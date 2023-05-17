巴菲特清光台積電 4大咖卻逆勢敲進！專家提醒1族群更危險：有補跌風險

【文．黃明惠 整理】

美國證券交易委員會 (SEC)發布的最新13樓持倉報告出爐，「股神」巴菲特(Warren Buffett)旗下波克夏(Berkshire Hathaway)Q1再度處分台積電ADR約830萬股，等同將持股一口氣降至零，另外增持蘋果、第一資本等個股。 不過也有大型投資機構仍敲進台積電ADR，像是麥格理（Macquarie Group Ltd）、富達投資（Fidelity）、老虎全球管理（Tiger Global）及Coatue基金等投資者。而台積電(2330)周二(5/16)早盤以503元開出，盤中最高漲至508元，收盤股價來到505元。

路透報導巴菲特減持台積電ADR一事，並列出4大投資機構買進資訊。麥格理增持約7800萬股台積電ADR，截至3月底，麥格理持股總值達73億美元（約新台幣2254億）；富達則增持1410萬股新股，手上持有台積電ADR的股票市值來到近40億美元（約新台幣1235億）。

知名基金經理拉豐（Philippe Laffont）成立的Coatue Management增加590萬股的台積電ADR股票，價值為5.489億美元（約新台幣169.5億），老虎全球管理也買進1.478億美元（約新台幣45.6億）的台積電ADR。今年以來，台積電ADR已經上漲近14.5%。

路透也說，台積電在美上市的股票，今年上漲了近14.5％。

波克夏董事長巴菲特。美聯社

波克夏到去年Q4原本還持有台積電ADR約830萬股，如今全數賣光，一張不留，此舉也呼應他先前在股東會公開表示，「雖認為台積電是家很棒的公司，但鑑於地緣政治風險，投資日本讓人覺得更自在。」

波克夏出清的持股包括台積電、紐約梅隆銀行（Bank of New York Mellon）、美國合眾銀行（U.S. Bancorp）、家具連鎖店RH。

除了減持台積電，波克夏提交的文件中顯示續增持蘋果，此外大幅加碼卡車休息站營運商Pilot Travel Centers，持股從38.6%增至80%；以及擁有約翰走路和Guinness啤酒的飲料製造商帝亞吉歐 (Diageo)，持股價值約4130萬美元(約12億新台幣)。

至於銀行股方面，波克夏也大幅度調整；像是投資9.54億美元(約290億新台幣)買進第一資本（Capital One）約992 萬股，卻清空價值逾10億美元、約2510萬股的紐約梅隆銀行（BNY Mellon），同時處分美國合眾銀行 (US Bancorp)約700萬股的全數股票。

針對巴菲特減持台積電ADR一事，專家分析另一族群投資者需要更注意。

旺德富理財網報導，萬寶投顧投資總監蔡明彰認為，台積電季配息從2.75元提高到3元，1年股息估計12元，以500元價位來看，殖利率升到2.4％，雖下修今年營收為負成長，但仍優於其他半導體廠，加上巴菲特也肯定其在半導體界的地位，認為「資金轉一圈後，應該又會重回台積電」。

此外，上市櫃公司第1季財報全數出爐，為消化整體衰退的企業獲利，蔡明彰提醒比起台積電，反而應注意IC設計等因財報不佳、估值太高的個股，更有補跌風險。

本文授權自今周刊，原文見此。

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