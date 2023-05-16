小米砍9成35歲以上員工？官方回應了…近5成營收靠海外 「3麻煩」擋不住

【文．黃明惠 整理】

小米在2022上半年，3個月內解僱了逾9百名、約占總數3％的員工，近期又傳出武漢總部35歲以上員工只會保留10%，意即裁員9成；不過，小米集團公關部總經理王化透過微博回應此消息為謠言。

小米公布2022年財報，全年營收人民幣2,800億元（新台幣1.2兆元），年減14.7%；淨利潤人民幣25億元（新台幣110.5億元），年減87.2%；境外收入人民幣1,378億元，年減15.8%，占總收入49.2 %。

營收、獲利下滑面臨挑戰，小米今年也宣示將「規模與利潤並重」定為集團2023年的經營策略。

小米集團武漢總部於2017年6月29日揭牌，同年11月18日正式入駐光谷金融港；2018年，小米武漢總部完成產值人民幣105億元。

集團董事長雷軍更曾說過，未來十年，希望能把武漢總部建成超大研發總部，他所設定的目標是未來要能夠容納1萬名員工。

去年12月，小米就傳出啟動裁員潮，預估裁員超過5000人，陸媒當時報導，小米給出的補償方案為「N+2」，未休完的年假則是按照雙倍工資折算。

小米集團發言人也說：「近期實施的是正常的年底人員優化和組織精簡，實際優化人員數量不到整體的10%，對這些人員的補償方案也符合勞動法要求。」

針對此次小米針對武漢總部 35 歲以上員工裁員 90% 的消息，集團公關部總經理王化發聲明澄清，：「在社交媒體平台上陸續出現有關我司武漢總部 35 歲以上員工只保留 10% 的資訊，經查皆為謠言，現在公司法務部門已對相關資訊進行取證，網路造謠者必定會受到法律的處罰。」

小米手機跌落神壇？背後藏3麻煩

小米集團財報顯示，2022年總收入為2800億元，同比下滑14.7%；經調整淨利潤為85億元，同比下滑61.4%。

第一財經指出，2022年智慧手機行業大盤下滑，以及動盪的宏觀環境，是小米該年度業績下滑的重要原因。截至 2022 年12月31日，小米集團有32543 名員工，這一數字相比 2022 年三季度末，共減少了 2798 名，其中中國地區員工減少 2642 名。

《今周刊》曾針對小米衰退進行深度解析。與其他中國品牌最大不同，小米近5成營收是來自海外、堪稱最全球化的中國品牌，這樣的體質，理應最能抵禦產業亂流；但從去年第二季出貨量觀察，小米的衰退幅度為何是最慘的？

首先，小米遇到的第一個大麻煩是「市場分散的反噬」，「過去幾年，小米因為市場夠分散，造就了它的成長，但今年以來，它也因為市場分散，導致反應速度太慢。」

第二大麻煩是「華為重返『榮耀』」，「小米遇到另一個逆風，就是榮耀起來了，尤其中國的消費者，普遍有『華為情結』，很願意買單榮耀的產品，」研調機構CounterPoint總監蓋欣山這麼說。

第三則是「印度禁售令衝擊」，小米第一大海外市場印度，從2021年底以來，該國政府就陸續對小米、OPPO、vivo等中國品牌，進行查稅行動；今年1月，印度財政部更公開表示，將對小米追繳65億盧比、約26億新台幣的稅款。

本文授權自今周刊，原文見此。

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