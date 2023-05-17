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不分裂了！國民黨今提名侯友宜 郭台銘昨會面表態支持

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郭侯之爭即將揭曉！矢板明夫：若提名郭台銘 恐是2020總統大選翻版

聯合新聞網／ 今周刊
鴻海創辦人郭台銘。聯合報系資料照
鴻海創辦人郭台銘。聯合報系資料照

【文．李易紓 整理】

國民黨總統候選人將在今天（5/17）周三宣布，究竟是新北市長侯友宜會出線、又或是鴻海創辦人郭台銘能如其所願，為國家服務？

日本產經新聞台北支局長矢板明夫在臉書上寫道，最近他這幾天參加的幾個飯局，大家談論的主要話題，都是國民黨的總統候選人。

矢板明夫說，其實這兩個候選人都各自有明顯的優點和缺點、有不同的群眾基礎，負責徵召的國民黨主席朱立倫，這個時候也許正陷入天人交戰。徵召一個，就勢必得罪另外一個。如果處理不好，國民黨就有可能陷入分裂的危機。

「觀察這兩位候選人，我認為最重要的還是要看他們的對中國政策有什麼不同。侯友宜市長說的不多，好像只提到了反對台獨、也反對一國兩制，但沒有具體的論述，看起來好像什麼也沒說」。

至於郭台銘，在前幾天發表了一篇「金門宣言」，提出要和對岸在「一中各表」的原則基礎上，重新展開談判，並以金門作為兩岸新的常設談判地點。

郭台銘同時還說，共機繞台等中共製造的軍事緊張，並不是針對台灣人民而來的，而是針對目前執政的民進黨的種種挑釁言行而來的。

矢板明夫認為，郭董的這些說法是台灣統派勢力的一貫主張。但是，歷史已經證明，對岸是不可能接受所謂一中各表的。

「而且說兩岸的軍事對立緣於台灣執政黨的挑釁，很難得到台灣主流民意的理解。至少，以美日為首的國際社會民主自由陣營，都判斷正在企圖改變台海現狀的，是中國，因此我認為，今天侯友宜和郭台銘的對立，可以說是國民黨正在面臨的一場轉型之痛」。

矢板明夫指出，在外國媒體看起來，2020年總統大選，就是美中對抗的一場代理戰爭。蔡英文代表美國隊、韓國瑜代表中國隊，最後由美國隊勝出。其實不僅僅是台灣，日本、韓國、菲律賓等，各國都有親美勢力和親中勢力競爭對抗，但是在最近幾年的選舉中，都是親美勢力獲勝。

「朱立倫主席領導的國民黨，如果繼續走親中路線，明顯是沒有前途的。於是，打算提名有台灣本土色彩、在兩岸論述上一張白紙的侯友宜市長，企圖推動國民黨的轉型。但是遇到了黨內親中勢力的強烈反彈，才造成今天這個僵持不下的局面」。

矢板明夫說，5/17如果提名侯友宜，或許是中國國民黨向「台灣國民黨轉型」的一個重要開始，如果提名郭台銘，就有可能是2020年總統大選翻版，又是一場「美國隊」和「中國隊」的大戰。

本文授權自今周刊，原文見此

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