁多，不少員工在累積人脈、資源後，萌生創業念頭，並進一步由王超立投資，而這正好符合他想在信義區打造吃、喝、玩、樂一條龍服務的心願。

經營夜店有17年經驗的RUFF主理人于士涵表示，王超立不只敢於投資，過去20年來也培養出不少優秀人才，所以在走過疫情風暴後，旗下事業仍立於不敗。

「董事長很願意接受年輕人的新想法，更懂得怎麼放出資源，讓自己獲得更多。」王念秋觀察自己的父親，而這也正是王超立能在疫情後，仍在信義商圈以不同方式占有一席之地的關鍵。

王超立的新投資中，與過去事業差別最大的，則是位於花蓮縣鳳林鎮，斥資近3億元、去年10月才開幕的度假村「丘丘森旅」。

瞄準國旅 打造療癒系度假村

不同於過去經營規模較小、資本支出低，較易獲利的商旅類型，這次王超立父女在花蓮打造的丘丘森旅，是全台第一個將溫泉、瑜伽、靜心冥想和藝術療癒與旅遊結合的度假村，儘管只有80間客房，園區卻廣達8公頃。

明知度假村的成本回收比商旅來得慢仍然大舉投入，原因是疫情期間，各國交流停擺，少了商務客的Home Hotel，成了海嘯第一排的受災戶。這時，國旅卻迎來空前熱潮，台北以外飯店的平均住房價格屢創新高，眼見自家飯店只能轉為防疫旅館，王念秋不得不想辦法突圍。

她發現，疫情爆發後，全球吹起身心靈療癒風潮。光2020年，美國的心靈產業商機就超過20億美元，到了2026年可望成長至24億（約739億元新台幣）。

她思考，疫情3年高壓籠罩全球，人們更關注自己的內心，渴望紓解壓力，若能瞄準這項需求，就有機會在一片國旅紅海中做出差異。於是，她帶領團隊，投入逾億元，承租花蓮新光兆豐休閒農場的小木屋，打算改造成全新的度假村。

王超立和王念秋父女沒想到的是，該案開始進行後，該地點卻比原本想像的更難整頓，光是前期評估、設計規畫，以及小木屋的白蟻、整地、重新裝潢、員工訓練等，就花了他們近兩年的時間籌備，預算也比原本評估的高出兩倍之多。

在好不容易克服一切困難，準備開幕之際，卻又遇上疫情趨緩，國境解封。「如果早半年營運就好了，結果大家都一窩蜂出國，住房率不如預期。」王超立苦笑，眼底寫滿對女兒的肯定與不捨。

但，王念秋並不氣餒。曾一手打造Home Hotel信義、大安，讓兩家飯店獲選為台北米其林指南推薦飯店，她發現，從市區旅館跨足度假村後，客人一下子從7、8成的國際觀光客，轉變成9成的國旅客。

「我很幸運，有父親當後盾，讓我能往前實踐理想，但也是他讓我知道，理想的背後，是必須要有收入，才能持續支撐著。」如何端出國人想要的牛肉，甚至，進一步讓只停留在台北的外國人願意到花蓮一遊，是王念秋現階段最大的挑戰。

雲品國際總經理丁原偉觀察，國境解封後，國旅熱潮逐漸退燒，但隨著國人愈來愈重視體驗、風格和美食等條件，若是能結合自然生態體驗、永續旅遊元素，仍有機會抓住親子客群的目光。

儘管一手打造的Neo19熄燈，但在飯店、夜店及新店裕隆城威秀兩層樓招商等新事業下，這位74歲老董的人生依然精采萬分。

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