董娘賣股、董座低檔加碼代表什麼訊號？雷浩斯自學財報：房間畫滿投資「決策樹」

【文．盧沛甫】

股神巴菲特曾說：「投資最重要的是認清你知道什麼，並學習你不知道的事物。」崇尚價值投資的理財作家雷浩斯指出，價值投資的信心，取決於自己對投資的企業熟悉度與認同度，他透過「指標選股，分散投資」，提供投資人一套方法，初步篩選出擁有良好基本面的標的。

大學時期，雷浩斯發現學長透過技術分析做股票，進帳40萬元，整個暑假跑去歐洲自助旅行40天，讓他心生羨慕，於是開啟了投資之路；畢業後，他在當兵期間透過同袍接觸到了巴菲特的價值投資，使他開始研究財報，分析基本面。

「起初真的很辛苦，白天上班打卡、晚上兼職教電腦，回到家自學財報分析到半夜。」20幾歲的雷浩斯利用閒暇時間，不斷精進自己的投資實力，過程中，他因獲利不斷累積成就感，漸漸發覺研究財報的有趣之處，後來辭掉正職工作，轉做專職投資人。

「看懂財報，可得知企業老闆是如何經營公司，另一方面也增加我持股信心。」雷浩斯說：「投資本質就是把錢交給老闆，讓他幫你賺錢。」他認為，既然是將錢交給老闆，那就必須了解該公司的商業模式及老闆如何運用賺來的錢，雷浩斯將其分為下列五項：

公司擴廠；

併購同業；

配發現金股息；

償還債務，降低負債比；

股價低估時，實施庫藏股；

根據以上五種項目，可判斷該公司老闆在資金運用上，「是對自己好?還是對股東好？」其中雷浩斯認為擴廠最有助於公司未來營運提升，但也視情況可能有不同考量。投資人亦可從老闆持股多寡、低檔加碼、高檔賣股等情形來進行投資推敲。

針對上班族沒時間好好研究財報，雷浩斯提供一套選股策略，透過免費選股網站的指標，快速篩選出優良企業，後續再針對本益比點位以及董監事持股比例做進一步挑選。

首先，雷浩斯會選擇近5年ROE大於15%、自由現金流為正的企業，接著再挑選出殖利率長年維持5%以上公司，「台股一千七百多檔，這幾項指標挑下去後，可能就剩下七十幾檔左右。」

初步篩選完後，再去觀察有哪些公司的股價歷史本益比位於低點，挑選後便可開始布局，將資金分散在挑選出的個股之間，打造專屬於自己的「指標選股、分散投資ETF」。

多年的價值投資經驗，雷浩斯始終認為，價值投資是所有策略中勝算最高的一種，他提醒投資人，價值投資需要十分謹慎，決勝關鍵在於自己了不了解該公司，將個股基本面摸熟，定能增加持股信心，大幅提升獲利出場的機會。

至於為何有些價值投資最終會變壁紙？如何從資產費債表避開地雷股？長期投資與波段操作的心態又有何不同？歡迎收聽這一集的《毛利小姐變有錢》：https://reurl.cc/a126D4

本文授權自今周刊，原文見此。

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